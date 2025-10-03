交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
BlackRock 通過 IBIT 購買了 4.665 億美元的 BTC，使其持有量增加到 773,000 BTC 以上，因為數百萬機構投資者於 2025 年 10 月進入華爾街。BlackRock 通過 IBIT 購買了 4.665 億美元的 BTC，使其持有量增加到 773,000 BTC 以上，因為數百萬機構投資者於 2025 年 10 月進入華爾街。

BlackRock 增加了 $466.5M 的 Bitcoin 投資，機構投資胃口達到新高度

作者：Blockchainreporter
2025/10/03 22:30
比特幣
BTC$104,601.35-1.24%
Octavia
VIA$0.0141+0.71%
blackrock4 5

BlackRock 以接近 $456.5M 的價格購買了 3,930 BTC。這一行動證實了機構參與者之間新興的信念，即儘管加密市場面臨複雜的宏觀經濟環境，Bitcoin 仍應在投資組合多元化中佔據突出地位。

這是 BlackRock 在 2024 年初開設 IBIT 後，在 Bitcoin 收購傳奇中的又一步。這是通過 ETF 創建機制的交易完成的，其中授權方提交現貨 Bitcoin 以創建新的 ETF 股份。

BlackRock 的 Bitcoin 主導規模

BlackRock 在 Bitcoin 生態系統中的投資已增加到了驚人的規模。到 2025 年 10 月初，IBIT 持有的 BTC 約為 773,000 個，在當時佔 Bitcoin 總量的很大比例。該基金在美國現貨 Bitcoin ETF 中持有超過 54% 的市場份額，使其成為受監管 Bitcoin 投資工具中無可爭議的領導者。

Bitcoin 投資組合的當前價值遠超 $60B，幾年前當機構對加密貨幣的不確定性非常普遍時，這個數字會被認為是荒謬的。分析師推測，這筆存款將使未來價格保持高位，因為它超過了開採的 Bitcoin 數量，並對買家造成經濟壓力。

BlackRock 的策略尤其以其一致性而引人注目。該公司沒有選擇市場時機或對投機資金進行下注，而是在特定時間框架內的任何時期，儘管價格波動，仍持續積累。

即時機構採用加速發展

BlackRock 屬於一個更廣泛的正在重塑加密貨幣市場的機構趨勢。Fidelity、ARK Invest 和 Bitwise 等都在 Bitcoin 中擁有相當可觀的股份，但沒有一個像 BlackRock 那麼大。機構適應不僅限於 ETF 流動。在早些時候的一份公告中，Goldman Sachs 透露持有超過 $718M 的 Bitcoin ETF，這是季度增長的 71%，表明最保守的華爾街公司正在採用數字資產。

監管透明度是這一變化的一個因素。這使得無法直接購買加密貨幣的機構在證券交易委員會批准現貨 Bitcoin ETF 後能夠走上合法通道。隨著更多大型監管制度的形成和 SEC 中加密友好領導的出現，分析師認為這一過程可能會進一步增加。

市場和未來的影響

機構購買隨著時間的推移對 Bitcoin 供應框架產生了重大的結構性轉變。發現由於其共享機制，Bitcoin 的年通脹率保持下降趨勢，而機構投資者目前正在積累 Bitcoin，同時礦工無法提供足夠數量的 Bitcoin，在基本經濟法則的作用下，價格增長可能輕易發生。

當 Blackrock 在 10 月進行購買時，同樣的情況發生了，這與 Bitcoin 的重要月份相吻合。10 月傳統上是 Bitcoin 的強勢月份，由於機構資金流現在已經開始影響季節性，許多分析師期待第四季度可能出現突破。

結論

在加密貨幣市場中出現了一場政治運動，認為機構採用將把 Bitcoin 轉變為價值儲存而非投機品。BlackRock 在一天內收購 $466.5M 只是證明這一論點的一個數據點。隨著傳統金融和數字貨幣的整合不斷增加，問題已經不是金融機構是否會採用 Bitcoin，而是在價格將它們排除在利潤豐厚的領域之前，可以期待建議的類別多早進入遊戲。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-50.77%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05306-16.74%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01293+0.07%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12401-1.48%
RealLink
REAL$0.06781-3.14%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,546.82
$104,546.82$104,546.82

-0.48%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,553.77
$3,553.77$3,553.77

+0.97%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.55
$163.55$163.55

-1.64%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4587
$2.4587$2.4587

-2.78%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17792
$0.17792$0.17792

-0.73%