交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章「貝萊德現持有3.8%的比特幣供應量；專家解釋為何這是『非凡的』」發表於BitcoinEthereumNews.com。全球最大資產管理公司貝萊德，現通過其iShares比特幣信託ETF（IBIT）持有3.8%的比特幣總供應量。彭博分析師Eric Balchunas將這一發展描述為驚人，指出股票ETF儘管比IBIT存在時間更長，但無法匹配這一數據。「瘋狂：」專家評論貝萊德擁有3.8%的BTC供應量 在一則X帖文中，Balchunas將IBIT擁有3.8%的比特幣供應量描述為瘋狂。他解釋說，股票ETF需要擁有2.2萬億美元的資產才能在其基礎資產類別中擁有類似的所有權份額。這位彭博分析師舉例說明SPY擁有大多數股票的1.1%，且已有32年歷史，而IBIT仍是個「幼兒」。貝萊德比特幣ETF僅在去年推出，淨資產達到了877億美元，佔BTC總供應量的3.8%。值得注意的是，該資產管理公司剛剛提交申請，根據新的通用上市標準修改其IBIT ETF，這可能有助於提升基金運營並促使淨資產增加。同時，Balchunas早前強調了比特幣ETF的集體成功。他透露，今年第三季度它們吸納了78億美元，年初至今（YTD）淨流入已增加到215億美元，自推出以來增加到570億美元。現貨比特幣ETF在第三季度吸納了78億美元，年初至今增加到215億美元，自成立以來增加到570億美元。穩健上升。然而這裡有些人很不滿，因為他們生活在幼稚的幻想中，期望每天有1萬億美元的流入。但現實中的真正增長是兩步前進，一步後退。via @JSeyff pic.twitter.com/dAEJJTOYWW — Eric Balchunas (@EricBalchunas) 2025年9月30日 這是在彭博分析師試圖強調貝萊德的IBIT和其他BTC基金已經為旗艦加密貨幣...這篇文章「貝萊德現持有3.8%的比特幣供應量；專家解釋為何這是『非凡的』」發表於BitcoinEthereumNews.com。全球最大資產管理公司貝萊德，現通過其iShares比特幣信託ETF（IBIT）持有3.8%的比特幣總供應量。彭博分析師Eric Balchunas將這一發展描述為驚人，指出股票ETF儘管比IBIT存在時間更長，但無法匹配這一數據。「瘋狂：」專家評論貝萊德擁有3.8%的BTC供應量 在一則X帖文中，Balchunas將IBIT擁有3.8%的比特幣供應量描述為瘋狂。他解釋說，股票ETF需要擁有2.2萬億美元的資產才能在其基礎資產類別中擁有類似的所有權份額。這位彭博分析師舉例說明SPY擁有大多數股票的1.1%，且已有32年歷史，而IBIT仍是個「幼兒」。貝萊德比特幣ETF僅在去年推出，淨資產達到了877億美元，佔BTC總供應量的3.8%。值得注意的是，該資產管理公司剛剛提交申請，根據新的通用上市標準修改其IBIT ETF，這可能有助於提升基金運營並促使淨資產增加。同時，Balchunas早前強調了比特幣ETF的集體成功。他透露，今年第三季度它們吸納了78億美元，年初至今（YTD）淨流入已增加到215億美元，自推出以來增加到570億美元。現貨比特幣ETF在第三季度吸納了78億美元，年初至今增加到215億美元，自成立以來增加到570億美元。穩健上升。然而這裡有些人很不滿，因為他們生活在幼稚的幻想中，期望每天有1萬億美元的流入。但現實中的真正增長是兩步前進，一步後退。via @JSeyff pic.twitter.com/dAEJJTOYWW — Eric Balchunas (@EricBalchunas) 2025年9月30日 這是在彭博分析師試圖強調貝萊德的IBIT和其他BTC基金已經為旗艦加密貨幣...

BlackRock 現在持有 3.8% 的 Bitcoin 供應量；專家解釋為何這是「非凡的」

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 00:16
Nowchain
NOW$0.00231+3.12%
EXPERT MONEY
EXPERT$0.0005126-0.27%
WHY
WHY$0.00000002286+0.35%
COM
COM$0.006116-6.55%

全球最大資產管理公司 BlackRock 現在通過其 iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) 持有比特幣總供應量的 3.8%。彭博分析師 Eric Balchunas 將這一發展描述為驚人，指出股票 ETF 儘管比 IBIT 歷史更悠久，但無法匹配這一數據。

「瘋狂：」專家評論 BlackRock 擁有 3.8% 的 BTC 供應量

在一則 X 帖文中，Balchunas 將 IBIT 擁有比特幣供應量的 3.8% 描述為瘋狂。他解釋說，股票 ETF 需要擁有 2.2 萬億美元的資產才能在其基礎資產類別中擁有類似的所有權份額。這位彭博分析師舉例說明 SPY 擁有大多數股票的 1.1%，且已有 32 年歷史，而 IBIT 仍然是個「幼兒」。

BlackRock 比特幣 ETF 僅在去年推出，目前淨資產達到 877 億美元，佔 BTC 總供應量的 3.8%。值得注意的是，該資產管理公司剛剛提交申請，根據新的通用上市標準修改其 IBIT ETF，這可能有助於提升基金運營並增加淨資產。

同時，Balchunas 早前強調了比特幣 ETF 的集體成功。他透露，今年第三季度它們吸納了 78 億美元，其淨流入現已增加到今年迄今 (YTD) 的 215 億美元，自推出以來增加到 570 億美元。

這是在彭博分析師試圖強調 BlackRock 的 IBIT 和其他 BTC 基金自去年推出以來對這款旗艦加密貨幣增長的貢獻。他早前指出，自這些 ETF 出現以來，比特幣價格已增加了 340%。

僅次於中本聰

值得注意的是，BlackRock 是比特幣的第二大持有者，僅次於其創始人中本聰。中本聰持有 112 萬 BTC，而全球最大資產管理公司持有 768,264 BTC。

Source: Shaun Edmondson's X

有趣的是，Balchunas 預測，如果 IBIT ETF 繼續以創紀錄的速度獲得淨流入，該資產管理公司可能在明年夏天成為最大的比特幣持有者，超過中本聰。

他當時還表示，如果 BTC 在未來幾個月內達到 15 萬美元，時間表可能會縮短，因為顧問可能會出現「瘋狂搶購」。這種瘋狂可能已經開始，特別是隨著第二大資產管理公司 Vanguard 考慮在客戶需求增長的情況下提供加密 ETF 的訪問權限。

BlackRock 的 IBIT 可能是 Vanguard 選擇提供給客戶的產品之一，考慮到該資產管理公司龐大的客戶群，這將為比特幣 ETF 提供重大推動。

Source: https://coingape.com/blackrock-3-8-of-bitcoin-supply-bloomberg-analyst-explains-why-its-extraordinary/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,574.79
$104,574.79$104,574.79

-0.45%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,554.21
$3,554.21$3,554.21

+0.98%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.55
$163.55$163.55

-1.64%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4588
$2.4588$2.4588

-2.77%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17798
$0.17798$0.17798

-0.69%