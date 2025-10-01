交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
Optimism (OP) 價格預測取決於 Ethereum 和 ETF 消息，而 BlockDAG 籌集了 $415M，獲得 F1 贊助，並帶來了巨大的投資回報率。Optimism (OP) 價格預測取決於 Ethereum 和 ETF 消息，而 BlockDAG 籌集了 $415M，獲得 F1 贊助，並帶來了巨大的投資回報率。

BlockDAG 幣價達到 $0.0013 與 BWT Alpine Formula 1® 合作協議加速前進，而 Optimism (OP) 則等待監管風向

作者：Blockchainreporter
2025/10/01 09:00
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE$0.7251-0.54%
1
1$0.0219-26.46%
OP
OP$0.4239-2.75%
BlockDAG

BlockDAG在其持續的預售中已籌集了近4.15億美元，售出超過265億枚代幣，並自第一批次以來實現了巨大的投資回報率。然而，在第30批次中，其當前價格仍僅為0.0013美元。除了代幣表現外，BlockDAG正通過與BWT Alpine Formula 1®車隊的重要贊助擴大其公眾影響力。這一合作夥伴關係使該項目在全球粉絲、品牌和媒體面前亮相，使其從區塊鏈原生認知轉變為更廣泛的文化意識。

相比之下，Optimism (OP)的價格預測仍與以太坊的Layer 2採用趨勢和更廣泛的監管環境相關，自2025年9月20日以來沒有最新更新。當投資者評估投資哪種加密貨幣時，BlockDAG正在建立的可見度和文化整合可能在採用軌跡中發揮關鍵作用。

BlockDAG從技術圈進入主流文化

BlockDAG與BWT Alpine Formula 1®車隊的贊助不僅僅是在賽車上放置一個標誌；它是關於進入公眾對話。Formula 1®全球觀眾達數億。隨著BlockDAG品牌出現在主要大獎賽活動、比賽日轉播和幕後活動中，該項目已經在區塊鏈論壇和開發者討論之外建立了廣泛的存在感。

這種現實世界的曝光是多層次的。它帶來了名稱回憶、媒體提及和社交參與。它將賽車粉絲轉變為加密貨幣搜索者，將媒體消費者轉變為生態系統探索者。當擴大旨在與頂級Layer 1競爭的協議的認知度時，這些接觸點至關重要。在許多情況下，最好的技術並不會獲勝；可見度和可訪問性才是關鍵。

BlockDAG 734746 1

隨著超過265億枚代幣的銷售和代幣價格仍然保持在0.0013美元的可接受水平，BlockDAG將這種可見度與新投資者的強勁入場點相結合。對於那些詢問投資哪種加密貨幣的人來說，這種吸引力和定價能力的組合使BlockDAG成為一個引人注目的選擇，特別是與目前缺乏動力的已建立項目相比。

Optimism (OP)價格預測取決於監管變化

Optimism (OP)的價格預測目前受外部趨勢的影響比內部發展更大。最後一個重要的項目特定標題記錄於2025年9月下旬。自那時起，唯一有意義的變動源於更廣泛的市場變化，例如SEC規則變更，這些變更正在簡化ETF批准的路徑。這些監管利好可能會提升像Optimism這樣的Layer 2的情緒，但效果仍然是間接的。

Optimism在以太坊的擴展路線圖中扮演著至關重要的角色。其成功與ETH使用、Layer 2採用和鏈上活動密切相關。然而，沒有定期的項目更新、高調的合作夥伴關係或擴展里程碑，OP的動力似乎處於停滯狀態。它在基本面上仍然穩健，但不引人注目。

chart58358

雖然OP擁有強大的基礎設施資質，但目前缺乏頭條新聞使其在掃描市場的新投資者心中不那麼突出。因此，Optimism (OP)的價格預測仍然高度依賴於以太坊驅動的增長或宏觀層面的加密政策變化，而非直接的項目行動。

心智佔有率現在是一個重要的指標

BlockDAG的BWT Alpine Formula 1®車隊激活標誌著加密項目競爭方式的戰略轉變。該行業充滿了高吞吐量的Layer 1和優化的Layer 2，但很少有項目跨越到更廣泛的公眾參與。通過將自己嵌入Formula 1®文化，BlockDAG正在彌合協議與品牌之間、鏈性能與用戶感知之間的差距。

這很重要，因為市場份額跟隨心智佔有率。人們投資於他們認可的東西。開發者在他們認為可信的鏈上構建。用戶嘗試他們聽說過的工具。BlockDAG的贊助以技術規格本身無法實現的方式提供了這種認知。

這並不意味著Optimism缺乏價值。其卷軸架構和與以太坊的整合使其具有價值。但如果沒有敘事燃料或可見度刷新，它在一個不斷向前看的市場中可能會逐漸淡出。隨著Layer 2競爭與Arbitrum和zkSync等競爭對手加劇，保持在公眾對話中與保持在代碼庫中同樣重要。

投資哪種加密貨幣：曝光度+入場點仍然有利於BlockDAG

對於零售和機構投資者來說，可見度通常是興趣和行動之間的區別。BlockDAG正在利用其與BWT Alpine Formula 1®車隊的合作夥伴關係在這個漏斗中激活。無論是比賽中的粉絲活動、媒體內容聯合發布，還是大獎賽週末的社交聊天，該項目都出現在大多數Layer 1不存在的地方。

隨著其代幣價格仍僅為0.0013美元，並且已籌集超過4.15億美元，曝光度和價值之間的差距尚未關閉。這為早期參與者在更廣泛的市場完全調整之前捕捉上行空間留下了餘地。

BlockDAG 734746 1

隨著績效營銷、品牌贊助和協議開發的融合，BlockDAG正在多層次吸引力上運作，而Optimism在這個階段並沒有積極追求這一點。對於評估投資哪種加密貨幣的人來說，決定不太關於原始技術，而更多關於現實世界的執行。BlockDAG正在積極執行這一策略。

結論

Optimism (OP)的價格預測可能會隨著以太坊的增長和監管明確性而改善，但其當前動力是被動而非主動的。沒有新的頭條新聞或戰略舉措，它可能會從投資者的關注中滑落。 

相比之下，BlockDAG正在將其協議轉化為存在感，無論是在賽道上還是在線上。其與BWT Alpine Formula 1®車隊的贊助，加上近4.15億美元的預售成功和仍然較低的0.0013美元的代幣價格，使其不僅成為一個有前途的Layer 1，還成為一個面向公眾的加密品牌。 

對於決定投資哪種加密貨幣的投資者來說，BlockDAG提供了越來越罕見的東西：在區塊鏈空間內外都存在的吸引力。

BlockDAG banner646

預售：https://purchase.blockdag.network

網站：https://blockdag.network

Telegram：https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord：https://discord.gg/Q7BxghMVyu

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,467.45
$104,467.45$104,467.45

-0.55%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,543.92
$3,543.92$3,543.92

+0.69%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.26
$163.26$163.26

-1.82%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4562
$2.4562$2.4562

-2.88%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17782
$0.17782$0.17782

-0.78%