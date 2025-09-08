交易所DEX+
聲明：此處表達的觀點和意見僅屬於作者，不代表crypto.news編輯部的觀點和意見。地緣政治重量級人物正將量子計算視為國家安全優先事項，投入數十億資金。然而，比特幣(BTC)的基礎密碼學卻毫無防備。機構必須現在就堅持採用後量子防禦措施，否則在3到5年內面臨量子攻擊導致數萬億資金蒸發的風險。「Q日」的討論已從「是否」會發生轉變為「何時」發生,現在焦點集中在機構參與者將如何應對。 摘要 量子不是理論，而是一個倒計時——比特幣的橢圓曲線簽名現在就可以被收集，一旦量子硬體達到臨界規模，明天就能被破解。 BlackRock和IBM正在發出警報——情報機構可能正在儲存暴露的密鑰，等待「Q日」徹底顛覆比特幣安全。 比特幣的防禦太慢——BIP流程和分階段升級無法匹配機密量子突破的速度，使地址成為坐以待斃的目標。 機構必須立即行動——託管人和交易所需要量子抗性託管、生命週期審計，以及在災難來臨前採用NIST批准的算法。 準備是競爭優勢——先行者不僅保護資產，還能在動盪市場中贏得信任、監管信心和資金流入。 BlackRock已公開指出這種量子威脅。從機構角度來看，一旦「密碼學相關性」成為現實，風險相當高——甚至是災難性的。問題不在於量子是否構成風險，而在於行業現在必須做什麼來準備。 量子風險不是警告，而是警鐘 比特幣使用橢圓曲線數字簽名來保護其交易。IBM研究員Jay Gambetta警告說，導火線已經點燃，鏈上簽名已經被破壞。這是如何運作的？對手儲存這些簽名，一旦...

Bitcoin 的量子時間炸彈：機構不能等待

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:33
聲明：此處表達的觀點和意見僅屬於作者個人，不代表 crypto.news 編輯部的觀點和意見。

地緣政治重量級人物正將量子計算視為國家安全優先事項，投入數十億資金。然而，Bitcoin（BTC）的基礎密碼學卻毫無防備。機構必須現在就堅持採用後量子防禦措施，否則將面臨在 3 到 5 年內因量子攻擊而蒸發數萬億資金的風險。"Q 日"的討論已從"是否"會發生轉變為"何時"發生，現在焦點集中在機構參與者將如何應對。

摘要

  • 量子不是理論，而是一個倒計時 — Bitcoin 的橢圓曲線簽名現在已經可以被收集，一旦量子硬體達到臨界規模，明天就能被破解。
  • BlackRock 和 IBM 正在發出警報 — 情報機構可能正在儲存暴露的密鑰，等待"Q 日"徹底顛覆 Bitcoin 的安全性。
  • Bitcoin 的防禦太慢 — BIP 流程和分階段升級無法匹配機密量子突破的速度，使地址成為坐以待斃的目標。
  • 機構必須立即行動 — 託管機構和交易所需要具備抗量子託管、生命週期審計和採用 NIST 批准的算法，以防災難發生。
  • 準備是競爭優勢 — 早期行動者不僅保護資產，還能在動盪市場中贏得信任、監管信心和資金流入。

BlackRock 已公開指出這種量子威脅。從機構角度來看，風險相當高 — 一旦"密碼學相關性"成為現實，後果甚至是災難性的。問題不在於量子是否構成風險，而在於行業現在必須做什麼來準備。

量子風險不是警告，而是警鐘

Bitcoin 使用橢圓曲線數字簽名來保護其交易。IBM 研究員 Jay Gambetta 警告說，導火索已經點燃，鏈上簽名已經被破壞。這是如何運作的？對手存儲這些簽名以便日後解密，一旦量子硬體達到解密所需的量子位閾值。這種"現在收集，以後解密"的策略將暴露的簽名變成定時炸彈 — 今天驗證的交易明天可能被破解和逆轉。

情報機構也在悄悄監視高價值 Bitcoin 地址，存儲數據，並倒計時等待量子突破。當這種情況發生時，未花費的 P2PK 幣將暴露無遺，協議無法提供任何防禦。

Bitcoin 的漏洞和高風險

如果沒有立即更新，量子未來會是什麼樣子？由於託管機構仍然缺乏冷庫和熱錢包的後量子保障措施，一次成功的量子入侵將引發拋售潮。

價格將崩潰，交易所可能被推向破產，去中心化金融協議將動搖。更廣泛的數字資產生態系統將遭受可能永遠無法恢復的信任危機。通過機構對 Bitcoin 安全性的押注而獲得的財富可能會消失。好消息是，我們仍有時間準備。

Bitcoin 的 BIP 時間表太慢，無法阻止量子威脅

Bitcoin 改進提案（BIP）終於承認了情報機構一直在暗中準備的事情："Q 日"。但行業的反應極其緩慢。這關乎假定的可預測時間表，而這種時間表根本不存在。

理論上，Bitcoin 改進提案的"分階段"方法似乎是合理的進展；實際上，這是危險的天真。考慮到量子突破是在機密門後執行的，而不是在公開的研究論文中。損害在崩潰前是看不見的。每個易受攻擊的 Bitcoin 地址就像是未來被利用的坐以待斃的目標，因為到 BIP 實施時，"現在收集，以後解密"的攻擊已經記錄了暴露的 Bitcoin 地址以便日後利用。

實際風險在於它在實時量子入侵期間對硬分叉共識的依賴。當量子混亂到來，簽名實時被破壞時，Bitcoin 將成為坐以待斃的目標 — 沒有數月長的治理窗口的奢侈。接下來將是一場全速倒計時到密碼學崩潰。

明天的數字資產將分為兩類：量子保護和被掠奪。Bitcoin 的生存不會取決於提案 — 而是取決於準備程度。

機構必須將量子視為實戰演習

機構投資者和託管機構應該將量子視為實際風險，而不是將其視為理論風險。傳統金融已經實踐災難恢復和密碼學敏捷性。是時候讓 Bitcoin 託管達到相同標準了。

企業需要一套後量子準備的"可測量指標"：可量化的日期、明確的任務分配和可測量的完成點。託管機構的一個良好起點是根據量子威脅模型審計其整個密鑰管理生命週期，識別橢圓曲線簽名簽署交易的每個點。

交易所和機構主要經紀商也需要升級其基礎設施。他們需要與密碼學權威合作，在其產品中包含標準化的後量子算法（例如，由 NIST 審核的基於格或基於哈希的方案）。這些是經過實戰檢驗的算法，可以通過軟分叉方式添加到 Bitcoin 協議中，幾乎沒有問題。託管機構的"抗量子託管"將在渴望風險緩解的市場中展示領導力。

主動量子準備的好處

現在採取積極步驟的公司將把即將到來的漏洞轉變為戰略優勢。採用抗量子技術有助於託管機構防範未來威脅，建立客戶信任，獲得監管機構信心，並推動更大的資金流入。

早期批准減少系統性風險。機構要麼增強保障，要麼增加風險。當大型參與者使其持有的資產具有抗量子能力時，整個 Bitcoin 經濟體系會更強大。

全行業的集體努力意味著防止孤立的漏洞積累成市場範圍的恐懼和恐慌。它還為其他區塊鏈和數字資產類別提供了可效仿的模式。量子準備不是可選的。

David Carvalho

David Carvalho 是 Naoris Protocol 的創始人、CEO 和首席科學家，這是世界上第一個由後量子區塊鏈和分佈式 AI 驅動的去中心化安全解決方案，得到 Tim Draper 和前北約情報主管的支持。David 擁有超過 20 年的全球首席信息安全官和道德黑客經驗，曾在歐洲和英國的數十億美元組織中擔任技術和 C 級職位。他是北約下的國家和關鍵基礎設施的可信顧問，專注於網絡戰、網絡恐怖主義和網絡間諜活動。作為自 2013 年以來的區塊鏈先驅，David 為 PoS/PoW 挖礦和下一代網絡安全的創新做出了貢獻。他的工作強調風險緩解、道德財富創造和加密貨幣、自動化和分佈式 AI 的價值驅動進步。

來源：https://crypto.news/bitcoins-quantum-time-bomb-institutions-cant-wait/

