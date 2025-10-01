交易所DEX+
Brex 宣布在其平台上整合原生穩定幣支付功能，允許企業客戶接受和發送穩定幣，並自動轉換為 USD。這篇文章《Brex 為企業帳戶推出穩定幣支付整合功能》首次發表於 Coinspeaker。

Brex 宣布為商業帳戶整合穩定幣支付功能

作者：Coinspeaker
2025/10/01 01:23
Suilend
SEND$0.26-5.76%

金融服務公司 Brex 已宣布將在其產品和服務中整合原生穩定幣支付。

根據新計劃，擁有 Brex 商業帳戶的客戶可以接受穩定幣並自動轉換為美元存入其 Brex 商業帳戶，以及直接從其美元餘額發送穩定幣。該公司表示已開放等候名單，並將很快開始提供穩定幣支付服務。

Brex 客戶還將能夠使用穩定幣支付其卡片餘額。根據 Brex 的新聞稿，這將使這家總部位於舊金山的金融科技公司成為「第一個支持使用穩定幣即時支付餘額的全球企業卡」。

Brex 的原生穩定幣整合將從 Circle 的 USDC USDC $1.00 24小時波動率: 0.0% 市值: $73.40 B 24小時交易量: $8.76 B 開始。根據新聞稿，其他幣種「將在未來幾個月內普遍可用」。

Brex 執行長 Pedro Franceschi 最近表示，他打算在公司完全盈利後某個時候將公司上市。在 9 月 4 日的 X 平台貼文中，他說「Brex 的年化總收入已達到了 $700M，增長了 50%，並正走向盈利」。根據 Access IPOs 的資料，Brex 在 2022 年 1 月的 D-2 輪融資中估值為 $12.3 億美元。

穩定幣創新在整個行業擴展

在相關新聞中，Circle 計劃測試穩定幣交易的可逆性。Circle 總裁 Heath Tarbert 表示，可逆交易可以在幫助項目從欺詐和黑客攻擊中恢復資金方面發揮重要作用。

同時，支付巨頭 Visa 也於 9 月 30 日推出了新的穩定幣產品。據 Coinspeaker 報導，Visa 正在推出一項計劃，通過穩定幣預充資金試點為企業「解鎖更快速的資金」。

根據 Visa 的說法，新計劃將允許企業使用預充資金的穩定幣帳戶服務國際匯款，而不是將法定貨幣隔離用於跨境支付的種子資金。

next

這篇文章「Brex 宣布為商業帳戶整合穩定幣支付」首次發表於 Coinspeaker。

