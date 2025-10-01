Brian Quintenz 的 CFTC 提名被撤回

白宮已撤回布萊恩·昆滕茲（Brian Quintenz）擔任商品期貨交易委員會（CFTC）董事會成員和主席的提名。據《政治報》（Politico）週二報導，引述兩位在官方宣布前要求匿名的消息來源。

「被提名為CFTC主席並經歷確認程序是我一生中的榮幸，」昆滕茲表示。「我感謝總統給予的這個機會，也感謝參議院農業委員會的考慮。我期待在這個國家創新的激動時刻回歸私營部門的工作。」



這一發展緊隨最近的報導，白宮正在考慮其他候選人擔任商品期貨交易委員會主席，因為布萊恩·昆滕茲領導該監管機構的確認程序未取得重大進展。

正如Cryptopolitan先前報導，昆滕茲的提名遇到了障礙，原因是來自高知名度加密貨幣高管的政治壓力和遊說， 由溫克萊沃斯兄弟領導。

這次撤回結束了一系列引人注目的發展，這位被提名人曾被認為幾乎肯定會獲得確認。這位前CFTC專員在風險投資公司Andreessen Horowitz和預測市場初創公司Kalshi擁有經驗，曾獲得加密貨幣行業和傳統金融業的強力支持。



隨著加密政策風險上升，CFTC領導權競爭加劇

CFTC在監管加密貨幣市場中扮演著關鍵角色。參議院農業委員會負責監督該機構的提名，包括對數位資產市場發展的監督。該機構負責監管數萬億美元的掉期交易，根據國會正在考慮的立法，有望在數位資產方面獲得更多影響力。



昆滕茲的提名於年初宣布，最初受到加密行業部分人士的讚賞，因為他已經在該行業積極工作，擔任a16z加密部門的政策主管。

該機構原本設計為五人的兩黨委員會，在一系列辭職後，現在只剩下代理主席卡羅琳·范（Caroline Pham），她是一名共和黨人，由前總統喬·拜登（Joe Biden）任命到委員會。

另一個美國頂級市場監管機構，證券交易委員會（Securities and Exchange Commission），自四月以來一直由保羅·阿特金斯（Paul Atkins）擔任永久主席。

加密貨幣重量級人物和新競爭者攪動CFTC主席競爭

在七月的一次通話中，加密貨幣億萬富翁泰勒和卡梅隆·溫克萊沃斯（Tyler and Cameron Winklevoss）敦促唐納德·川普（Donald Trump）總統重新考慮昆滕茲擔任監管4萬億美元市場的華爾街監管機構領導人的提名。兄弟倆告知川普，昆滕茲與總統的議程脫節，

通話後不久，白宮要求參議院農業委員會推遲原定會議，在該會議上立法者可能會將昆滕茲的提名推進到全體投票階段



九月初，昆滕茲在社交媒體上表示，總統「可能被這對雙胞胎誤導了」。他發布了他聲稱在七月底與泰勒·溫克萊沃斯交換的私人訊息截圖，這是在他的確認聽證會被暫停之前。



一批額外的潛在候選人領導CFTC已經浮現，近幾週討論加劇。可能的競爭者包括專注於加密政策的政府官員。



早前報導指出，證券交易委員會加密貨幣特別工作組的首席法律顧問邁克爾·塞利格（Michael Selig）是討論中的CFTC主席候選人之一。最初，他是Willkie Farr & Gallagher資產管理業務的合夥人。

財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）的數位資產政策顧問泰勒·威廉姆斯（Tyler Williams）也被視為該職位的候選人。他從數位資產投資公司Galaxy Digital加入財政部。



前CFTC官員、現為律師事務所Milbank合夥人的喬什·斯特林（Josh Sterling）和前CFTC專員吉爾·薩默斯（Jill Sommers）也是領導CFTC的潛在候選人。

不要只閱讀加密貨幣新聞。要理解它。訂閱我們的通訊。它是免費的。