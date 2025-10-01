交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
加密貨幣預售仍然是2025年市場最令人興奮的部分。Lyno AI (LYNO)憑藉其AI驅動的跨鏈套利引擎獲得了關注，在早鳥階段以每枚代幣$0.050的價格籌集了超過$32,000。Ozak AI (OZAK)緊隨其後，在第6階段以$0.012的價格收集了$3.31百萬並售出9.09億枚代幣。但BlockDAG卻[...] 這篇文章「BWT Alpine Formula 1®交易推動BlockDAG預售突破$411M，同時Lyno AI加速發展，Ozak AI瞄準4位數ROI」首次發表於Blockonomi。加密貨幣預售仍然是2025年市場最令人興奮的部分。Lyno AI (LYNO)憑藉其AI驅動的跨鏈套利引擎獲得了關注，在早鳥階段以每枚代幣$0.050的價格籌集了超過$32,000。Ozak AI (OZAK)緊隨其後，在第6階段以$0.012的價格收集了$3.31百萬並售出9.09億枚代幣。但BlockDAG卻[...] 這篇文章「BWT Alpine Formula 1®交易推動BlockDAG預售突破$411M，同時Lyno AI加速發展，Ozak AI瞄準4位數ROI」首次發表於Blockonomi。

BWT Alpine Formula 1® 交易推動 BlockDAG 預售突破 $411M，同時 Lyno AI 加速發展，Ozak AI 瞄準四位數回報率

作者：Blockonomi
2025/10/01 00:00
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE$0.7252-0.61%
1
1$0.02176-28.25%
Sleepless AI
AI$0.06146-3.71%
GAINS
GAINS$0.01707-1.89%
Particl
PART$0.3075-1.25%

加密貨幣預售仍然是2025年市場最令人興奮的部分。Lyno AI (LYNO)憑藉其AI驅動的跨鏈套利引擎獲得了關注，在早鳥階段以每枚代幣$0.050的價格籌集了超過$32,000。Ozak AI (OZAK)緊隨其後，在第6階段以$0.012的價格收集了$3.31百萬並售出9.09億枚代幣。 

BlockDAG作為遊戲規則改變者脫穎而出。在多年BWT Alpine合作夥伴關係的支持下，它已將全球頭條新聞轉變為破紀錄的成果。預售已籌集了$411百萬，售出264億枚代幣，而第30批次價格僅為$0.0013。隨著確認的$0.05交易所上市在即，BlockDAG提供了3,000%的上漲空間，這是迄今為止任何其他加密貨幣預售都無法比擬的。

Lyno AI預售勢頭增強：已售出651K代幣

Lyno AI作為2025年最有前途的加密貨幣預售之一，正吸引著強烈關注。該項目運行著一個AI驅動的跨鏈套利引擎，設計用於掃描超過15個區塊鏈，包括Ethereum和Polygon，以毫秒級識別並執行有利可圖的交易。其早鳥預售價格為每枚代幣$0.050，在下一次價格增加到$0.055之前，已售出超過651,000枚代幣並籌集了$32,571。

BWT Alpine Formula

分析師認為，Lyno AI結合經過審計的智能合約和先進的AI算法，對於尋求機構級交易工具的零售交易者來說可能是一個遊戲規則改變者。最終預售目標為$0.100，預計回報率高達4位數，早期投資者可能在代幣在主要交易所上市之前獲得顯著的上漲空間。

Ozak AI預售籌集了$3.31百萬 

Ozak AI在其持續的預售中籌集了超過$3.31百萬後，正在吸引投資者的關注。目前在第6階段，每枚代幣$0.012，該項目已售出超過9.09億枚OZ代幣，下一階段將把價格提高到$0.014。以$0.01進入的早期買家，如果代幣達到預計的$1目標，有望獲得高達9,900%的收益。

BWT Alpine Formula

該平台融合了區塊鏈技術和先進的AI，提供實時財務預測和市場分析。與Pyth Network和Dex3的戰略合作夥伴關係提供了實時數據饋送、增強的交易工具和質押獎勵，強化了Ozak AI的增長潛力，並為早期投資者提供了在價格進一步上漲前行動的令人信服的理由。

BWT Alpine F1支持如何保持BlockDAG的$411百萬預售熱度 

BlockDAG正在重寫加密貨幣預售的劇本。當大多數項目在發布前保持隱藏時，BlockDAG憑藉其多年的BWT Alpine F1合作夥伴關係早早進入全球頭條新聞，將品牌展示在全球超過十億粉絲面前。這種主流曝光通常是在代幣上市後才會出現，然而BlockDAG的價格仍然鎖定在預售水平。

數字突顯了為什麼緊迫感正在上升。預售已籌集了超過$411百萬，售出超過264億枚BDAG代幣，而當前第30批次價格僅為$0.0013。確認的$0.05交易所上市為那些在下一批次價格上漲前購買的人創造了3,000%的潛在上漲空間。每個新批次都會提高入場成本，縮小預售和市場定價之間的差距。

BWT Alpine Formula`

十月可能是全球可見度和早期定價保持不一致的最後一個月。現在進入的持有者實際上是以其預期價值的一小部分購買具有大眾市場意識的Layer-1網絡。BlockDAG罕見的病毒式贊助、強勁的資金勢頭和固定的$600百萬預售上限的組合，使其成為2025年最具時間敏感性的加密貨幣機會之一。

BlockDAG的Alpine勢頭讓競爭對手望塵莫及

Lyno AI (LYNO)憑藉其經過審計的AI驅動交易工具和快速的預售進展繼續積累勢頭。Ozak AI (OZAK)憑藉潛在的9,900%投資回報率和強大的區塊鏈合作夥伴關係持續吸引關注。兩者都令人印象深刻，但都無法匹配BlockDAG產品的規模和緊迫性。

BlockDAG的$411百萬預售、$0.0013入場價格和確認的$0.05上市，結合十億粉絲的BWT Alpine贊助，創造了無與倫比的價值差距。現在購買的持有者實際上是以其市場潛力的一小部分獲得頂級Layer-1網絡。對於那些尋找能夠提供主流可見度和巨大上漲空間的加密貨幣預售投資的人來說，BlockDAG仍然是2025年最具時間敏感性的機會。

BWT Alpine Formula

預售：https://purchase.blockdag.network

網站：https://blockdag.network

Telegram：https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord：https://discord.gg/Q7BxghMVyu

BWT Alpine Formula 1®交易推動BlockDAG的預售超過$411百萬，同時Lyno AI獲得速度提升，Ozak AI瞄準4位數投資回報率的文章首次出現在Blockonomi上。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,568.54
$104,568.54$104,568.54

-0.46%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,542.64
$3,542.64$3,542.64

+0.65%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.42
$163.42$163.42

-1.72%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4587
$2.4587$2.4587

-2.78%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17798
$0.17798$0.17798

-0.69%