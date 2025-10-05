交易所DEX+
Bitwise 提交 Aptos ETF 的 S-1 申請，CEO 引述「Aptos 生態系統的發展勢頭」

作者：CryptoNews
2025/10/05 20:02
加密資產管理公司 Bitwise 已提交了 Aptos ETF 的 S-1 註冊申請，以正式確立其提案，此前該公司已在特拉華州完成了信託實體註冊的初步行政步驟。

S-1 註冊是美國證券交易委員會 (SEC) 要求的正式文件，用於向公眾發行新證券，如加密貨幣 ETF。

Bitwise Aptos ETF 的申請僅是初步步驟，審批時間可能需要數月或更長時間。

Bitwise Aptos ETF 面臨 SEC 審查：批准可能需要數月時間

SEC 將仔細審查申請，在做出決定前評估市場風險、投資者保護和監管合規等因素。

Bitwise 執行長 Hunter Horsley 在最近的 X 帖子中確認了這一申請，該帖子揭示 Aptos Layer-1 區塊鏈在新區塊鏈入場者中的開發活動領先了超過 897%。

Horsley 補充說，在靜默期間他不能透露更多關於 Aptos ETF 的信息，"但對 Aptos 生態系統的發展勢頭感到興奮。"

在申請公告發布後的幾小時內，Aptos 從 4.63 美元飆升至 5.65 美元的高點，隨後在發稿時穩定在約 5.52 美元。

Bitwise Files S-1 for Aptos ETF, CEO Cites 'Momentum in Aptos Ecosystem'來源：CoinMarketCap

交易量也超過了 39.8 億美元，標誌著價格和交易量均創下三個月新高。

值得回顧的是，Aptos Labs 執行長 Avery Ching 正式成為商品期貨交易委員會 (CFTC) 數位資產全球市場諮詢委員會 (GMAC) 小組委員會的成員。

CFTC 特別指出，Ching 將與 Web3 和金融服務領域的其他領導者合作，幫助制定數位資產法規。

許多人認為他的任命可能有助於促進與監管機構關於 Aptos ETF 需求的內部討論。

對於歐洲投資者來說，Bitwise 已經在瑞士 SIX 瑞士交易所上市了類似產品，這顯示出人們越來越有信心美國可能會在 2025 年底前推出 Aptos ETF。

當被問及 Aptos 在 Layer-1 區塊鏈領域填補了什麼空白時（該領域已被 Ethereum、Solana、BNB Chain、Sui 和 Tron 等主導），Horsley 回應說，Aptos 受到機構青睞是因為它提供了最大的速度和成本效率。

機構對 Aptos 的偏好聲明似乎是真實的。

BlackRock 20 億美元 BUIDL 基金在 ETF 決定前支持 Aptos

2024 年 11 月，全球最大資產管理公司 BlackRock 擴大了其代幣化實體資產基金——BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) 的使用範圍，將 Aptos 納入其中。

Securitize 執行長 Carlos Domingo 表示，選擇 Aptos 是為了擴大這種同類最大貨幣市場代幣的可及性。

據他所說，"我們將開始看到更多投資者尋求利用底層技術來提高所有至今難以實現的事情的效率。"

在交易速度和成本方面，Aptos 是由前 Facebook 員工開發的 Layer-1 區塊鏈平台，最近在區塊鏈交易中創下了新紀錄。

根據 Aptoscan 的數據，今年 5 月，Aptos 超越了 Solana，在單日內記錄了驚人的 1.154 億筆交易，遠超 Solana 的 3,170 萬筆。

這一激增不僅打破了之前的記錄，還以超過 50% 的驚人幅度超過了 Sui Network 持有的 6,500 萬筆 L1 記錄。

除了交易量外，Aptos 在穩定幣活動方面也顯示出增長。

根據 Aptos 協議分享的數據，Aptos 上的原生 USDT 活動交易量現已超過 300 億美元，使其成為按原生 USDT 淨流通量計算的第四大 Layer-1 區塊鏈，價值約 8.3 億美元。

該區塊鏈的穩定幣主導地位不僅限於 USDT，還包括 USDC 和 USDe，創建了一個全面的生態系統，吸引了大量用戶參與。

