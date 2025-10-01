BlackRock 現在持有 3.8% 的 Bitcoin 供應量；專家解釋為何這是「非凡的」

全球最大資產管理公司 BlackRock 現在通過其 iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 持有比特幣總供應量的 3.8%。彭博分析師 Eric Balchunas 將這一發展描述為驚人，指出股票 ETF 儘管比 IBIT 歷史更悠久，但無法匹配這一數據。

「瘋狂：」專家評論 BlackRock 擁有 3.8% 的 BTC 供應量

在一則 X 帖文中，Balchunas 將 IBIT 擁有比特幣供應量的 3.8% 描述為瘋狂。他解釋說，股票 ETF 需要擁有 2.2 萬億美元的資產才能在其基礎資產類別中擁有類似的所有權份額。這位彭博分析師舉例說明 SPY 擁有大多數股票的 1.1%，且已有 32 年歷史，而 IBIT 仍然是個「幼兒」。

BlackRock 比特幣 ETF 僅在去年推出，目前淨資產達到 877 億美元，佔 BTC 總供應量的 3.8%。值得注意的是，該資產管理公司剛剛提交申請，根據新的通用上市標準修改其 IBIT ETF，這可能有助於提升基金運營並增加淨資產。

同時，Balchunas 早前強調了比特幣 ETF 的集體成功。他透露，今年第三季度它們吸納了 78 億美元，其淨流入現已增加到今年迄今 (YTD) 的 215 億美元，自推出以來增加到 570 億美元。

這是在彭博分析師試圖強調 BlackRock 的 IBIT 和其他 BTC 基金自去年推出以來對這款旗艦加密貨幣增長的貢獻。他早前指出，自這些 ETF 出現以來，比特幣價格已增加了 340%。

僅次於中本聰

值得注意的是，BlackRock 是比特幣的第二大持有者，僅次於其創始人中本聰。中本聰持有 112 萬 BTC，而全球最大資產管理公司持有 768,264 BTC。

Source: Shaun Edmondson's X

有趣的是，Balchunas 預測，如果 IBIT ETF 繼續以創紀錄的速度獲得淨流入，該資產管理公司可能在明年夏天成為最大的比特幣持有者，超過中本聰。

他當時還表示，如果 BTC 在未來幾個月內達到 15 萬美元，時間表可能會縮短，因為顧問可能會出現「瘋狂搶購」。這種瘋狂可能已經開始，特別是隨著第二大資產管理公司 Vanguard 考慮在客戶需求增長的情況下提供加密 ETF 的訪問權限。

BlackRock 的 IBIT 可能是 Vanguard 選擇提供給客戶的產品之一，考慮到該資產管理公司龐大的客戶群，這將為比特幣 ETF 提供重大推動。