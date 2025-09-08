重大新聞：Solana (SOL) 宣布新的 16 億美元收購案！以下是詳情...

繼 Bitcoin (BTC) 和 Ethereum (ETH) 之後，資金儲備策略繼續擴展至其他加密貨幣。

此時，Solana (SOL) 傳來最新消息。

據悉，一家名為 Forward Industries 的公司宣布將在 Galaxy Digital、Jump Crypto 和 Multicoin Capital 的帶領下，創建一個價值 16.5 億美元的 Solana 資金儲備。

據悉，該公司宣布在一輪特別收購融資中獲得了 16.5 億美元的投資，包括現金和穩定幣。

Galaxy、Jump Crypto 和 Multicoin 將提供資金和戰略支持，幫助 Forward Industries 構建並執行其 Solana 資金儲備策略，成為 Solana 生態系統中領先的公共機構參與者。

Forward Industries 的執行長 Michael Pruitt 表示：「Solana 已成為全球最具創新性且被廣泛採用的區塊鏈生態系統之一。我們建立積極的 Solana 資金儲備計劃的策略，強調了我們對 SOL 長期潛力的信念，以及我們通過直接參與其成長來創造股東價值的承諾。與 Galaxy、Jump Crypto 和 Multicoin 等在投資和發展 Solana 生態系統方面擁有深厚專業知識和成功記錄的公司合作，為我們執行這一策略並使公司成為數位資產領域的關鍵參與者提供了堅實的基礎。」

*這不是投資建議。

立即關注我們的 Telegram 和 Twitter 帳號，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！