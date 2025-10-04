BlockDAG, Maxi Doge, Bitcoin Hyper, SUBBD

加密貨幣新聞

探索2025年頂級預售加密貨幣清單。了解為何BlockDAG、Maxi Doge、Bitcoin Hyper和SUBBD受到關注，包括價格、數據和用戶增長。

許多人正在關注入場價格仍然很低的早期階段代幣。關於潛在上漲空間的討論使預售加密貨幣清單成為熱門話題。這些預售通常提供的不僅僅是代幣。它們可能包括質押、推薦計劃和在發布前建立興奮感的獨特功能。

目前，四個名字正在吸引強烈關注：BlockDAG、Maxi Doge (MAXI)、Bitcoin Hyper (HYPER)和SUBBD (SUBBD)。每一個都突顯不同的優勢，從運作中的測試網絡到迷因驅動的增長再到AI支持的工具。以下是這些代幣為何成為頭條新聞以及它們如何融入2025年預售加密貨幣清單的原因。

1. BlockDAG：覺醒測試網和預售成功

BlockDAG正在推進其覺醒測試網。該網絡現在處理1,400 TPS。它還支持帳戶抽象化，為開發者提供更簡單的方式在鏈上工作。通過BlockDAG (BDAG) IDE，建設者可以直接鑄造NFT、創建ERC20代幣和測試dApp。與許多只分享路線圖的項目不同，BlockDAG展示了實時交付。反射和彩票dApp已經上線，在主網之前為用戶提供真實功能。

預售是一個主要亮點。到目前為止已籌集了近4.2億美元。在第30批次中，代幣價格為0.0015美元。已售出超過265億個代幣，持有者超過312,000人。挖礦採用也很強勁。X1移動應用已超過300萬用戶，並已發貨20,000台實體礦機。這顯示了硬件和軟件方面的廣泛吸引力。

支持者指出，預期的0.05美元上市價格是需求高的主要原因。隨著推薦獎勵帶來新買家和批次快速移動，BlockDAG位居預售加密貨幣清單的首位。一旦主網到來，錯過這個機會可能會感到代價高昂。

2. Maxi Doge (MAXI)：結構化的迷因力量

Maxi Doge從迷因文化中汲取靈感，但使用結構化預售。其品牌跟隨Dogecoin，但模式依賴於稀缺性、分階段分配和提供高達135% APY的質押。

到9月底，MAXI的價格為0.000259美元。預售已籌集約250萬美元，顯示早期需求。由於後期輪次價格上漲，許多買家在成本增加前尋求早期進入。

Maxi Doge還通過有針對性的營銷建立關注，擴大其支持者基礎。這反映了早期迷因代幣在上市前使用的策略。雖然它尚未達到BlockDAG的規模，但Maxi Doge為那些尋找迷因支持需求的人提供了一個簡單選擇。如果其社區保持強勁，它可能在2025年最佳加密貨幣預售中佔有一席之地。

3. Bitcoin Hyper (HYPER)：速度聲明，證明問題

Bitcoin Hyper將自己宣傳為更快、更可擴展的網絡。預售表現強勁，HYPER價格為0.012975美元，籌集了超過1800萬美元。支持者關注其速度聲明和流暢的用戶體驗作為受關注的主要原因。

然而，該項目面臨障礙。與BlockDAG不同，目前還沒有公共測試網。沒有實時應用程序顯示系統在負載下的表現。目前，它有資金實力但缺乏足夠的交付證明。

即使有這些差距，Bitcoin Hyper仍然出現在許多清單上，因為其籌資能力和低成本入場點。預售提供了一種經濟實惠的進入方式，而市場則等待其技術聲明的證明。

4. SUBBD (SUBBD)：AI和創作者經濟

SUBBD正在為創作者和粉絲構建融合AI和Web3的工具。其預售價格為0.056525美元，已籌集超過110萬美元。該項目專注於訂閱變現、AI驅動功能和高達20% APY的質押獎勵。

它還提供社區主導的工具，如創作者獎勵和財政支持。價格預測表明SUBBD在2025年可能超過0.40美元，有些人長期預測為1美元。這些是早期猜測，但它們突顯了不斷上升的興趣。

通過以創作者而非迷因或網絡為中心，SUBBD脫穎而出。即使有利基焦點，它也被歸入2025年頂級預售之列。

哪個代幣領導預售加密貨幣清單

預售階段是早期行動最重要的時候。這裡的每個項目都有其優勢。BlockDAG展示了經過測試的實用性、破紀錄的預售和現在已上線的真實dApp。Maxi Doge帶來結構化的迷因能量。Bitcoin Hyper已籌集數百萬美元，但必須進一步證明自己。SUBBD提供直接連接創作者的AI支持工具。

對於任何關注預售加密貨幣清單的人來說，問題不是這些名字是否值得關注，而是哪些最值得重視。BlockDAG現在看起來最強，因為它結合了交付和規模。Maxi Doge、Bitcoin Hyper和SUBBD都增加了多樣性，提供了更廣泛的選擇。下一個測試是它們中哪一個能將預售熱度轉化為長期增長。

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上的內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。鼓勵讀者在進行任何加密貨幣相關行動之前進行自己的研究。Coindoo不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

作者

Krasimir Rusev是一位擁有多年報導加密貨幣和金融市場經驗的記者。他專注於數字資產的分析、新聞和預測，為讀者提供關於最新市場趨勢的深入可靠信息。他的專業知識和專業精神使他成為投資者、交易者和任何關注加密世界動態的人的寶貴信息來源。

相關故事







下一篇文章