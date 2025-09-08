交易所DEX+
Bloomberg 分析師揭露三種最有可能獲得 SEC 批准的山寨幣！「其中一個是 XRP...」

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:44
比特幣現金
BCH$511.6-2.04%
Solana
SOL$162.06-3.91%
柴犬幣
SHIB$0.000009796-2.73%
恆星幣
XLM$0.2891-5.46%
瑞波幣
XRP$2.4332-4.56%

幾乎可以確定山寨幣ETF將獲得批准。目前，圍繞ETF的討論不再是它們是否會獲得批准，而是何時獲得批准。

雖然分析師表示SEC正準備批准各種山寨幣，但最新聲明來自Bloomberg ETF分析師James Seyffart。

根據一位Bloomberg分析師在接受Milk Road採訪時表示，幾種代幣似乎已準備好獲得SEC的批准。

Seyffart表示，在這些山寨幣中，像Chainlink (LINK)、Stellar (XLM)、Bitcoin Cash (BCH)、Avalanche (AVAX)、Litecoin (LTC)、Polkadot (DOT)等山寨幣符合上市標準。

此外，Seyffart表示，像XRP、Solana (SOL)、Cardano (ADA)、Dogecoin (DOGE)和Shiba Inu (SHIB)等知名幣種擁有高交易量，並且由於其完善的衍生品市場而成為強有力的候選者。

然而，Bloomberg分析師指出XRP、ADA和SOL是最強的候選者。

談到Ethereum ETF時，Seyffart補充說，一旦ETF中的質押正式獲准，需求可能會急劇增加。

在最近的一份聲明中，該分析師表示，當前市場已經處於"山寨幣季節"，且當前週期與過去的週期不同。

Seyffart還指出，山寨幣ETF正在產生顯著的上升動力，但方式與Bitcoin不同。為此，該分析師警告說，山寨幣ETF不太可能產生與Bitcoin相同的市場反應。

*這不是投資建議。

立即關注我們的TelegramTwitter帳號，獲取獨家新聞、分析和鏈上數據！

來源：https://en.bitcoinsistemi.com/bloomberg-analyst-reveals-three-altcoins-most-likely-to-receive-sec-approval-one-of-them-is-xrp/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

