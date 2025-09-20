BlackRock 購買了價值 $390M 的 Bitcoin 和 Ethereum

重點摘要

BlackRock購買了價值3.9億美元的Bitcoin和Ethereum，強化了其作為主要機構加密貨幣持有者的地位。

該公司的加密貨幣投資組合在2024年推出Bitcoin ETF後迅速擴大。

BlackRock，一家管理著數萬億資產的美國主要投資管理公司，在週五購買了價值3.9億美元的Bitcoin和Ethereum，持續其在數位資產領域的積極擴張。

這次最新的收購增加了BlackRock的大量加密貨幣持有量，自該公司開始提供加密貨幣ETF以來，其持有量迅速增長。在2024年初現貨Bitcoin ETF獲批後，這家投資管理巨頭現在持有近765,000 BTC。

BlackRock不斷增長的數位資產投資組合反映了更廣泛的機構採用趨勢，傳統金融公司越來越多地通過交易所交易基金將其投資組合的一部分分配給加密資產。

自推出其加密貨幣投資產品以來，BlackRock在Bitcoin和Ethereum持有量上累積了數十億美元的價值，確立了自己作為該領域最大機構持有者之一的地位。