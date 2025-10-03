BlackRock 的 240 億美元 Bitcoin 飛輪正以 800% 的增長率推動 BTC 流動性

BlackRock 的 iShares Bitcoin Trust 今年淨流入資金達到了 238 億美元，而該公司的代幣化美國國債基金 BUIDL 在 18 個月內擴大了約 800%。

IBIT 在 2025 年的收穫使其成為 ETF 市場中最大的資產收集者之一。每日資金流量數據仍然是追蹤美國交易時段內買盤是增強還是減弱的最快方式，自現貨 ETF 推出以來，Bitcoin 市場深度已集中在這段時間。

當前的問題是持續的 ETF 配置如何與 Bitcoin 減半後的發行量互動。目前的供應量接近每天 450 BTC，這反映了每個區塊 3.125 BTC，每天約 144 個區塊。相對於大型資本管道，這種發行量已將供應方固定在狹窄的滴流狀態。

由於 240 億美元在大約 275 天內到達，運行速率約為每天 8700 萬美元。

以每 BTC 90,000 美元計算，相當於每天約 970 BTC 的隱含需求；以 120,000 美元計算，約為每天 725 BTC；以 130,000 美元計算，約為每天 670 BTC。

即使在較高價格點，IBIT 的 2025 年平均值仍高於新發行量，而且這還不包括流入其他也從相同流通供應池中獲取幣的現貨 ETF 的資金。

每 BTC 價格 IBIT 每日流入 隱含 BTC/天 新供應/天 覆蓋率（BTC 需求÷供應） $90,000 $87,000,000 ~970 ~450 ~2.2× $120,000 $87,000,000 ~725 ~450 ~1.6× $130,000 $87,000,000 ~670 ~450 ~1.5×

資金流動不是回報的唯一決定因素，日常交易行為可能偏離簡單的供應吸收模型。

每日 ETF 淨流量與 Bitcoin 回報之間的統計關係適中，R² 接近 0.32。ETF 獲批後，美國交易場所的市場深度增加，流動性已轉向美國交易時段。

這種模式有助於解釋為什麼現貨交易和價差在華爾街收盤時反應最快，因為此時資金流動數據到達且做市商重新平衡。它也突顯了反轉日的風險狀況。

IBIT 今年有時出現大量資金流出，這些交易日與更寬的價差和更薄的訂單簿相對應，即使更廣泛的趨勢指向積累。這種背景使焦點保持在變異性上，而不僅僅是平均值。

BUIDL 通過將短期國債放在鏈上供已完成 KYC 的持有者使用，擴展了循環的另一面。

BUIDL 在推出不到一年後資產就超過了 10 億美元。在其他鏈上增加額外的股份類別為已經存在於 Ethereum 上的代幣化現金賬戶結構帶來了低延遲軌道，將資產推高到接近 30 億美元。

這一增長在前 18 個月內達到了約 800%。

BUIDL 持有者可以使用基於智能合約的機制將股份轉移到 USDC，該機制在主要創建和贖回週期之外作為全天候下車通道。這加強了法幣到鏈上美元的連接，並為市場參與者提供了更快的抵押品管理和流動性緩衝結算選項。

這種連接在重新平衡日期、追加保證金通知以及 ETF 資金流動意外需要快速對沖時很重要。

宏觀背景框定了代幣化現金的收益部分。

短期利率已從峰值回落，但名義上仍為正值，三個月期國債收益率繼續在一個範圍內錨定，使代幣化國庫券產品作為圍繞加密貨幣時鐘運作的公司的財務管理工具具有吸引力。

如果 10 年期收益率在政策預期穩定的情況下下滑，代幣化票據的收益相對於不賺取利息的交易所現金餘額仍具競爭力，這可以支持穩定的認購，即使沒有對價格敏感的資金流入爆發。

基金的機制仍包括壓力期間的操作閘門和最大努力窗口，正如代幣化場所的公開帖子所記錄的，因此日內流動性不應被視為無限制的。

現貨 ETF 需求也顯示出超出平均水平的爆發。全球現貨 ETF 持有量在 9 月中旬增加了約 20,685 BTC，這是自初夏以來最強勁的每週增長，使美國現貨 ETF 持有量增加到約 132 萬 BTC。

這一增長與對分銷平台和模型投資組合的重新關注，以及期貨基差和期權覆蓋的增加使用以管理 ETF 創建和贖回的基差風險相吻合。

美國交易時段深度的增加增添了一個微觀結構渠道，通過這個渠道，這些配置與訂單簿相遇，在美國顧問、RIA 和基金重新平衡時集中流動性。

從更大的角度來看，代幣化預測有助於限定鏈上美元軌道的上行空間。根據 Citi 的 GPS 系列，到 2030 年，代幣化資產可能達到約 4 至 5 萬億美元，而穩定幣作為一種資產類別，到那時市值可能達到約 4 萬億美元。

BCG 和 ADDX 的一項單獨研究概述了十幾萬億的更高上限。這些範圍不是明年的基本情況；它們是一個思考視角，用於考慮機構現金和抵押品中有多少比例可能遷移到與加密貨幣交易基礎設施互操作的代幣化工具。

如果 BUIDL 和同類工具在未來四個季度內攀升至數十億美元，即使只有幾十億美元的額外鏈上現金可以在幾分鐘而不是幾天內在場所之間移動，也將改變做市商如何圍繞 ETF 印刷倉儲風險。

一組簡單的 2025 年情景有助於框定下一階段。

年中預測將 2025 年現貨 Bitcoin ETF 淨流入總額接近 550 億美元。這一數字已被打破，到 10 月已有 590 億美元流入，以平均交易價格 120,000 美元計算，累計需求相當於一年內約 458,000 BTC，或者如果線性化則每天約 1,250 BTC，仍然遠高於新發行量。

由於資金流出而在 250 億至 350 億美元之間結束的較弱一年仍將使結構性買盤在許多價格點上接近或高於發行量。相比之下，將總額提升至 700 億至 850 億美元範圍的更強分銷推動將顯著超過發行量，除非長期持有者分配。

這些結果都不需要推斷拋物線走勢；它們只是將報告和預測的美元流量轉換為幣等值，並與已知的發行路徑進行比較。

IBIT 和 BUIDL 之間的循環是機械性的，而非敘事性的。

ETF 配置通過標準經紀管道將受監管資本帶入 Bitcoin，增加了交易所外持有的幣池並轉移庫存。

通過 USDC 下車通道和多鏈支持，代幣化現金賬戶允許機構在加密貨幣的結算週期內移動美元，而無需離開國庫級工具。

隨著這些軌道擴大規模，價差和市場深度在美國時段獲得更多支持，圍繞每日資金流動帶的重新平衡變得更加順暢。根據 Kaiko 的說法，這種集中效應已經在訂單簿數據中可見，並與 SoSoValue 和 Farside 在資金流動方面顯示的情況一致。

有一些注意事項。資金流動週期波動，Kaiko 的相關性工作暗示大量資金流入不保證同一天的成比例回報。

資金流出情況也已出現，這意味著當符號翻轉時，上表中的覆蓋率會迅速壓縮。代幣化基金的操作窗口在壓力下可能會收緊，這會減少即時可轉換性，直到容量重置。

這些摩擦並不否定結構性變化；它們定義了財政部門和交易團隊的操作參數，這些團隊正在適應一個市場，在這個市場中，受監管的 ETF 和代幣化短期工具現在以更少的中介機構移動流動性。

飛輪框架不需要關於必然性的戲劇性主張。

只需注意，一個大型受監管買家今年已經積累了近 600 億美元的 Bitcoin。

同時，來自同一資產管理公司的代幣化現金賬戶已經達到了數十億美元的資產，並擁有程序化 USDC 橋接。

下一個數據點將隨著週一的每週 ETF 資金流動更新到來。

