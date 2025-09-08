Bloomberg 分析師揭露三種最有可能獲得 SEC 批准的山寨幣！「其中一個是 XRP...」

幾乎可以確定山寨幣ETF將獲得批准。目前，圍繞ETF的討論不再是它們是否會獲得批准，而是何時獲得批准。

雖然分析師表示SEC正準備批准各種山寨幣，但最新聲明來自Bloomberg ETF分析師James Seyffart。

根據一位Bloomberg分析師在接受Milk Road採訪時表示，幾種代幣似乎已準備好獲得SEC的批准。

Seyffart表示，在這些山寨幣中，像Chainlink (LINK)、Stellar (XLM)、Bitcoin Cash (BCH)、Avalanche (AVAX)、Litecoin (LTC)、Polkadot (DOT)等山寨幣符合上市標準。

此外，Seyffart表示，像XRP、Solana (SOL)、Cardano (ADA)、Dogecoin (DOGE)和Shiba Inu (SHIB)等知名幣種擁有高交易量，並且由於其完善的衍生品市場而成為強有力的候選者。

然而，Bloomberg分析師指出XRP、ADA和SOL是最強的候選者。

談到Ethereum ETF時，Seyffart補充說，一旦ETF中的質押正式獲准，需求可能會急劇增加。

在最近的一份聲明中，該分析師表示，當前市場已經處於"山寨幣季節"，且當前週期與過去的週期不同。

Seyffart還指出，山寨幣ETF正在產生顯著的上升動力，但方式與Bitcoin不同。為此，該分析師警告說，山寨幣ETF不太可能產生與Bitcoin相同的市場反應。

*這不是投資建議。

