布魯斯·斯普林斯汀在美國榜上有一首全新的前10名歌曲

Bruce Springsteen 未發行的《Born to Run》時期歌曲《Lonely Night in the Park》在 Billboard 搖滾數位歌曲銷售榜上首次亮相便排名第 4 位。紐約，紐約 - 約 1984 年：Bruce Springsteen 約 1984 年在紐約市。（照片由 Robin Platzer/Images/Getty Images 提供） Getty Images

八月下旬，Bruce Springsteen 慶祝了他的專輯《Born to Run》五十週年，這是有史以來最受評論家讚譽和最暢銷的搖滾全長專輯之一。這位巨星發布了一首名為《Lonely Night in the Park》的歌曲，該歌曲創作於《Born to Run》時期，但未被收錄在最終曲目列表中。這首歌在美國迅速成為暢銷作品，為這位傳奇人物贏得了另一首進入前 10 名的熱門歌曲，因為人們對他所做的一切仍然非常感興趣 - 尤其是與他最重要的時期之一相關的作品。

Bruce Springsteen 首次亮相便進入前五名

《Lonely Night in the Park》本週在搖滾數位歌曲銷售榜上首次亮相便排名第 4 位。隨著這首新發布的歌曲的到來，Springsteen 在全國暢銷搖滾歌曲排行榜上獲得了他職業生涯中第十二次進入前 10 名的成績。

他的作品目錄中僅有一首第 1 名

Springsteen 多年來已經在搖滾數位歌曲銷售榜上放置了 21 首歌曲，但他只有一次達到第 1 名。那首冠軍歌曲是在他參與《Going Home (Theme from Local Hero)》之後獲得的，該歌曲歸功於 Mark Knopfler's Guitar Heroes，並在這首慈善單曲上列出了數十位藝人。

在他最佳表現中排名前五的熱門歌曲

《Lonely Night in the Park》現在排名為 Springsteen 在搖滾數位歌曲銷售榜上有史以來第五高的熱門歌曲。它排在《Going Home (Theme from Local Hero)》（第 1 名）、《Letter to You》和《Born in the U.S.A.》（第 2 名）以及與 The Killers 合作的《Dustland》（第 3 名）之後。

本週最高首次亮相之一

Springsteen 在本期《Billboard》搖滾數位歌曲銷售榜上獲得第二高的首次亮相。只有 Kings of Leon 和 Zach Bryan 的《We're on to Something》表現更佳，該歌曲排名更高一位，位於第 3 名。

Bruce Springsteen 發行作品的繁忙季節

《Lonely Night in the Park》發行僅在 Springsteen 交付《Tracks II: The Lost Albums》七張專輯套裝幾週後。這位搖滾歌手還宣布將在今年秋季推出《Nebraska》的擴展版，其中將包含這張備受喜愛的全長專輯的電氣化版本。