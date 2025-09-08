布魯斯·斯普林斯汀在美國榜上有一首全新的前10名歌曲

交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《Bruce Springsteen 在美國創下全新 Top 10 歌曲》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Bruce Springsteen 未發行的《Born to Run》時期作品《Lonely Night in the Park》在 Billboard 搖滾數位歌曲銷售榜上首次亮相,位列第 4 名。紐約,紐約 - 約 1984 年：Bruce Springsteen 約 1984 年在紐約市。(照片由 Robin Platzer/Images/Getty Images 提供) Getty Images 在八月底,Bruce Springsteen 慶祝了他的專輯《Born to Run》五十週年,這是有史以來最受評論家讚譽和最暢銷的搖滾全長專輯之一。這位巨星發布了一首名為《Lonely Night in the Park》的曲目,該曲創作於《Born to Run》時期,但未被收錄在最終曲目列表中。這首作品在美國迅速成為暢銷曲,為這位傳奇人物贏得了另一首 Top 10 熱門歌曲,因為人們對他所做的一切仍然非常感興趣 - 尤其是與他最重要的時期之一相關的作品。 Bruce Springsteen 首次進入前五名 《Lonely Night in the Park》本週在搖滾數位歌曲銷售榜上位列第 4 名。隨著這首新發布的作品到來,Springsteen 在全國最暢銷搖滾作品榜單上獲得了他職業生涯中的第十二首 Top 10 歌曲。 他的作品目錄中只有一首第 1 名 Springsteen 多年來已經在搖滾數位歌曲銷售榜上放置了 21 首歌曲,但他只有一次達到第 1 名。那首冠軍歌曲是在他參與《Going Home (Theme from Local Hero)》之後獲得的,該歌曲歸功於 Mark Knopfler's Guitar Heroes,並在這首慈善單曲上列出了數十位藝人。 他最佳表現中的前五名熱門歌曲 《Lonely Night in the Park》現在排名為 Springsteen 在搖滾數位歌曲銷售榜上有史以來第五高的熱門歌曲。它排在《Going Home (Theme from Local Hero)》(第 1 名)、《Letter to You》和《Born in the U.S.A.》(第 2 名)以及與 The...合作的《Dustland》之後。這篇文章《Bruce Springsteen 在美國創下全新 Top 10 歌曲》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Bruce Springsteen 未發行的《Born to Run》時期作品《Lonely Night in the Park》在 Billboard 搖滾數位歌曲銷售榜上首次亮相,位列第 4 名。紐約,紐約 - 約 1984 年：Bruce Springsteen 約 1984 年在紐約市。(照片由 Robin Platzer/Images/Getty Images 提供) Getty Images 在八月底,Bruce Springsteen 慶祝了他的專輯《Born to Run》五十週年,這是有史以來最受評論家讚譽和最暢銷的搖滾全長專輯之一。這位巨星發布了一首名為《Lonely Night in the Park》的曲目,該曲創作於《Born to Run》時期,但未被收錄在最終曲目列表中。這首作品在美國迅速成為暢銷曲,為這位傳奇人物贏得了另一首 Top 10 熱門歌曲,因為人們對他所做的一切仍然非常感興趣 - 尤其是與他最重要的時期之一相關的作品。 Bruce Springsteen 首次進入前五名 《Lonely Night in the Park》本週在搖滾數位歌曲銷售榜上位列第 4 名。隨著這首新發布的作品到來,Springsteen 在全國最暢銷搖滾作品榜單上獲得了他職業生涯中的第十二首 Top 10 歌曲。 他的作品目錄中只有一首第 1 名 Springsteen 多年來已經在搖滾數位歌曲銷售榜上放置了 21 首歌曲,但他只有一次達到第 1 名。那首冠軍歌曲是在他參與《Going Home (Theme from Local Hero)》之後獲得的,該歌曲歸功於 Mark Knopfler's Guitar Heroes,並在這首慈善單曲上列出了數十位藝人。 他最佳表現中的前五名熱門歌曲 《Lonely Night in the Park》現在排名為 Springsteen 在搖滾數位歌曲銷售榜上有史以來第五高的熱門歌曲。它排在《Going Home (Theme from Local Hero)》(第 1 名)、《Letter to You》和《Born in the U.S.A.》(第 2 名)以及與 The...合作的《Dustland》之後。

布魯斯·斯普林斯汀在美國榜上有一首全新的前10名歌曲

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:01
Union
U$0.006073-1.25%
Manchester City Fan
CITY$0.6824-1.23%
Seed.Photo
PHOTO$0.5022+0.60%
TOP Network
TOP$0.000096--%
COM
COM$0.005928-7.47%

Bruce Springsteen 未發行的《Born to Run》時期歌曲《Lonely Night in the Park》在 Billboard 搖滾數位歌曲銷售榜上首次亮相便排名第 4 位。紐約，紐約 - 約 1984 年：Bruce Springsteen 約 1984 年在紐約市。（照片由 Robin Platzer/Images/Getty Images 提供）

Getty Images

八月下旬，Bruce Springsteen 慶祝了他的專輯《Born to Run》五十週年，這是有史以來最受評論家讚譽和最暢銷的搖滾全長專輯之一。這位巨星發布了一首名為《Lonely Night in the Park》的歌曲，該歌曲創作於《Born to Run》時期，但未被收錄在最終曲目列表中。這首歌在美國迅速成為暢銷作品，為這位傳奇人物贏得了另一首進入前 10 名的熱門歌曲，因為人們對他所做的一切仍然非常感興趣 - 尤其是與他最重要的時期之一相關的作品。

Bruce Springsteen 首次亮相便進入前五名

《Lonely Night in the Park》本週在搖滾數位歌曲銷售榜上首次亮相便排名第 4 位。隨著這首新發布的歌曲的到來，Springsteen 在全國暢銷搖滾歌曲排行榜上獲得了他職業生涯中第十二次進入前 10 名的成績。

他的作品目錄中僅有一首第 1 名

Springsteen 多年來已經在搖滾數位歌曲銷售榜上放置了 21 首歌曲，但他只有一次達到第 1 名。那首冠軍歌曲是在他參與《Going Home (Theme from Local Hero)》之後獲得的，該歌曲歸功於 Mark Knopfler's Guitar Heroes，並在這首慈善單曲上列出了數十位藝人。

在他最佳表現中排名前五的熱門歌曲

《Lonely Night in the Park》現在排名為 Springsteen 在搖滾數位歌曲銷售榜上有史以來第五高的熱門歌曲。它排在《Going Home (Theme from Local Hero)》（第 1 名）、《Letter to You》和《Born in the U.S.A.》（第 2 名）以及與 The Killers 合作的《Dustland》（第 3 名）之後。

本週最高首次亮相之一

Springsteen 在本期《Billboard》搖滾數位歌曲銷售榜上獲得第二高的首次亮相。只有 Kings of Leon 和 Zach Bryan 的《We're on to Something》表現更佳，該歌曲排名更高一位，位於第 3 名。

Bruce Springsteen 發行作品的繁忙季節

《Lonely Night in the Park》發行僅在 Springsteen 交付《Tracks II: The Lost Albums》七張專輯套裝幾週後。這位搖滾歌手還宣布將在今年秋季推出《Nebraska》的擴展版，其中將包含這張備受喜愛的全長專輯的電氣化版本。

來源：https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/bruce-springsteen-charts-a-brand-new-top-10-song-in-america/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,290.54
$104,290.54$104,290.54

-0.72%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,526.01
$3,526.01$3,526.01

+0.18%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.04
$162.04$162.04

-2.55%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4337
$2.4337$2.4337

-3.77%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17622
$0.17622$0.17622

-1.67%