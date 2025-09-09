Blackpink 以新單曲超越樂團最大熱門單曲之一

Blackpink 的《Jump》在 Hot 100 榜單上停留第七週，成為該團體第二長壽的熱門歌曲，超越了《Pink Venom》並幾乎追平《Ice Cream》。INDIO, CALIFORNIA – 4月22日：(從左至右) Rosé、Jennie、Jisoo 和 Lisa 在 2023 年 4 月 22 日於加州 Indio 舉行的 2023 年 Coachella Valley 音樂藝術節的 Coachella 舞台上表演。(照片由 Emma McIntyre/Getty Images for Coachella 提供) Getty Images for Coachella

在過去一年左右，南韓女團 Blackpink 的四位成員都在推動個人音樂事業。她們全都登上了 Billboard 排行榜，有些成員更以多首單曲和前十專輯創造了歷史。

現在是團體重新合作的時候了，在七月，Blackpink 發布了《Jump》，這是她們數年來的第一首單曲。近兩個月後，《Jump》仍然在美國多個 Billboard 榜單上佔有一席之地——即使排名下滑，這首歌仍然堅挺，在 Blackpink 的音樂作品中贏得了特殊地位，並幾乎成為該團在美國最大歌曲排行榜上停留時間最長的作品。

《Jump》在 Hot 100 榜單上保持位置

《Jump》在 Hot 100 榜單上從第 74 名降低到第 78 名，這是美國最具競爭力的歌曲排行榜。該歌曲最初以第 28 名首次亮相後，現已在榜單上停留了七週。

Blackpink 第二長壽的 Hot 100 作品

憑藉第七週的成績，《Jump》現在成為 Blackpink 在 Hot 100 榜單上停留時間第二長的熱門歌曲。它打破了與《Pink Venom》的並列紀錄，後者在 2022 年的榜單上維持了六週，最高排名達到第 22 名。

僅次於與 Selena Gomez 合作的《Ice Cream》

《Jump》僅比 Blackpink 與 Selena Gomez 合作的《Ice Cream》少一週。該歌曲在 2020 年 9 月首次亮相後，在 Hot 100 榜單上停留了八週。它仍然是該團在美國排名最高的熱門歌曲，最高排名達到第 13 名，幾乎為該團體贏得了歷史性的前十名成績。

Blackpink 在三個榜單中進入前十

Blackpink 憑藉最新單曲繼續在 Billboard 的三個特定音樂類型榜單的前十名中佔有一席之地。《Jump》在 Hot Dance/Electronic Songs 榜單上保持在第 7 名，在 Dance Streaming Songs 榜單上從第 5 名降低到第 8 名，並在 Dance Digital Song Sales 榜單上從第 6 名降低到第 10 名。

《Jump》在 Billboard 的 Pop Airplay 榜單上攀升

雖然這首單曲在幾個榜單上略有下滑，但它在廣播電台找到了新的力量，Blackpink 的這首歌正在增長。《Jump》在本週的 Pop Airplay 榜單上從第 22 名提升到第 19 名，並可能在未來幾週繼續攀升。