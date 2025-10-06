Bitwise 為 Aptos 生態系統強勁增長中提交首個 Aptos ETF 申請 ChatGPT: Bitwise 為首個 Aptos ETF 提交申請，生態系統展現強勁增長

該公司於 2025 年 2 月在特拉華州註冊了一個信託實體，並於 2025 年 3 月向 SEC 提交了 S-1 申請，標誌著擴大比特幣和以太坊之外的加密貨幣投資選擇的又一步。

這一申請使 APT 代幣價格飆升。在 3 月提交 S-1 時，APT 上漲了 18%，攀升到了 $6.48。最近在 2025 年 10 月，隨著 Bitwise 確認申請進展，APT 跳漲了近 30%，達到了 $5.37 的區域高點。交易量達到了 $3.98 億，創下三個月以來的最高水平。

Bitwise 執行長 Hunter Horsley 在 2025 年 10 月通過社交媒體確認了正在進行的申請過程，但由於監管靜默期規則，對細節保持緘默。"在靜默期間無法透露更多，"Horsley 寫道。"但對 Aptos 生態系統的發展勢頭感到興奮。"

開發者活動領先所有新區塊鏈

Horsley 提到的發展勢頭有確鑿數據支持。來自 Chain Broker 的數據顯示，Aptos 在主要區塊鏈項目中領先開發增長，開發者活動增加了 897%。這一增長率超過了 Celo、Nym 和 Skale 等競爭網絡。

來源：@HHorsley

該區塊鏈的技術設計吸引了開發者。Aptos 能在一秒內完成交易確認，費用通常低於 $0.001。這些性能指標使其對需要速度和低成本的應用程序具有吸引力，特別是在去中心化金融和支付領域。

主要金融機構選擇 Aptos

過去一年，幾家華爾街巨頭已將 Aptos 整合到其區塊鏈策略中。全球最大的資產管理公司 BlackRock 在 2024 年 11 月將其 BUIDL 基金擴展到 Aptos。值得注意的是，Aptos 是 BlackRock 為這個代幣化貨幣市場基金選擇的唯一一個非以太坊兼容區塊鏈。

Franklin Templeton 在 2024 年 10 月緊隨其後，將其 OnChain 美國政府貨幣基金引入該網絡。該基金管理資產超過 $4 億。根據 Franklin Templeton 數位資產主管 Roger Bayston 的說法，Aptos 符合公司對區塊鏈整合的高標準。

在 2024 年 9 月，Libre 在 Aptos 上部署了多個代幣化投資基金，包括來自 Brevan Howard 和 Hamilton Lane 的產品。這些舉措表明傳統金融公司將 Aptos 視為將現實世界資產帶入區塊鏈的可行平台。

穩定幣和 DeFi 推動增長

Aptos 生態系統在 2024 年經歷了爆炸性增長。衡量存入去中心化金融協議資產的關鍵指標總鎖定價值在 2024 年 11 月超過了 $10 億。這代表了從年初開始增加了 700%。

穩定幣的採用發揮了重要作用。Tether 在 2024 年 10 月在 Aptos 上原生推出了 USDT。供應量增加了八倍到 $6.8 億，占網絡上所有穩定幣的近 75%。Circle 的 USDC 也有顯著增長，穩定幣總市值同比增加了超過 1,000%。

該網絡現在支持各種應用程序中近 $10 億的 DeFi 流動性。領先協議包括 Thala、Echelon 和 Amnis Finance，它們共同處理數十億交易量。

監管連接強化地位

Aptos 在 2025 年 6 月在監管方面獲得了優勢。Aptos Labs 的聯合創始人兼執行長 Avery Ching 加入了商品期貨交易委員會的數位資產市場小組委員會。他現在與來自 BlackRock、Goldman Sachs 和 JPMorgan 等主要公司的高管一起制定數位資產法規。

這一任命就在 Bitwise 提交 ETF 申請的幾個月前。許多觀察家認為，Ching 的職位可能有助於監管機構與 Aptos 生態系統之間關於 ETF 批准的對話更加順暢。

Aptos 還與川普家族的加密貨幣企業 World Liberty Financial 建立了合作夥伴關係，計劃在 2025 年 10 月初在其網絡上推出 USD1 穩定幣。

歐洲產品已開始交易

Bitwise 並非從零開始推出 Aptos 投資產品。該公司在 2024 年 11 月在瑞士 SIX 瑞士交易所推出了 Aptos Staking ETP。該產品以 APTB 為交易代碼，扣除費用後提供約 4.7% 的年度質押獎勵。

歐洲產品的存在證明了機構對 Aptos 敞口的需求。Bitwise 計劃未來在更多歐洲交易所上市該 ETP。

瑞士的推出也為美國產品提供了模板。然而，美國監管批准通常需要更長時間，並面臨更嚴格的審查，特別是對於比特幣和以太坊之外的加密貨幣。

批准時間表仍不確定

SEC 將在未來幾個月審查 Bitwise 的申請。該機構在批准任何加密貨幣 ETF 之前會審查市場風險、投資者保護和監管合規性。從歷史上看，SEC 對山寨幣 ETF 採取謹慎態度，這可能意味著 Aptos 將面臨漫長的審查過程。

如果獲得批准，Bitwise Aptos ETF 將允許投資者通過傳統經紀賬戶獲得 APT 敞口，而無需直接持有加密貨幣。該基金將使用 Coinbase Custody 作為其託管人，將資產存儲在冷錢包中以確保安全。

這一申請正值加密貨幣 ETF 整體勢頭強勁之際。在 Aptos 公告發布後的一周內，比特幣現貨 ETF 吸引了 $32.4 億資金，其中 BlackRock 的 IBIT 領先，流入資金達 $18 億。

結論

Bitwise 首個 Aptos ETF 申請反映了真實的生態系統增長，而非投機炒作。開發者活動增加了 897%、DeFi 里程碑達到十億美元，以及與 BlackRock 和 Franklin Templeton 的機構合作夥伴關係為該申請提供了實質支持。雖然 SEC 批准仍不確定，可能需要數月時間，但 APT 價格上漲了 30% 顯示市場對將這一 Layer-1 區塊鏈引入傳統投資者的熱情。