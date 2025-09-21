BTC 將成為第四次轉折的真正贏家 — 分析師

市場分析師Jordi Visser表示，隨著全球金融系統走向第四次轉型式重置，比特幣（BTC）的價格和採用率將無論未來幾年和幾十年的宏觀經濟情況如何都會增長。

Visser告訴Anthony Pompliano，普通人已經對所有傳統機構失去信心，這應該會推動對BTC的投資——一種中立、無需許可、不與政府或傳統組織綁定的全球資產。

第四次轉型是指William Strauss和Neil Howe所著的一本書，描述了由於可預測的代際模式導致國家的週期性興衰。

Jordi Visser在"The Pomp Podcast"上與Anthony Pompliano交談。來源：Anthony Pompliano

"比特幣是一個無需信任的東西。它最初是為了應對我不信任銀行這一事實而設立的。好吧，現在我們已經超越了銀行，"Visser說。他接著補充道：

這些評論出現在消費者信心下降、地緣政治緊張和政府債務創歷史新高的背景下，這些因素正在貶值普通個人的購買力，並創造了對基於不可腐敗硬通貨的替代金融系統的需求。

相關：《比特幣標準》作者：阿根廷債券"龐氏騙局"接近崩潰，比特幣是出路

消費者信心崩潰，因為大多數人被困在K形經濟的底部

"K底部人數的增加使他們感覺不像是系統的一部分，這是第四次轉型的一部分，"Visser說。

K形經濟指的是一種金融系統，其中不同人口群體經歷不同程度的經濟繁榮和復甦。

那些處於K頂部、持有資產的人經歷財富增長，而那些處於K底部的人則因貨幣通脹而承受下行壓力。

預期2026年失業率上升的個人百分比。來源：密歇根大學

Visser引用了密歇根大學最近的消費者情緒報告，該報告發現只有24%的受訪者預期他們的消費習慣在2026年保持不變，許多人預期由於美國的通脹和貿易關稅，商品價格將上漲。

大多數受訪者也預期2026年失業率將上升。超過60%的密歇根大學調查受訪者表示他們預期更高的失業率。

最新調查反映了自2025年初以來的急劇上升，當時約30%的受訪者預期就業數據惡化。

雜誌：Samson Mow：美國在比特幣儲備上面臨被其他國家"搶先"的風險