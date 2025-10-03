交易所DEX+
英國 YouTuber Lord Miles 在 40 天禁食挑戰期間消失後，被指控操縱了一個價值 1400 萬美元的 Polymarket 賭注。英國 YouTuber Lord Miles 在 40 天禁食挑戰期間消失後，被指控操縱了一個價值 1400 萬美元的 Polymarket 賭注。

英國 YouTuber 被指控操縱 Polymarket 1400萬美元

作者：Cryptopolitan
2025/10/03 16:12

英國YouTuber Lord Miles在沙漠禁食打賭後莫名從直播畫面中消失並被推定死亡，Polymarket將結果判定為"否"。現已證實他仍然活著，但被警方拘留。

Lord Miles被指控操縱Polymarket上的一個投注市場"Lord Miles能在沙漠中完成40天的水禁食嗎？"這位26歲的網紅在整個禁食嘗試期間一直從沙漠帳篷中進行直播，並在他的YouTube頻道上定期發布更新。 

近兩週內，他的帳戶一直保持沉默，這導致許多網民認為他已經死亡。在此期間，他的X帳戶也受到限制，只有關注者才能看到他的帖子。

Lord Miles仍然活著，在沙特阿拉伯被捕

據加密貨幣內容創作者和詐騙調查員Coffeezilla表示，投注總額超過了1400萬美元，但在9月底他從直播畫面中消失後，賠率大幅下滑。

社交平台上流傳的報導稱，Lord Miles在沙特阿拉伯醫院接受治療時陷入昏迷。據稱醫生靜脈注射葡萄糖，導致他的身體進入休克狀態。 

當消息傳出Lord Miles因不明確的恐怖主義指控在沙特阿拉伯被捕時，混亂加劇。管理他官方帳戶的人發表聲明，堅稱此案是捏造的。 

"有人不惜重金陷害Miles，"他們寫道，暗示有人向沙特情報機構發送了關於他在阿富汗和英國過去活動的虛假報告。

帳戶管理員聲稱Lord Miles在英國沒有犯罪記錄，並且他們有證據可以為他洗清罪名。他們還邀請知名YouTuber到監獄探望他，並補充說由於缺乏英語交流者和閱讀材料，他的精神狀態正在惡化。

"我們會提供地點和如何與他見面的方式，"聲明說。"唯一的條件是你要給他帶一些英文書籍閱讀，因為他快要發瘋了。"

Coffeezilla指控Lord Miles在失蹤前在Polymarket上秘密下注自己會失敗。這位調查員在他的Patreon頻道上分享照片，聲稱Lord Miles向平台上的一個帳戶發送資金，並對自己的禁食下注"否"，據稱賺取了超過6萬美元。

他的代表還提出了其他指控，堅稱其他人也通過提交導致他被捕的虛假報告，對他下了大筆賭注。 

"這些人這樣做是為了兌現他們的'否'的賭注，"聲明稱，並補充說他們賺取了"高達六位數"的金額。

據報導，Lord Miles在被警方強制送醫前已經完成了34天的禁食。在拘留期間，據說他向支持者道歉，因為未能完成挑戰，並承諾將來會再次嘗試40天的禁食。

Polymarket在美國發布月受到審查

市場操縱的消息可能對Polymarket造成更多傷害，這家紐約預測平台在與監管機構糾纏多年後剛剛重返美國。據Cryptopolitan報導，該公司本週可能在股票市場上市。

Lord Miles的投注市場近幾週成為該網站最活躍的市場之一，但當他完成挑戰的概率從68%驟降到18%時，操縱的指控聲浪高漲。 

用戶指責該平台處理解決過程不當，認為它對那些支持他成功的人存在偏見。

一些交易者指責Polymarket事後改變規則，而其他人則聲稱它已成為Miles涉嫌欺詐行為的共犯。

"你們允許市場操縱、內幕交易和Lord Miles 40天禁食挑戰市場中的欺詐行為。Polymarket明知欺詐客戶，卻沒有採取任何補救措施。Polymarket在美國沒有立足之地。"一位不滿的用戶回覆Polymarket CEO Shayne Coplan的帖子，該帖子談及在SEC和CFTC主辦的監管圓桌會議上發言。Polymarket刪除了早前分享Lord Miles聲明的帖子。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

