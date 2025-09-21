Bob Marley 再次稱霸 他的專輯回歸並達成里程碑

Bob Marley 在雷鬼專輯榜上雙榜齊上，《Exodus》重新進入第 10 名，總計停留 104 週，而《Legend》則穩居第 1 名。（'無子代理商）BOB MARLEY 1979 年在好萊塢 Tower Records 期間的 Bob Marley 檔案照片，加利福尼亞州好萊塢 Tower Records。（照片由 Chris Walter/WireImage 提供） WireImage

Bob Marley 的《Legend》——這張收錄了這位雷鬼巨星大部分最著名曲目的合輯，同時署名他本人和他的伴奏樂隊 The Wailers——是美國有史以來最成功的專輯之一。正是這張專輯讓這位已故偶像週週登上排行榜，因為它持續每週銷售數千張。

事實證明，一張專輯並不足以滿足美國消費者對 Marley 音樂的需求。本週，他的另一張專輯重返排行榜，幫助這位開創性的歌手兼詞曲作者在榜單上雙榜齊上，同時還達到了一個特殊的里程碑。

Bob Marley 的《Exodus》重返榜單

Marley 的《Exodus》本週重新進入雷鬼專輯榜。這張專輯不僅署名 Marley 個人，還有 The Wailers，重新進入《Billboard》的雷鬼專輯和 EP 表現最佳排行榜，位列第 10 名。

《Exodus》達到兩年里程碑

《Exodus》現在已經在雷鬼專輯榜上停留了兩年。這張專輯以第十名的位置重返榜單，總計達到了 104 週。

Bob Marley 佔據榜單兩端

Marley 本週佔據了雷鬼專輯榜的兩端，《Exodus》重新出現在第 10 名，而《Legend》則穩居第 1 名。後者已經在榜單上停留了 297 週，只有一次讓出榜首位置。這一非凡的連續成績使《Legend》成為美國歷史上任何榜單上持續時間最長的冠軍之一。

《Exodus》被《Legend》阻擋在第 1 名之外

《Legend》是如此強大的力量，甚至阻止了 Marley 自己的幾個作品登上雷鬼專輯榜的榜首位置。《Exodus》曾攀升至第 3 名的高位，但從未能取代這張極受歡迎的合輯。

《Exodus》製作了幾首雷鬼經典

雖然《Legend》是一張精選合輯，但《Exodus》是一張正式的錄音室專輯。這張 Marley 和 The Wailers 的第九張專輯於 1977 年發行，收錄了這位雷鬼音樂家的許多最著名曲目，其中許多也出現在《Legend》中。《Exodus》製作了諸如同名曲目、"One Love"和"Three Little Birds"等經典作品。

Bob Marley 的《Legend》活躍於多個榜單

《Exodus》本週只出現在美國的一個《Billboard》榜單上，但《Legend》可以在多個榜單上找到。這張專輯在專輯銷量榜上剛好排在前 40 名之外，從第 40 名降低到第 42 名。它在 Billboard 200 榜上也下降了 20 個位置，定格在第 126 名。

《Legend》接近歷史性的長壽記錄

雖然《Legend》幾乎從未離開過雷鬼專輯榜的第 1 名，但在它目前佔據的榜單中，這個榜單實際上是它停留時間最短的。這張合輯在專輯銷量榜上已經累計 723 週，在 Billboard 200 榜上累計 904 週。

就在大約一個月前，《Legend》成為美國歷史上第二張在 Billboard 200 榜上累積 900 週的專輯。它加入了 Pink Floyd 的《The Dark Side of the Moon》的行列，後者只需再多 10 週就能成為首張達到 1,000 週的專輯。

Bob Marley 的《Legend》銷量下滑

Luminate 報告稱，在過去的追蹤期內，《Legend》在純購買和串流活動之間總共移動了 10,500 個等值單位。其中 2,500 個是實際銷售量——剛好足以讓它留在專輯銷量榜上。《Legend》的購買量和整體消費量與前一週相比都降低了兩位數百分比。

Stick Figure、Sean Paul 和 Damian Marley

Marley 是目前在雷鬼專輯榜上佔據多個位置的幾位藝術家之一。考慮到這個榜單只有 10 個位置，這是相當了不起的成就。

Stick Figure 以三張表現最佳的專輯領先，《World on Fire》、《Wisdom》和《Set in Stone》分別位居第 4、7 和 8 名。Sean Paul 也保持《Dutty Classics Collection》和《Dutty Rock》在榜單上，分別位居第 3 和第 6 名。

排在 Marley 前面一位的是他的兒子 Damian "Jr. Gong" Marley。他的專輯《Welcome to Jamrock》保持在第 9 名不變。