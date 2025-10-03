BlackRock 增加了 $466.5M 的 Bitcoin 投資，機構投資胃口達到新高度

BlackRock 以接近 $456.5M 的價格購買了 3,930 BTC。這一行動證實了機構參與者之間新興的信念，即儘管加密市場面臨複雜的宏觀經濟環境，Bitcoin 仍應在投資組合多元化中佔據突出地位。

這是 BlackRock 在 2024 年初開設 IBIT 後，在 Bitcoin 收購傳奇中的又一步。這是通過 ETF 創建機制的交易完成的，其中授權方提交現貨 Bitcoin 以創建新的 ETF 股份。

BlackRock 的 Bitcoin 主導規模

BlackRock 在 Bitcoin 生態系統中的投資已增加到了驚人的規模。到 2025 年 10 月初，IBIT 持有的 BTC 約為 773,000 個，在當時佔 Bitcoin 總量的很大比例。該基金在美國現貨 Bitcoin ETF 中持有超過 54% 的市場份額，使其成為受監管 Bitcoin 投資工具中無可爭議的領導者。

Bitcoin 投資組合的當前價值遠超 $60B，幾年前當機構對加密貨幣的不確定性非常普遍時，這個數字會被認為是荒謬的。分析師推測，這筆存款將使未來價格保持高位，因為它超過了開採的 Bitcoin 數量，並對買家造成經濟壓力。

BlackRock 的策略尤其以其一致性而引人注目。該公司沒有選擇市場時機或對投機資金進行下注，而是在特定時間框架內的任何時期，儘管價格波動，仍持續積累。

即時機構採用加速發展

BlackRock 屬於一個更廣泛的正在重塑加密貨幣市場的機構趨勢。Fidelity、ARK Invest 和 Bitwise 等都在 Bitcoin 中擁有相當可觀的股份，但沒有一個像 BlackRock 那麼大。機構適應不僅限於 ETF 流動。在早些時候的一份公告中，Goldman Sachs 透露持有超過 $718M 的 Bitcoin ETF，這是季度增長的 71%，表明最保守的華爾街公司正在採用數字資產。

監管透明度是這一變化的一個因素。這使得無法直接購買加密貨幣的機構在證券交易委員會批准現貨 Bitcoin ETF 後能夠走上合法通道。隨著更多大型監管制度的形成和 SEC 中加密友好領導的出現，分析師認為這一過程可能會進一步增加。

市場和未來的影響

機構購買隨著時間的推移對 Bitcoin 供應框架產生了重大的結構性轉變。發現由於其共享機制，Bitcoin 的年通脹率保持下降趨勢，而機構投資者目前正在積累 Bitcoin，同時礦工無法提供足夠數量的 Bitcoin，在基本經濟法則的作用下，價格增長可能輕易發生。

當 Blackrock 在 10 月進行購買時，同樣的情況發生了，這與 Bitcoin 的重要月份相吻合。10 月傳統上是 Bitcoin 的強勢月份，由於機構資金流現在已經開始影響季節性，許多分析師期待第四季度可能出現突破。

結論

在加密貨幣市場中出現了一場政治運動，認為機構採用將把 Bitcoin 轉變為價值儲存而非投機品。BlackRock 在一天內收購 $466.5M 只是證明這一論點的一個數據點。隨著傳統金融和數字貨幣的整合不斷增加，問題已經不是金融機構是否會採用 Bitcoin，而是在價格將它們排除在利潤豐厚的領域之前，可以期待建議的類別多早進入遊戲。