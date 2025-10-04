交易所DEX+
BlockDAG 的預售接近 $420M，測試網絡已啟動！更多關於 Bitcoin Hyper 和 Pepenode 價格趨勢

作者：Coindoo
2025/10/04 07:00
許多新項目談論創新理念，但在面對實際結果時常常失敗。Bitcoin Hyper 承諾可編程的比特幣，但仍依賴預售目標。Pepenode 雖然有趣且類似遊戲，但僅限於迷因風格的挖礦且缺乏擴展深度。更大的問題是：如果一個項目能夠展示其聲明背後的硬數據會怎樣？這就是為什麼 BlockDAG 現在被評為 2025 年最佳加密貨幣預售之一。

Awakening 測試網已上線，為 BlockDAG (BDAG) 提供了獲得 Tier 1 上市所需的證明。吞吐量激增至 1,400 TPS，帳戶抽象化正在運行，運行時升級已內建，且鏈上已有實時 dApps。瀏覽工具、實時儀表板和可用的 IDE 增強了開發者實力，表明這不僅僅是炒作。

BlockDAG Awakening 測試網強化 Tier 1 上市案例

實時的 Awakening 測試網提升了 BlockDAG 在交易所中的地位，這些交易所在提供 Tier 1 名額前要求看到結果。雖然預售數據已引起數月關注，但交易所期望的不僅是籌集的金額。他們需要證明系統能在壓力下運行。

Awakening 帶來了這些結果。BlockDAG 現在處理 1,400 TPS，擁有實時帳戶抽象化 (EIP-4337)，並支持無需硬分叉的運行時升級。瀏覽工具、新的分析儀表板和完整的 IDE 讓開發者現在就能訪問，而不是以後。這使網絡不僅活躍，還準備好託管項目。

像 Reflections 和 Lottery 這樣的實時應用突顯了真實用途。這向交易所表明系統已經運作，而不僅僅是能籌集資金。對於流動性和 Tier 1 批准，一個有實時應用的工作鏈至關重要。Awakening 將預售成功與真正的實用性連接起來，彌合了大多數預售留下的差距。

在資金方面，BlockDAG 在 2025 年最佳加密貨幣預售中保持強勢。總額已達到近 4.2 億美元，BDAG 在有限時間內的價格約為 0.0015 美元。已有 312,000 名持有者加入，300 萬用戶使用 X1 應用程序挖掘 BDAG，且 20,000 台實體礦機正在使用中。分析師表示，如果 BDAG 上市價格接近 0.05 美元，早期參與者可能會看到超過 3,700% 的收益。

與仍在銷售概念的項目不同，BlockDAG 現在平衡了預售吸引力與工作測試網。籌集的資金與實時證明的結合解釋了為什麼許多人將其視為 Tier 1 上市的明確領跑者，以及為什麼它在價格進一步攀升前被評為必須加入的加密貨幣預售。

Bitcoin Hyper：旨在為比特幣添加可編程性

Bitcoin Hyper 正在構建一個第二層，旨在為比特幣提供新用途。使用零知識卷疊和橋接，用戶可以在主鏈上鎖定 BTC，同時在 Hyper 系統內使用包裝的 BTC。這種設計旨在將 DeFi、NFT 和智能合約引入比特幣。其對 Solana 虛擬機的使用也使已在該系統上構建的開發者更容易轉換。

專家指出，由於它將比特幣的強大安全性與類似以太坊的靈活性結合，使其在頂級預售中佔有一席之地。這是在迷因風格項目中看不到的組合。

預售迄今已吸引了超過 1,800 萬美元，最新階段的定價接近 0.012975 美元。需求很高，因為市場上許多人認為比特幣需要的不僅僅是價值存儲。Hyper 通過專注於可用性來回應這一點。其代幣設定用於費用、治理和質押，比許多較小項目提供更多功能。

與 BlockDAG 和 Pepenode 一樣，它在加密媒體中得到了廣泛報導，但其特別之處在於將比特幣轉變為平台而非僅僅是貨幣的理念。如果交易所上市跟進，早期參與者可能會看到強勁的上漲空間。

Pepenode：遊戲化挖礦與供應燃燒相結合

Pepenode 建立在遊戲化挖礦的基礎上，讓人們以數字格式創建和升級礦機，而不是購買硬件。它在以太坊上運行並使用通縮機制，每次升級時約 70% 的代幣被燃燒。

玩家還可以獲得 PEPE 和 FARTCOIN 等資產，增加其趣味性。其預售已超過 140 萬美元，定價接近 0.0010745 美元。憑藉實用性和迷因特性，Pepenode 被標記為 2025 年值得關注的關鍵預售之一。

過程很簡單：建造、合併或交易礦機以解鎖獎勵。對於喜歡迷因幣但想要的不僅僅是持有的人來說，Pepenode 通過其燃燒模型將樂趣與實用性結合起來。與 BlockDAG 和 Bitcoin Hyper 一起，它已在加密媒體中被廣泛提及。其吸引力在於遊戲玩法與縮減供應的結合，使其成為尋找具有投機上漲空間的新鮮理念的人的頂級新預售之一。

最終思考

Bitcoin Hyper 和 Pepenode 各自帶來新理念。Hyper 希望比特幣支持智能合約和包裝的 BTC，而 Pepenode 推動遊戲化挖礦與燃燒。兩者都顯示出強勁的前景，但交易所將需要實時證明。

BlockDAG 已經提供了這種證明。吞吐量達到 1,400 TPS，帳戶抽象化已開啟，運行時升級活躍，鏈上有實時應用，其 Awakening 測試網展示了真實用途。儀表板和完整 IDE 等工具增加了更多分量。籌集了近 4.2 億美元，300 萬 X1 礦工和 20,000 台硬件單元，BlockDAG 脫穎而出。預售實力與實際交付的結合解釋了為什麼 BlockDAG 被評為 2025 年最佳加密貨幣預售。

BlockDAG 預售接近 4.2 億美元，Awakening 測試網上線！更多關於 Bitcoin Hyper 和 Pepenode 價格趨勢的信息

