交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《Bob Marley 再次稱霸，他的專輯重返榜單並達成里程碑》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Bob Marley 在雷鬼專輯榜上雙喜臨門，《Exodus》重返第 10 名，總計停留 104 週，而《Legend》則穩居第 1 名。（禁止轉載）BOB MARLEY 1979 年在加州好萊塢 Tower Records 的 Bob Marley 檔案照片。（照片由 Chris Walter/WireImage 提供）WireImage Bob Marley 的《Legend》——這張收錄了雷鬼巨星大部分最著名曲目的合輯，署名為他本人和他的伴奏樂隊 Wailers——是美國有史以來最成功的專輯之一。這張專輯讓這位已故偶像週週登上排行榜，因為它持續每週銷售數千張。事實證明，一張專輯並不足以滿足美國消費者對 Marley 音樂的需求。本週，他的另一張專輯重返榜單，幫助這位開創性的歌手兼詞曲作者在榜單上雙喜臨門，同時達成一個特殊的里程碑。 Bob Marley 的《Exodus》重返榜單 Marley 的《Exodus》本週重返雷鬼專輯榜。這張全長專輯不僅署名為 Marley 個人，還包括 Wailers 樂隊，重新進入 Billboard 純雷鬼全長專輯和 EP 的最佳表現排行榜，位列第 10 名。 《Exodus》達到兩年里程碑 《Exodus》現已在雷鬼專輯榜上停留兩年時間。這張專輯以第十名重返榜單，總計達到了 104 週。 Bob Marley 包攬榜單首尾 Marley 本週包攬了雷鬼專輯榜的首尾，《Exodus》重新出現在第 10 名，而《Legend》則穩居第 1 名。後者已在榜單上停留了 297 週，只有一次讓出榜首位置。這一非凡紀錄使《Legend》成為美國歷史上任何榜單上持續時間最長的冠軍之一。 《Exodus》被《Legend》阻擋在第 1 名之外...這篇文章《Bob Marley 再次稱霸，他的專輯重返榜單並達成里程碑》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Bob Marley 在雷鬼專輯榜上雙喜臨門，《Exodus》重返第 10 名，總計停留 104 週，而《Legend》則穩居第 1 名。（禁止轉載）BOB MARLEY 1979 年在加州好萊塢 Tower Records 的 Bob Marley 檔案照片。（照片由 Chris Walter/WireImage 提供）WireImage Bob Marley 的《Legend》——這張收錄了雷鬼巨星大部分最著名曲目的合輯，署名為他本人和他的伴奏樂隊 Wailers——是美國有史以來最成功的專輯之一。這張專輯讓這位已故偶像週週登上排行榜，因為它持續每週銷售數千張。事實證明，一張專輯並不足以滿足美國消費者對 Marley 音樂的需求。本週，他的另一張專輯重返榜單，幫助這位開創性的歌手兼詞曲作者在榜單上雙喜臨門，同時達成一個特殊的里程碑。 Bob Marley 的《Exodus》重返榜單 Marley 的《Exodus》本週重返雷鬼專輯榜。這張全長專輯不僅署名為 Marley 個人，還包括 Wailers 樂隊，重新進入 Billboard 純雷鬼全長專輯和 EP 的最佳表現排行榜，位列第 10 名。 《Exodus》達到兩年里程碑 《Exodus》現已在雷鬼專輯榜上停留兩年時間。這張專輯以第十名重返榜單，總計達到了 104 週。 Bob Marley 包攬榜單首尾 Marley 本週包攬了雷鬼專輯榜的首尾，《Exodus》重新出現在第 10 名，而《Legend》則穩居第 1 名。後者已在榜單上停留了 297 週，只有一次讓出榜首位置。這一非凡紀錄使《Legend》成為美國歷史上任何榜單上持續時間最長的冠軍之一。 《Exodus》被《Legend》阻擋在第 1 名之外...

Bob Marley 再次稱霸 他的專輯回歸並達成里程碑

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 20:25
1
1$0.0218-27.09%
Threshold
T$0.0129-0.07%
BOB
BOB$0.000003067-5.13%
Seed.Photo
PHOTO$0.4986+0.50%
TOP Network
TOP$0.000096--%

Bob Marley 在雷鬼專輯榜上雙榜齊上，《Exodus》重新進入第 10 名，總計停留 104 週，而《Legend》則穩居第 1 名。（'無子代理商）BOB MARLEY 1979 年在好萊塢 Tower Records 期間的 Bob Marley 檔案照片，加利福尼亞州好萊塢 Tower Records。（照片由 Chris Walter/WireImage 提供）

WireImage

Bob Marley 的《Legend》——這張收錄了這位雷鬼巨星大部分最著名曲目的合輯，同時署名他本人和他的伴奏樂隊 The Wailers——是美國有史以來最成功的專輯之一。正是這張專輯讓這位已故偶像週週登上排行榜，因為它持續每週銷售數千張。

事實證明，一張專輯並不足以滿足美國消費者對 Marley 音樂的需求。本週，他的另一張專輯重返排行榜，幫助這位開創性的歌手兼詞曲作者在榜單上雙榜齊上，同時還達到了一個特殊的里程碑。

Bob Marley 的《Exodus》重返榜單

Marley 的《Exodus》本週重新進入雷鬼專輯榜。這張專輯不僅署名 Marley 個人，還有 The Wailers，重新進入《Billboard》的雷鬼專輯和 EP 表現最佳排行榜，位列第 10 名。

《Exodus》達到兩年里程碑

《Exodus》現在已經在雷鬼專輯榜上停留了兩年。這張專輯以第十名的位置重返榜單，總計達到了 104 週。

Bob Marley 佔據榜單兩端

Marley 本週佔據了雷鬼專輯榜的兩端，《Exodus》重新出現在第 10 名，而《Legend》則穩居第 1 名。後者已經在榜單上停留了 297 週，只有一次讓出榜首位置。這一非凡的連續成績使《Legend》成為美國歷史上任何榜單上持續時間最長的冠軍之一。

《Exodus》被《Legend》阻擋在第 1 名之外

《Legend》是如此強大的力量，甚至阻止了 Marley 自己的幾個作品登上雷鬼專輯榜的榜首位置。《Exodus》曾攀升至第 3 名的高位，但從未能取代這張極受歡迎的合輯。

《Exodus》製作了幾首雷鬼經典

雖然《Legend》是一張精選合輯，但《Exodus》是一張正式的錄音室專輯。這張 Marley 和 The Wailers 的第九張專輯於 1977 年發行，收錄了這位雷鬼音樂家的許多最著名曲目，其中許多也出現在《Legend》中。《Exodus》製作了諸如同名曲目、"One Love"和"Three Little Birds"等經典作品。

Bob Marley 的《Legend》活躍於多個榜單

《Exodus》本週只出現在美國的一個《Billboard》榜單上，但《Legend》可以在多個榜單上找到。這張專輯在專輯銷量榜上剛好排在前 40 名之外，從第 40 名降低到第 42 名。它在 Billboard 200 榜上也下降了 20 個位置，定格在第 126 名。

《Legend》接近歷史性的長壽記錄

雖然《Legend》幾乎從未離開過雷鬼專輯榜的第 1 名，但在它目前佔據的榜單中，這個榜單實際上是它停留時間最短的。這張合輯在專輯銷量榜上已經累計 723 週，在 Billboard 200 榜上累計 904 週。

就在大約一個月前，《Legend》成為美國歷史上第二張在 Billboard 200 榜上累積 900 週的專輯。它加入了 Pink Floyd 的《The Dark Side of the Moon》的行列，後者只需再多 10 週就能成為首張達到 1,000 週的專輯。

Bob Marley 的《Legend》銷量下滑

Luminate 報告稱，在過去的追蹤期內，《Legend》在純購買和串流活動之間總共移動了 10,500 個等值單位。其中 2,500 個是實際銷售量——剛好足以讓它留在專輯銷量榜上。《Legend》的購買量和整體消費量與前一週相比都降低了兩位數百分比。

Stick Figure、Sean Paul 和 Damian Marley

Marley 是目前在雷鬼專輯榜上佔據多個位置的幾位藝術家之一。考慮到這個榜單只有 10 個位置，這是相當了不起的成就。

Stick Figure 以三張表現最佳的專輯領先，《World on Fire》、《Wisdom》和《Set in Stone》分別位居第 4、7 和 8 名。Sean Paul 也保持《Dutty Classics Collection》和《Dutty Rock》在榜單上，分別位居第 3 和第 6 名。

排在 Marley 前面一位的是他的兒子 Damian "Jr. Gong" Marley。他的專輯《Welcome to Jamrock》保持在第 9 名不變。

來源：https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/21/bob-marley-rules-again-as-his-album-returns-and-hits-a-milestone/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,516.92
$104,516.92$104,516.92

-0.51%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,540.05
$3,540.05$3,540.05

+0.58%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.28
$163.28$163.28

-1.81%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4563
$2.4563$2.4563

-2.87%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17779
$0.17779$0.17779

-0.80%