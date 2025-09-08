交易所DEX+
2025年9月值得關注的頂級加密項目：BlockDAG、DOGE、BONK和TRX 在加密貨幣領域，籌集的資金只有在建立真實事物時才有意義。擁有華麗數字但缺乏實質內容的項目無法長久存在。但當一個項目將資金轉化為基礎設施、用戶和日常參與時，關注才是合理的。這份清單不是關於僅有炒作的幣種，而是展示規模、吸引力和已經在進行中的路線圖的項目。截至2025年9月，這四個頂級加密項目正在將潛力轉化為實證，其中一個正以少有人預見的價格為買家提供時間鎖定的入場點。 BlockDAG (BDAG)：從資金到代碼、礦工和數百萬用戶 BlockDAG不需要試圖獲得關注。它已經擁有了讓大多數其他預售項目羨慕的數據。籌集了超過4億美元，僅上個月就籌集了4000萬美元，這不僅僅是一次大規模融資，更是一次堅定的承諾。已售出超過255億枚BDAG代幣，有312,000多個獨立持有者加入。但真正的區別在於這些資金的使用方式。BlockDAG沒有進行營銷炒作，而是將資金直接投入基礎設施。目前已經發貨19,000台X系列礦機（X10、X30、X100），每週擴展到2,000台。超過300萬用戶通過X1移動應用程式積極挖礦，將日常點擊轉化為日常參與。還有實時全球儀表板、開發者工具和分層挖礦生態系統。路線圖不是承諾，而是已經被130多個國家不斷增長的全球用戶群使用的產品集。 預售目前處於第30批次，價格為0.03美元，自第1批次以來ROI增加到2,900%。但真正的機會在於暫時的價格鎖定在0.0013美元，開放至10月1日。這是一個罕見的...

BlockDAG 籌集了 $400M 並鎖定 $0.0013 價格

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:36
2025年9月值得關注的頂級加密項目：BlockDAG、DOGE、BONK和TRX

在加密貨幣領域，籌集的資金只有在建立真實事物時才有意義。那些數字華麗但缺乏實質內容的項目無法長久存在。但當一個項目將資金轉化為基礎設施、用戶和日常參與時，這才是值得關注的時候。

這份清單不是關於僅有炒作的幣種，而是關於展示規模、吸引力和已經在進行中的路線圖的項目。截至2025年9月，這四個頂級加密項目正在將潛力轉化為證明，其中一個正以少有人預見的價格為買家提供時間鎖定的入場點。

BlockDAG (BDAG)：從資金到代碼、礦工和數百萬用戶

BlockDAG並不試圖獲得關注。它已經擁有了關注，其數據讓大多數其他預售項目都會羨慕。籌集了超過4億美元，僅上個月就籌集了4000萬美元，這不僅僅是一次大規模籌資。這是一次堅定的承諾。已售出超過255億BDAG代幣，有312,000多個獨立持有者加入。但真正的區別在於這些資金的使用方式。

BlockDAG沒有進行市場炒作，而是將資金直接投入基礎設施。已經發貨了19,000台X系列礦機（X10、X30、X100），每週擴展到2,000台。超過300萬用戶通過X1移動應用程式積極挖礦，將日常點擊轉化為日常參與。還有實時全球儀表板、開發者工具和分層挖礦生態系統。路線圖不是承諾，而是已經被130多個國家的不斷增長的全球用戶群使用的產品集。

預售目前處於第30批，價格為0.03美元，自第1批以來的投資回報率為2,900%。但真正的機會在於臨時價格鎖定在0.0013美元，開放至10月1日。這是一個罕見的組合：高吸引力與低入場點。對於任何研究頂級加密項目的人來說，BlockDAG正在2025年設定步伐。

Dogecoin (DOGE)：保持強勢，等待突破

Dogecoin繼續保持在聚光燈下，但不僅僅是因為其迷因根源。截至2025年9月，DOGE的交易價格約為0.077美元，在關於可能與即將推出的社交媒體支付功能整合的新猜測後，從早期低點恢復。Elon Musk持續的評論使DOGE保持相關性，但價格行動已經數週受限於一定範圍。

使Dogecoin保持在頂級加密項目名單上的是其龐大的持有者基礎和流動性。它不提供技術演進或新功能，但它不需要。它作為數百萬人的入門幣種，擁有少有人能匹敵的文化影響力。如果本季度支付整合實現，DOGE可能會迅速上漲，但目前對許多人來說，這是一個等待觀望的遊戲。

BONK：仍在吠叫，但咬力減弱

基於Solana的迷因幣BONK在2025年初經歷了急劇上升，並在迷因幣復興期間獲得了吸引力。然而，截至9月，BONK的交易價格為0.000018美元，從春季高點下降。儘管有所下跌，由於其在NFT促銷、空投和Solana生態系統激勵中的頻繁出現，BONK仍然是討論最多的迷因代幣之一。

社區支持仍然活躍，但近幾個月動力已經冷卻。BONK正試圖通過與基於Solana的DeFi工具和商家合作夥伴關係的整合來保持相關性，但這些是否會持續還有待觀察。它可能不再領先，但BONK憑藉純粹的可見度和投機交易量，仍然在頂級加密項目中佔有一席之地。

TRON (TRX)：靜默執行，數字增長

TRON從來不是一個炒作過度的項目，但其一致性使其在此名單上佔有一席之地。截至2025年9月，TRX的價格約為0.11美元，在亞洲和中東擴大穩定幣結算合作夥伴關係引發的夏季上漲後保持穩定。TRON專注於現實世界用例的策略，特別是支付和結算，使其避開了影響其他代幣的波動。

擁有超過2億個帳戶，TRC20-USDT交易量創歷史新高，TRON在穩定幣吞吐量方面仍然是使用最多的Layer 1之一。雖然它不像較新的項目那樣產生頭條新聞，但它在基於實用性的指標中不斷出現，這使其成為2025年最安靜但一致的頂級加密項目之一。

基礎設施、實用性和時機定義當下

這些頂級加密項目各有不同的優勢。DOGE利用文化影響力。BONK乘迷因關注之勢。TRX建立在靜默實用性上。但BlockDAG脫穎而出，因為它不僅僅是籌集資金，而是用它建立真實的東西。

該網絡已經擁有用戶、礦工、應用程式和規模，而且它仍處於預售階段。價格鎖定在0.0013美元直到10月1日，這個時機不僅公平，而且具有戰略性。任何等待加密貨幣信號的人可能想看看資金已經轉化為功能的地方。

免責聲明：上述文本是一篇廣告文章，不屬於 Coincu.com 的編輯內容。

來源：https://coincu.com/pr/top-crypto-projects-september-2025-blockdag-leads-with-400m-raised-0-0013-price-lock/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

