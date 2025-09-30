BTC 價格能否保持其 Uptober 連勝紀錄？

十月歷來是比特幣表現最強勁的月份之一，由於其持續增長的記錄，常被稱為「上漲十月」（Uptober）。在過去十年中，這一領先的數字資產在十月份收盤時多數呈現上漲趨勢，尤其是在2017年和2021年這樣的突出年份，比特幣分別飆升了49%和40%。

然而，今年可能有所不同。隨著加密貨幣市場近幾週表現平淡，美聯儲降息對美元的影響，以及機構興趣減弱，BTC在進入2025年10月時面臨更加不確定的道路。

「上漲十月」面臨阻力，BTC持有率下滑

根據Glassnode的數據，比特幣的持有者保留率自9月14日以來穩步下降，並繼續呈下降趨勢。在發稿時，該比率為80.17%，在過去16天內降低了1%。

BTC持有者保留率。來源：Glassnode

持有者保留率追蹤在連續30天期間內維持BTC餘額的地址百分比。它簡單地衡量持有者保留其幣的時間長短。

保留率下降反映了持有者信念不足。這表明更多投資者正在將幣轉移到交易所或清算頭寸，而不是長期持有。

如果這種情況持續，可能會降低買方穩定性，使BTC在未來幾週內更容易受到更劇烈的價格波動。

衍生品市場傾向看跌

該幣的接盤方買賣比率在整個9月大多記錄低於1的值，證實了衍生品交易者中的看跌情緒。根據CryptoQuant的數據，在發稿時，該比率為0.95。

比特幣接盤方買賣比率。來源：CryptoQuant

這一指標衡量資產期貨市場中買入和賣出量之間的比率。高於1的值表示買入量大於賣出量，而低於1的值表明更多期貨交易者正在分散其持有量以防止損失。

對於BTC而言，衍生品市場持續的看跌傾向表明空頭越來越占主導地位，加強了下行偏向。

除非這一比率重新回到1以上，顯示買方壓力恢復，否則十月對這一領先幣種可能仍然充滿挑戰。

鯨魚活動減少，市場深度減弱

鯨魚興趣下降也增加了BTC價格的下行壓力。根據Santiment的數據，持有10,000至100,000 BTC的大型投資者在過去一週內減少了50,000個幣的持有量。

BTC供應分佈。來源：Glassnode

從歷史上看，鯨魚參與與BTC的上漲密切相關，因為這些資金雄厚的參與者提供了維持上行動力所需的流動性和動能。

因此，這類活動的缺席增加了另一層風險。沒有鯨魚需求，僅靠零售資金流可能不足以推動十月強勁反彈。

BTC處於邊緣—下一步是$107,000還是$119,000？

BTC在發稿時交易價格為$113,968。如果這種看跌勢頭持續到十月，該幣可能會測試$111,961附近的直接支撐位。

如果拋售繼續，在賣出加速的情況下，該幣價格可能會降低到$107,557。

BTC價格分析。來源：TradingView

相反，如果需求恢復，受宏觀條件改善和需求恢復的推動，BTC可能會嘗試重新奪回$115,892的阻力位，並推向$119,367的水平。