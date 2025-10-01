BWT Alpine Formula 1® 交易推動 BlockDAG 預售突破 $411M，同時 Lyno AI 加速發展，Ozak AI 瞄準四位數回報率

加密貨幣預售仍然是2025年市場最令人興奮的部分。Lyno AI (LYNO)憑藉其AI驅動的跨鏈套利引擎獲得了關注，在早鳥階段以每枚代幣$0.050的價格籌集了超過$32,000。Ozak AI (OZAK)緊隨其後，在第6階段以$0.012的價格收集了$3.31百萬並售出9.09億枚代幣。

但BlockDAG作為遊戲規則改變者脫穎而出。在多年BWT Alpine合作夥伴關係的支持下，它已將全球頭條新聞轉變為破紀錄的成果。預售已籌集了$411百萬，售出264億枚代幣，而第30批次價格僅為$0.0013。隨著確認的$0.05交易所上市在即，BlockDAG提供了3,000%的上漲空間，這是迄今為止任何其他加密貨幣預售都無法比擬的。

Lyno AI預售勢頭增強：已售出651K代幣

Lyno AI作為2025年最有前途的加密貨幣預售之一，正吸引著強烈關注。該項目運行著一個AI驅動的跨鏈套利引擎，設計用於掃描超過15個區塊鏈，包括Ethereum和Polygon，以毫秒級識別並執行有利可圖的交易。其早鳥預售價格為每枚代幣$0.050，在下一次價格增加到$0.055之前，已售出超過651,000枚代幣並籌集了$32,571。

分析師認為，Lyno AI結合經過審計的智能合約和先進的AI算法，對於尋求機構級交易工具的零售交易者來說可能是一個遊戲規則改變者。最終預售目標為$0.100，預計回報率高達4位數，早期投資者可能在代幣在主要交易所上市之前獲得顯著的上漲空間。

Ozak AI預售籌集了$3.31百萬

Ozak AI在其持續的預售中籌集了超過$3.31百萬後，正在吸引投資者的關注。目前在第6階段，每枚代幣$0.012，該項目已售出超過9.09億枚OZ代幣，下一階段將把價格提高到$0.014。以$0.01進入的早期買家，如果代幣達到預計的$1目標，有望獲得高達9,900%的收益。

該平台融合了區塊鏈技術和先進的AI，提供實時財務預測和市場分析。與Pyth Network和Dex3的戰略合作夥伴關係提供了實時數據饋送、增強的交易工具和質押獎勵，強化了Ozak AI的增長潛力，並為早期投資者提供了在價格進一步上漲前行動的令人信服的理由。

BWT Alpine F1支持如何保持BlockDAG的$411百萬預售熱度

BlockDAG正在重寫加密貨幣預售的劇本。當大多數項目在發布前保持隱藏時，BlockDAG憑藉其多年的BWT Alpine F1合作夥伴關係早早進入全球頭條新聞，將品牌展示在全球超過十億粉絲面前。這種主流曝光通常是在代幣上市後才會出現，然而BlockDAG的價格仍然鎖定在預售水平。

數字突顯了為什麼緊迫感正在上升。預售已籌集了超過$411百萬，售出超過264億枚BDAG代幣，而當前第30批次價格僅為$0.0013。確認的$0.05交易所上市為那些在下一批次價格上漲前購買的人創造了3,000%的潛在上漲空間。每個新批次都會提高入場成本，縮小預售和市場定價之間的差距。

十月可能是全球可見度和早期定價保持不一致的最後一個月。現在進入的持有者實際上是以其預期價值的一小部分購買具有大眾市場意識的Layer-1網絡。BlockDAG罕見的病毒式贊助、強勁的資金勢頭和固定的$600百萬預售上限的組合，使其成為2025年最具時間敏感性的加密貨幣機會之一。

BlockDAG的Alpine勢頭讓競爭對手望塵莫及

Lyno AI (LYNO)憑藉其經過審計的AI驅動交易工具和快速的預售進展繼續積累勢頭。Ozak AI (OZAK)憑藉潛在的9,900%投資回報率和強大的區塊鏈合作夥伴關係持續吸引關注。兩者都令人印象深刻，但都無法匹配BlockDAG產品的規模和緊迫性。

BlockDAG的$411百萬預售、$0.0013入場價格和確認的$0.05上市，結合十億粉絲的BWT Alpine贊助，創造了無與倫比的價值差距。現在購買的持有者實際上是以其市場潛力的一小部分獲得頂級Layer-1網絡。對於那些尋找能夠提供主流可見度和巨大上漲空間的加密貨幣預售投資的人來說，BlockDAG仍然是2025年最具時間敏感性的機會。

