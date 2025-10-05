區塊鏈收入在9月降低了16%

九月份多個區塊鏈生態系統的網絡收入環比降低了16%。根據資產管理公司VanEck的說法，這一下滑主要歸因於數字資產市場波動性的減少。

以太坊網絡收入經歷了6%的下降，而Solana則降低了11%。VanEck報告還指出，Tron網絡的費用記錄了37%的減少。值得注意的是，這一下滑的主要原因是在八月提交的治理提案，該提案使得Gas費用降低了超過50%。據報導，Tron的區塊生產者（稱為超級代表）的每日網絡費用總額在9月7日降低到500萬美元，為一年多以來的最低水平。

九月份區塊鏈收入降低了16%

其他區塊鏈網絡收入的下降被歸因於加密市場波動性的減少以及支持這些網絡的底層代幣。以太坊波動性經歷了最大的下滑，降低了16%，其次是比特幣，在九月降低了約26%。Solana排名第三，當月經歷了約16%的下降。

"隨著數字資產波動性的減少，促使交易者支付高優先級費用的套利機會也減少了，"研究人員在報告中解釋道。網絡收入和費用是衡量加密生態系統經濟活動的關鍵指標。市場分析師、交易者和投資者監控網絡基本面以確定生態系統整體健康狀況、個別項目和更廣泛的加密市場。

與此同時，Tron網絡在收入方面保持了加密生態系統中的第一位置。根據Token Terminal的數據，該網絡在過去一年中產生了36億美元。上個月，Token Terminal報告稱，該網絡在過去90天內的收入也超過了以太坊，累計費用為4.35億美元，而以太坊為3.65億美元。

Tron經歷收入增長

Tron創始人Justin Sun當時強調了收入表現，指出它超過了以太坊協議收入的50%。"如果這一趨勢持續，Tron的協議收入今年甚至可能超過20億美元，使其成為地球上最賺錢的區塊鏈！"他說。另一方面，以太坊在過去一年中產生了約10億美元的收入。這一切發生在該資產在八月達到歷史新高，市值為5390億美元的情況下，這代表了TRX市值（僅約320億美元）的16倍多。

Tron的收入歸因於其在穩定幣結算中的角色。約51%的流通USDT供應是在Ton網絡上發行的。根據RWA.XYZ的數據，穩定幣市值在2025年10月超過了2920億美元，並且自2023年以來一直穩步上升。隨著各國政府試圖通過將法定貨幣放在區塊鏈上來增加其可擴展性，穩定幣已成為區塊鏈技術的一個主要應用案例。

例如，中國一直在討論創建其人民幣支持的穩定幣以促進其國際化的可能性。這個以對數字資產採取限制性方法而聞名的國家，將尋求扭轉其早期政策並允許其法定貨幣上鏈。這份報告由路透社發布，該社指出它從熟悉此事的消息來源獲得了可靠情報。如果獲得批准，這將標誌著該國方法的轉變，該國在2021年禁止了加密貨幣交易和挖礦。

