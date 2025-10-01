BlockDAG 幣價達到 $0.0013 與 BWT Alpine Formula 1® 合作協議加速前進，而 Optimism (OP) 則等待監管風向

BlockDAG在其持續的預售中已籌集了近4.15億美元，售出超過265億枚代幣，並自第一批次以來實現了巨大的投資回報率。然而，在第30批次中，其當前價格仍僅為0.0013美元。除了代幣表現外，BlockDAG正通過與BWT Alpine Formula 1®車隊的重要贊助擴大其公眾影響力。這一合作夥伴關係使該項目在全球粉絲、品牌和媒體面前亮相，使其從區塊鏈原生認知轉變為更廣泛的文化意識。

相比之下，Optimism (OP)的價格預測仍與以太坊的Layer 2採用趨勢和更廣泛的監管環境相關，自2025年9月20日以來沒有最新更新。當投資者評估投資哪種加密貨幣時，BlockDAG正在建立的可見度和文化整合可能在採用軌跡中發揮關鍵作用。

BlockDAG從技術圈進入主流文化

BlockDAG與BWT Alpine Formula 1®車隊的贊助不僅僅是在賽車上放置一個標誌；它是關於進入公眾對話。Formula 1®全球觀眾達數億。隨著BlockDAG品牌出現在主要大獎賽活動、比賽日轉播和幕後活動中，該項目已經在區塊鏈論壇和開發者討論之外建立了廣泛的存在感。

這種現實世界的曝光是多層次的。它帶來了名稱回憶、媒體提及和社交參與。它將賽車粉絲轉變為加密貨幣搜索者，將媒體消費者轉變為生態系統探索者。當擴大旨在與頂級Layer 1競爭的協議的認知度時，這些接觸點至關重要。在許多情況下，最好的技術並不會獲勝；可見度和可訪問性才是關鍵。

隨著超過265億枚代幣的銷售和代幣價格仍然保持在0.0013美元的可接受水平，BlockDAG將這種可見度與新投資者的強勁入場點相結合。對於那些詢問投資哪種加密貨幣的人來說，這種吸引力和定價能力的組合使BlockDAG成為一個引人注目的選擇，特別是與目前缺乏動力的已建立項目相比。

Optimism (OP)價格預測取決於監管變化

Optimism (OP)的價格預測目前受外部趨勢的影響比內部發展更大。最後一個重要的項目特定標題記錄於2025年9月下旬。自那時起，唯一有意義的變動源於更廣泛的市場變化，例如SEC規則變更，這些變更正在簡化ETF批准的路徑。這些監管利好可能會提升像Optimism這樣的Layer 2的情緒，但效果仍然是間接的。

Optimism在以太坊的擴展路線圖中扮演著至關重要的角色。其成功與ETH使用、Layer 2採用和鏈上活動密切相關。然而，沒有定期的項目更新、高調的合作夥伴關係或擴展里程碑，OP的動力似乎處於停滯狀態。它在基本面上仍然穩健，但不引人注目。

雖然OP擁有強大的基礎設施資質，但目前缺乏頭條新聞使其在掃描市場的新投資者心中不那麼突出。因此，Optimism (OP)的價格預測仍然高度依賴於以太坊驅動的增長或宏觀層面的加密政策變化，而非直接的項目行動。

心智佔有率現在是一個重要的指標

BlockDAG的BWT Alpine Formula 1®車隊激活標誌著加密項目競爭方式的戰略轉變。該行業充滿了高吞吐量的Layer 1和優化的Layer 2，但很少有項目跨越到更廣泛的公眾參與。通過將自己嵌入Formula 1®文化，BlockDAG正在彌合協議與品牌之間、鏈性能與用戶感知之間的差距。

這很重要，因為市場份額跟隨心智佔有率。人們投資於他們認可的東西。開發者在他們認為可信的鏈上構建。用戶嘗試他們聽說過的工具。BlockDAG的贊助以技術規格本身無法實現的方式提供了這種認知。

這並不意味著Optimism缺乏價值。其卷軸架構和與以太坊的整合使其具有價值。但如果沒有敘事燃料或可見度刷新，它在一個不斷向前看的市場中可能會逐漸淡出。隨著Layer 2競爭與Arbitrum和zkSync等競爭對手加劇，保持在公眾對話中與保持在代碼庫中同樣重要。

投資哪種加密貨幣：曝光度+入場點仍然有利於BlockDAG

對於零售和機構投資者來說，可見度通常是興趣和行動之間的區別。BlockDAG正在利用其與BWT Alpine Formula 1®車隊的合作夥伴關係在這個漏斗中激活。無論是比賽中的粉絲活動、媒體內容聯合發布，還是大獎賽週末的社交聊天，該項目都出現在大多數Layer 1不存在的地方。

隨著其代幣價格仍僅為0.0013美元，並且已籌集超過4.15億美元，曝光度和價值之間的差距尚未關閉。這為早期參與者在更廣泛的市場完全調整之前捕捉上行空間留下了餘地。

隨著績效營銷、品牌贊助和協議開發的融合，BlockDAG正在多層次吸引力上運作，而Optimism在這個階段並沒有積極追求這一點。對於評估投資哪種加密貨幣的人來說，決定不太關於原始技術，而更多關於現實世界的執行。BlockDAG正在積極執行這一策略。

結論

Optimism (OP)的價格預測可能會隨著以太坊的增長和監管明確性而改善，但其當前動力是被動而非主動的。沒有新的頭條新聞或戰略舉措，它可能會從投資者的關注中滑落。

相比之下，BlockDAG正在將其協議轉化為存在感，無論是在賽道上還是在線上。其與BWT Alpine Formula 1®車隊的贊助，加上近4.15億美元的預售成功和仍然較低的0.0013美元的代幣價格，使其不僅成為一個有前途的Layer 1，還成為一個面向公眾的加密品牌。

對於決定投資哪種加密貨幣的投資者來說，BlockDAG提供了越來越罕見的東西：在區塊鏈空間內外都存在的吸引力。

