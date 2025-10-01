交易所DEX+
BlackRock 現在擁有 3.8% 的 Bitcoin 供應量，分析師強調「非凡」影響

作者：LiveBitcoinNews
2025/10/01 10:00
BlackRock 現在持有比特幣總供應量的 3.8%，僅次於中本聰。IBIT 資產達 877 億美元。

 

全球最大資產管理公司 BlackRock 現在通過其 iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 持有比特幣總供應量的 3.8%。 

Bloomberg 分析師 Eric Balchunas 稱這一發展為「非凡」，指出這種在相對較新基金中的所有權是一項重大成就。IBIT 僅在去年推出，已積累了 877 億美元的資產管理規模 (AUM)，使其成為最大的比特幣專注基金之一。

BlackRock 的 IBIT ETF 超越傳統股票基金

Balchunas 指出，與股票 ETF 相比，BlackRock 的比特幣信託基金取得了顯著成就。通常，股票 ETF 需要約 2.2 兆美元的資產才能在其基礎資產中達到類似的所有權比例。 

他舉例說，追蹤標普 500 指數的 SPY ETF 儘管已有 32 年歷史，但僅持有美國股票總市值的 1.1%。相比之下，IBIT 仍是個「幼兒」，但已經佔有比特幣總供應量的 3.8%。

該 ETF 的增長由高淨流入推動，2025 年第三季度總計達到了 78 億美元。

年初至今，比特幣 ETF 已吸引了 215 億美元的淨流入，這證明了機構對加密貨幣的興趣日益增長。這一趨勢凸顯了比特幣 ETF 在推動比特幣採用和價格增長方面所發揮的作用。

BlackRock 不斷增長的比特幣持有量與中本聰的領先地位

BlackRock 現在是比特幣的第二大持有者，僅次於其創造者中本聰。 

根據估計，中本聰持有約 112 萬 BTC，而 BlackRock 擁有 768,264 BTC。考慮到 IBIT 的資金流入速度，Balchunas 表示 BlackRock 最快可能在明年夏天超過中本聰的持有量。

這一轉變將標誌著比特幣機構採用的一個里程碑。隨著比特幣 ETF 的日益普及，BlackRock 的持有量可能會繼續增長。

Balchunas 甚至表示，如果比特幣價格在未來幾個月達到 15 萬美元，對比特幣 ETF 的「搶購熱潮」可能會加速這些收益。

Vanguard 參與比特幣 ETF 的潛力

BlackRock 在 IBIT 的成功也可能影響其他資產管理公司，包括 Vanguard。作為最大的資產管理公司之一，Vanguard 據報導正在考慮提供加密 ETF 的訪問，可能是為了滿足其客戶日益增長的需求。 

如果 Vanguard 選擇提供 BlackRock 的 IBIT ETF，這可能會為比特幣ETF 市場提供重大推動，進一步鞏固比特幣在主流金融系統中的地位。

這種不斷增長的機構興趣標誌著傳統金融機構對數字資產看法的轉變。隨著市場的不斷發展，BlackRock 在比特幣 ETF 領域的領導地位凸顯了機構投資者在推動比特幣未來發展中的日益重要的作用。

這篇文章《BlackRock 現在擁有 3.8% 的比特幣供應量，分析師強調「非凡」影響》首次發表於 Live Bitcoin News。

