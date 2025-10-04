BlockDAG 的即時測試網絡超過 1,400 TPS，而 Ethereum 仍在努力解決延遲問題，XRP 則等待突破

大多數頂級加密資產是根據價格波動而非實際進展來評判的。Ethereum 仍面臨升級延遲，擴展目標更加遙遠。同時，XRP 在 $2.88 附近形成三角形態，分析師根據 XRP 價格模式預測可能會突破至 $4.20。Ethereum (ETH) 技術分析突顯了網絡擁堵、高昂費用以及 $4,220 至 $4,370 之間的阻力。

圖表讓交易者忙碌不已，但長期持有者在問誰真正在提供基礎設施。這正是 BlockDAG (BDAG) 領先的地方。其 Awakening 測試網已上線，提供即時可用的擴展性工具、開發者支持和超越空談的交易速度。

Ethereum 的擁堵與延遲升級

Ethereum (ETH) 技術分析顯示網絡擁堵和高昂的 Gas 費用，這讓用戶和開發者都感到沮喪。像 Proto-Danksharding 和 Layer 2 整合等計劃本應帶來緩解，但延遲已經減緩了進展。價格圖表反映了這種猶豫。

ETH 被卡在 $4,220 至 $4,370 的阻力區下，儘管市場樂觀，上漲潛力仍受限。這些障礙既是心理障礙也是技術障礙，阻止 Ethereum 達到新高。分析師警告，在實現擴展性之前，Ethereum 可能仍然容易受到已經提供更便宜、更快解決方案的競爭對手的威脅。

另一方面，BlockDAG 並不只是等待承諾。其 Awakening 測試網已經處理約每秒 1,400 筆交易，利用與 Ethereum 兼容的基於賬戶的系統。憑藉 EVM 合約支持、賬戶抽象化和通過集成 IDE 的鏈上部署，BlockDAG 專注於交付。開發者現在可以部署 dApps，而不是等待升級，突顯了執行上的差異。

XRP 的價格設置與 BlockDAG 的實時工具

XRP 享有強大的社區支持，交易者正在關注在 $2.88 形成的三角形態。XRP 價格模式表明，如果交易量支持，可能會突破至 $4.20。然而，XRP 的增長往往更依賴於法律結果和 Ripple 的合作夥伴關係，而非實際的生態系統工具。雖然投機推動交易，但 XRP 仍缺乏鏈上 dApps、NFT 瀏覽器和集成開發工具。

BlockDAG 正在通過已經上線的實際功能解決這一差距。Awakening 測試網具有具備調試功能、部署嚮導和插件選項的智能合約 IDE。構建者可以直接在區塊鏈上啟動 ERC20 代幣、鑄造 NFT 和測試高級 dApps。該網絡還具有支持圖像、視頻和 GIF 的 NFT 瀏覽器，完整的轉賬追蹤和實時圖表。運行時可升級性確保網絡演進而不會造成破壞性分叉。BlockDAG 正在創造採用條件，而不是等待採用。

安全性進一步增強了實力。憑藉重入保護和主動審計，開發者可以自信地測試金融應用。當 XRP 價格模式觀察者專注於突破時，BlockDAG 用戶已經在部署和與智能合約及實用 dApps（如 Reflections 和 Lottery）互動。這將焦點從投機轉變為參與。

BlockDAG 的真實價值指標：預售、速度和使用情況

僅憑價格行動無法揭示真正的吸引力。Ethereum 仍然是市值最高的加密資產之一，但其可用性挑戰日益明顯。XRP 具有技術前景，但仍被視為交易資產而非建設平台。

BlockDAG 雖然較新，但正在顯示可衡量的證據。其預售已經籌集了近 $420 百萬，售出了 265 億枚代幣。該項目現在處於第 30 批次，價格為 $0.03，不過在有限時間內，仍可以 $0.0015 購買，自第 1 批次以來代表了 2900% 的回報。

這些數字不僅反映了炒作；它們突顯了用戶和構建者的真實參與。Awakening 測試網具有 WalletConnect 集成、帶有 CSV 導出的詳細瀏覽器，以及關於使用情況、吞吐量和費用的互動圖表，這些功能在其他測試網中往往缺失。開發者可以部署合約而無需第三方工具，使入門更加容易。該網絡通過即將推出的鎖倉合約提供水龍頭和內置獎勵，鼓勵參與。

這種設置通過消除障礙、為構建者提供免費實驗方式，並證明今天可以實現與 EVM 兼容的擴展性，從而支持增長。通過將交付變為現實，BlockDAG 不僅僅是另一個 Layer 1；它是一個準備好進行實際使用和採用的平台。

結論思考

Ethereum 在 dApps 領域仍然佔據主導地位，但擴展性問題正在減緩其發展勢頭。XRP 的價格結構很有趣，但由於缺乏活躍的開發生態系統，它仍然專注於交易者。BlockDAG 通過在其他人仍在計劃的地方交付成果，轉移了焦點。

憑藉已經運行的高速測試網、開發者工具和完全 EVM 兼容性，BlockDAG 不僅僅是一個想法，而是一個實際產品。其測試網是未來區塊鏈所需的工作基礎。近 $420 百萬的預售熱潮進一步增加了這一敘述的可信度。對於評估頂級加密資產的人來說，從投機到執行的轉變至關重要，而 BlockDAG 正在設立新的基準。

