BlackRock 將 ETH 和 BTC 轉移至 Coinbase Prime

重點： BlackRock將大量ETH和BTC轉移至Coinbase Prime，暗示可能拋售。

市場猜測隨BlackRock重大加密貨幣轉移而起。

可能影響Ethereum和Bitcoin市場穩定性。

2025年9月8日，一個與BlackRock相關的地址將約2.544億美元的Ethereum和1.117億美元的Bitcoin轉移至Coinbase Prime，暗示可能進行拋售。

這筆交易可能影響加密貨幣市場，恰逢BlackRock的ETF出現大量資金流出，導致波動並影響Ethereum和Bitcoin價格。

BlackRock的轉移引發加密貨幣市場擔憂

BlackRock向Coinbase Prime發送了總額超過3.66億美元的主要加密資產。這筆來自全球最大資產管理公司的巨額交易，引發了對潛在市場走勢的擔憂。此類轉移通常預示著銷售行為，進而影響加密資產價格。官方未發表評論更增添了猜測。

「目前，我們對於最近通過鏈上數據發現的轉移沒有評論，」BlackRock的CEO Larry Fink表示。

最近BlackRock ETF贖回顯示Bitcoin流出2.2億美元，Ethereum流出2.5778億美元，暗示戰略性資產重新配置。隨著這些資產到達交易所，投資者密切關注市場可能的清算行動。

當前網上討論顯示區塊鏈社區的關注度提高。正如加密貨幣分析師所指出，任何大規模拋售都可能引發更廣泛的市場波動，不僅影響Bitcoin和Ethereum，還可能影響相關領域。

大額加密貨幣轉移後的市場模式

您知道嗎？ ETF管理者之前的大額加密貨幣轉移常常引發市場調整。觀察顯示這種模式自2024年第二季度以來一直存在，突顯類似資產轉移中的潛在波動性。

Ethereum (ETH)目前交易價格為4,364.50美元，24小時交易量增加了51.56%，市值為5,268.2億美元。近期價格走勢顯示24小時內增加了1.49%，90天內增加了61.09%，表明儘管存在波動性擔憂，加密貨幣市場活動仍然強勁(CoinMarketCap)。

Ethereum(ETH)，日線圖，截圖於2025年9月8日23:38（UTC +8）的CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu的專家表示，BlackRock的操作可能影響現有加密貨幣持有量和ETF策略。監管審查和資產流動趨勢可能會影響更廣泛的市場動態，潛在改變機構參與者與加密資產的互動方式。