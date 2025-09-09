Blackpink 以新單曲超越樂團最大熱門單曲之一

交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《Blackpink 以新單曲擊敗樂團最大單曲之一》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Blackpink 的《Jump》在 Hot 100 榜單上記錄了第七週，成為該組合第二長壽的熱門歌曲，超越了《Pink Venom》並幾乎追平《Ice Cream》。INDIO, CALIFORNIA – APRIL 22：（從左至右）Rosé、Jennie、Jisoo 和 Lisa 在 2023 年 4 月 22 日於加州 Indio 的 2023 Coachella Valley 音樂藝術節的 Coachella 舞台上表演。（照片由 Emma McIntyre/Getty Images for Coachella 提供）Getty Images for Coachella 在過去一年左右，南韓女團 Blackpink 的四位成員都在推動個人音樂事業。她們全都登上了 Billboard 榜單，有些還以多首單曲和前 10 名專輯創造了歷史。現在是樂團重聚的時候了，今年七月，Blackpink 發布了《Jump》，這是她們數年來的第一首單曲。近兩個月後，《Jump》仍然活躍在美國多個 Billboard 榜單上——即使排名下滑，這首歌仍然堅挺，在 Blackpink 的音樂目錄中贏得了特殊地位，並幾乎成為該組合在美國最大歌曲榜單上保持時間最長的成績。《Jump》在 Hot 100 榜單上保持穩定《Jump》在 Hot 100 榜單上從第 74 名降低到第 78 名，這是美國最具競爭力的歌曲排行榜。這首歌在最初以第 28 名首次亮相後，現已在榜單上度過了七週。Blackpink 在 Hot 100 榜單上第二長的記錄憑藉第七週的成績，《Jump》現在成為 Blackpink 在 Hot 100 榜單上保持時間第二長的熱門歌曲。它打破了與《Pink Venom》的並列記錄，後者在 2022 年在榜單上維持了六週，最高排名達到第 22 名。僅次於與 Selena Gomez 合作的《Ice Cream》《Jump》僅比 Blackpink 與 Selena Gomez 合作的《Ice Cream》少一週。那首歌在 2020 年 9 月首次亮相後，在 Hot 100 榜單上停留了八週。它仍然是該組合排名最高的熱門歌曲...這篇文章《Blackpink 以新單曲擊敗樂團最大單曲之一》發表於 BitcoinEthereumNews.com。Blackpink 的《Jump》在 Hot 100 榜單上記錄了第七週，成為該組合第二長壽的熱門歌曲，超越了《Pink Venom》並幾乎追平《Ice Cream》。INDIO, CALIFORNIA – APRIL 22：（從左至右）Rosé、Jennie、Jisoo 和 Lisa 在 2023 年 4 月 22 日於加州 Indio 的 2023 Coachella Valley 音樂藝術節的 Coachella 舞台上表演。（照片由 Emma McIntyre/Getty Images for Coachella 提供）Getty Images for Coachella 在過去一年左右，南韓女團 Blackpink 的四位成員都在推動個人音樂事業。她們全都登上了 Billboard 榜單，有些還以多首單曲和前 10 名專輯創造了歷史。現在是樂團重聚的時候了，今年七月，Blackpink 發布了《Jump》，這是她們數年來的第一首單曲。近兩個月後，《Jump》仍然活躍在美國多個 Billboard 榜單上——即使排名下滑，這首歌仍然堅挺，在 Blackpink 的音樂目錄中贏得了特殊地位，並幾乎成為該組合在美國最大歌曲榜單上保持時間最長的成績。《Jump》在 Hot 100 榜單上保持穩定《Jump》在 Hot 100 榜單上從第 74 名降低到第 78 名，這是美國最具競爭力的歌曲排行榜。這首歌在最初以第 28 名首次亮相後，現已在榜單上度過了七週。Blackpink 在 Hot 100 榜單上第二長的記錄憑藉第七週的成績，《Jump》現在成為 Blackpink 在 Hot 100 榜單上保持時間第二長的熱門歌曲。它打破了與《Pink Venom》的並列記錄，後者在 2022 年在榜單上維持了六週，最高排名達到第 22 名。僅次於與 Selena Gomez 合作的《Ice Cream》《Jump》僅比 Blackpink 與 Selena Gomez 合作的《Ice Cream》少一週。那首歌在 2020 年 9 月首次亮相後，在 Hot 100 榜單上停留了八週。它仍然是該組合排名最高的熱門歌曲...

Blackpink 以新單曲超越樂團最大熱門單曲之一

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/09 07:25
SIX
SIX$0,01649-0,72%
Seed.Photo
PHOTO$0,5022+0,60%
GET
GET$0,001043-1,23%
TOP Network
TOP$0,000096--%
VENOM
VENOM$0,0649+0,51%

Blackpink 的《Jump》在 Hot 100 榜單上停留第七週，成為該團體第二長壽的熱門歌曲，超越了《Pink Venom》並幾乎追平《Ice Cream》。INDIO, CALIFORNIA – 4月22日：(從左至右) Rosé、Jennie、Jisoo 和 Lisa 在 2023 年 4 月 22 日於加州 Indio 舉行的 2023 年 Coachella Valley 音樂藝術節的 Coachella 舞台上表演。(照片由 Emma McIntyre/Getty Images for Coachella 提供)

Getty Images for Coachella

在過去一年左右，南韓女團 Blackpink 的四位成員都在推動個人音樂事業。她們全都登上了 Billboard 排行榜，有些成員更以多首單曲和前十專輯創造了歷史。

現在是團體重新合作的時候了，在七月，Blackpink 發布了《Jump》，這是她們數年來的第一首單曲。近兩個月後，《Jump》仍然在美國多個 Billboard 榜單上佔有一席之地——即使排名下滑，這首歌仍然堅挺，在 Blackpink 的音樂作品中贏得了特殊地位，並幾乎成為該團在美國最大歌曲排行榜上停留時間最長的作品。

《Jump》在 Hot 100 榜單上保持位置

《Jump》在 Hot 100 榜單上從第 74 名降低到第 78 名，這是美國最具競爭力的歌曲排行榜。該歌曲最初以第 28 名首次亮相後，現已在榜單上停留了七週。

Blackpink 第二長壽的 Hot 100 作品

憑藉第七週的成績，《Jump》現在成為 Blackpink 在 Hot 100 榜單上停留時間第二長的熱門歌曲。它打破了與《Pink Venom》的並列紀錄，後者在 2022 年的榜單上維持了六週，最高排名達到第 22 名。

僅次於與 Selena Gomez 合作的《Ice Cream》

《Jump》僅比 Blackpink 與 Selena Gomez 合作的《Ice Cream》少一週。該歌曲在 2020 年 9 月首次亮相後，在 Hot 100 榜單上停留了八週。它仍然是該團在美國排名最高的熱門歌曲，最高排名達到第 13 名，幾乎為該團體贏得了歷史性的前十名成績。

Blackpink 在三個榜單中進入前十

Blackpink 憑藉最新單曲繼續在 Billboard 的三個特定音樂類型榜單的前十名中佔有一席之地。《Jump》在 Hot Dance/Electronic Songs 榜單上保持在第 7 名，在 Dance Streaming Songs 榜單上從第 5 名降低到第 8 名，並在 Dance Digital Song Sales 榜單上從第 6 名降低到第 10 名。

《Jump》在 Billboard 的 Pop Airplay 榜單上攀升

雖然這首單曲在幾個榜單上略有下滑，但它在廣播電台找到了新的力量，Blackpink 的這首歌正在增長。《Jump》在本週的 Pop Airplay 榜單上從第 22 名提升到第 19 名，並可能在未來幾週繼續攀升。

來源：https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/blackpink-beats-one-of-the-bands-biggest-singles-with-a-new-smash/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0,06078-5,34%
Sleepless AI
AI$0,06074-4,46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0,01275-0,62%
FUTURECOIN
FUTURE$0,12409-0,51%
RealLink
REAL$0,06767-4,06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0,17638-3,08%
Swarm Network
TRUTH$0,02532-13,43%
RealLink
REAL$0,06767-4,06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104 371,12
$104 371,12$104 371,12

-0,65%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3 528,80
$3 528,80$3 528,80

+0,26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162,23
$162,23$162,23

-2,44%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2,4355
$2,4355$2,4355

-3,70%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0,17640
$0,17640$0,17640

-1,57%