BlockDAG、Maxi Doge、Bitcoin Hyper、SUBBD 的文章出現在 BitcoinEthereumNews.com。加密貨幣新聞探索 2025 年頂級預售加密貨幣清單。了解為什麼 BlockDAG、Maxi Doge、Bitcoin Hyper 和 SUBBD 受到關注，包括價格、統計數據和用戶增長。許多人正在關注入場價格仍然很低的早期階段代幣。關於潛在上漲空間的討論使預售加密貨幣清單成為熱門話題。這些預售通常提供的不僅僅是代幣。它們可能包括質押、推薦計劃和在發布前建立興奮感的獨特功能。目前，四個名字正在吸引強烈關注：BlockDAG、Maxi Doge (MAXI)、Bitcoin Hyper (HYPER) 和 SUBBD (SUBBD)。每一個都突顯不同的優勢，從運作中的測試網絡到由迷因驅動的增長再到 AI 支持的工具。以下是這些代幣為何成為頭條新聞以及它們如何融入 2025 年預售加密貨幣清單的原因。1. BlockDAG：覺醒測試網和預售成功 BlockDAG 正在推進其覺醒測試網。該網絡現在處理 1,400 TPS。它還支持帳戶抽象，為開發者提供更簡單的方式在鏈上工作。通過 BlockDAG (BDAG) IDE，建設者可以直接鑄造 NFT、創建 ERC20 代幣和測試 dApp。與許多只分享路線圖的項目不同，BlockDAG 展示了實時交付。反射和彩票 dApp 已經上線，在主網之前為用戶提供真實功能。預售是一個主要亮點。到目前為止已籌集了近 4.2 億美元。在第 30 批次中，代幣價格為 0.0015 美元。已售出超過 265 億個代幣，持有者超過 312,000 人。挖礦採用也很強勁。X1 移動應用程序的用戶已增加到超過 300 萬，並已發貨 20,000 台實體礦機。這顯示了在硬件和軟件方面的廣泛吸引力。支持者指出，預期的 0.05 美元上市價格是需求高的主要原因。隨著推薦獎勵帶來新買家和批次快速移動，BlockDAG 位於...

加密貨幣新聞

探索2025年頂級預售加密貨幣清單。了解為何BlockDAG、Maxi Doge、Bitcoin Hyper和SUBBD受到關注，包括價格、數據和用戶增長。

許多人正在關注入場價格仍然很低的早期階段代幣。關於潛在上漲空間的討論使預售加密貨幣清單成為熱門話題。這些預售通常提供的不僅僅是代幣。它們可能包括質押、推薦計劃和在發布前建立興奮感的獨特功能。

目前，四個名字正在吸引強烈關注：BlockDAG、Maxi Doge (MAXI)、Bitcoin Hyper (HYPER)和SUBBD (SUBBD)。每一個都突顯不同的優勢，從運作中的測試網絡到迷因驅動的增長再到AI支持的工具。以下是這些代幣為何成為頭條新聞以及它們如何融入2025年預售加密貨幣清單的原因。

1. BlockDAG：覺醒測試網和預售成功

BlockDAG正在推進其覺醒測試網。該網絡現在處理1,400 TPS。它還支持帳戶抽象化，為開發者提供更簡單的方式在鏈上工作。通過BlockDAG (BDAG) IDE，建設者可以直接鑄造NFT、創建ERC20代幣和測試dApp。與許多只分享路線圖的項目不同，BlockDAG展示了實時交付。反射和彩票dApp已經上線，在主網之前為用戶提供真實功能。

預售是一個主要亮點。到目前為止已籌集了近4.2億美元。在第30批次中，代幣價格為0.0015美元。已售出超過265億個代幣，持有者超過312,000人。挖礦採用也很強勁。X1移動應用已超過300萬用戶，並已發貨20,000台實體礦機。這顯示了硬件和軟件方面的廣泛吸引力。

支持者指出，預期的0.05美元上市價格是需求高的主要原因。隨著推薦獎勵帶來新買家和批次快速移動，BlockDAG位居預售加密貨幣清單的首位。一旦主網到來，錯過這個機會可能會感到代價高昂。

2. Maxi Doge (MAXI)：結構化的迷因力量

Maxi Doge從迷因文化中汲取靈感，但使用結構化預售。其品牌跟隨Dogecoin，但模式依賴於稀缺性、分階段分配和提供高達135% APY的質押。

到9月底，MAXI的價格為0.000259美元。預售已籌集約250萬美元，顯示早期需求。由於後期輪次價格上漲，許多買家在成本增加前尋求早期進入。

Maxi Doge還通過有針對性的營銷建立關注，擴大其支持者基礎。這反映了早期迷因代幣在上市前使用的策略。雖然它尚未達到BlockDAG的規模，但Maxi Doge為那些尋找迷因支持需求的人提供了一個簡單選擇。如果其社區保持強勁，它可能在2025年最佳加密貨幣預售中佔有一席之地。

3. Bitcoin Hyper (HYPER)：速度聲明，證明問題

Bitcoin Hyper將自己宣傳為更快、更可擴展的網絡。預售表現強勁，HYPER價格為0.012975美元，籌集了超過1800萬美元。支持者關注其速度聲明和流暢的用戶體驗作為受關注的主要原因。

然而，該項目面臨障礙。與BlockDAG不同，目前還沒有公共測試網。沒有實時應用程序顯示系統在負載下的表現。目前，它有資金實力但缺乏足夠的交付證明。

即使有這些差距，Bitcoin Hyper仍然出現在許多清單上，因為其籌資能力和低成本入場點。預售提供了一種經濟實惠的進入方式，而市場則等待其技術聲明的證明。

4. SUBBD (SUBBD)：AI和創作者經濟

SUBBD正在為創作者和粉絲構建融合AI和Web3的工具。其預售價格為0.056525美元，已籌集超過110萬美元。該項目專注於訂閱變現、AI驅動功能和高達20% APY的質押獎勵。

它還提供社區主導的工具，如創作者獎勵和財政支持。價格預測表明SUBBD在2025年可能超過0.40美元，有些人長期預測為1美元。這些是早期猜測，但它們突顯了不斷上升的興趣。

通過以創作者而非迷因或網絡為中心，SUBBD脫穎而出。即使有利基焦點，它也被歸入2025年頂級預售之列。

哪個代幣領導預售加密貨幣清單

預售階段是早期行動最重要的時候。這裡的每個項目都有其優勢。BlockDAG展示了經過測試的實用性、破紀錄的預售和現在已上線的真實dApp。Maxi Doge帶來結構化的迷因能量。Bitcoin Hyper已籌集數百萬美元，但必須進一步證明自己。SUBBD提供直接連接創作者的AI支持工具。

對於任何關注預售加密貨幣清單的人來說，問題不是這些名字是否值得關注，而是哪些最值得重視。BlockDAG現在看起來最強，因為它結合了交付和規模。Maxi Doge、Bitcoin Hyper和SUBBD都增加了多樣性，提供了更廣泛的選擇。下一個測試是它們中哪一個能將預售熱度轉化為長期增長。

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。鼓勵讀者在進行任何加密貨幣相關行動之前進行自己的研究。Coindoo不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

作者

Krasimir Rusev是一位擁有多年報導加密貨幣和金融市場經驗的記者。他專注於數字資產的分析、新聞和預測，為讀者提供關於最新市場趨勢的深入可靠信息。他的專業知識和專業精神使他成為投資者、交易者和任何關注加密世界動態的人的寶貴信息來源。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

