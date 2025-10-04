BlackRock 正在洽談以 400 億美元收購 Aligned Data Centres

BlackRock Inc.的全球基礎設施合作夥伴正與領先的基礎設施公司Aligned Data Centres進行深入談判，以敲定400億美元的收購交易。

在可靠消息來源透露Aligned Data Centres成功籌集了120億美元後，BlackRock對該公司的興趣增加了。值得注意的是，這比幾家領先的AI初創公司在單輪融資中籌集的資金還要多。

這次籌資旨在大幅擴展公司的業務範圍，以應對支持AI系統的設施需求不斷增長的情況。這筆交易可能成為今年最大的交易之一，也可能是任何數據中心公司有史以來最大的交易。

這

這家由BlackRock擁有的公司也正在進行後期談判，計劃以超過400億美元的價格收購公用事業公司AES。

BlackRock將在AI繁榮時代與Aligned Data Centres達成協議

熟悉情況的消息來源 指出，BlackRock的收購計劃突顯了投資者對被視為 AI浪潮關鍵企業進行大規模投資的熱切期望。

為支持這一說法，根據高盛10月2日星期四的報告，AI相關企業今年已經產生了1410億美元的企業信貸，超過了去年1270億美元的總債務。

同時，隨著科技公司堅持承諾在AI物理基礎設施上投資數千億甚至數萬億美元，對像Aligned這樣能夠滿足這些需求的公司的需求正在增加。即使Aligned仍在規劃其大部分數據中心容量並設定其將產生的收入目標，這一事實依然存在。

BMO Capital Markets的分析師Ari Klein對此事發表了看法，指出Aligned有"幾項計劃中的活動"。他補充說，公司準備進一步投資這些計劃和它們可能創造的機會。

Aligned成立於2013年，大約是生成式AI時代前十年，一直優先建立為企業定制的數據中心，注重效率和可持續性。

該公司的網站揭示，它從Macquarie Asset Management獲得強大的支持系統，並在美洲管理或正在創建78個數據中心。

Aligned計劃建造更大更多的數據中心

與其他數據中心提供商一樣，隨著AI的日益普及，Aligned在過去幾年面臨建造眾多數據中心的新壓力。

今年1月，Aligned表示已籌集了120億美元的股權和債務融資，以加速其建設5千兆瓦數據中心容量的努力——這足以在炎熱的一天為紐約市一半地區供電。

在當時的社交媒體帖子中，Aligned Data Centres的首席執行官Andrew Schaap提到，這項投資旨在幫助公司利用對AI就緒基礎設施日益增長的需求。他說："Aligned已準備好抓住這個機會。"

然而，主要挑戰是建設所需基礎設施的數據中心需要時間，包括電力供應。根據追蹤市場的公司DC Byte的數據，如今，Aligned擁有超過600兆瓦的運營數據中心容量，另有700兆瓦正在建設中。

儘管如此，DC Byte創始人Edward Galvin指出，Aligned仍在相當大的規模上運營。

通過指導和每日想法來完善您的策略 - 30天免費使用我們的交易計劃