Bitcoin 的 2.4 兆美元里程碑使其超越 Amazon

Bitcoin

Bitcoin 再次改寫了紀錄，飆升至超過 $120,000 美元，使其市值突破 $2.4 兆美元。

這波漲勢使得這種加密貨幣在全球頂級資產排名中超越了 Amazon，這是一個象徵性的勝利，讓 Bitcoin 位居全球第七位。目前只有白銀的估值略高，將 Bitcoin 與前六名隔開。

這一成就的意義遠超價格圖表。十多年來，Bitcoin 一直被比作「數字黃金」，而它對抗傳統巨頭的穩步上升為這一說法提供了新的可信度。曾經被視為投機賭博的東西，現在正與擁有百年歷史的產業和萬億美元企業並肩而立。

市場觀察家將這一勢頭歸因於全球和國內力量的結合。央行降息的信號刺激了風險偏好，而持續的經濟不確定性促使投資者尋求傳統體系之外的資產。

同時，Bitcoin ETF 的快速成功帶來了穩定的機構資金流入，為曾經由散戶交易者主導的市場提供了深度和合法性。

僅在過去一天內就上漲了近 2%，Bitcoin 的漲勢展示了它如何堅定地與傳統金融競爭。超越 Amazon 不僅僅是一個統計數據的變化 – 這是市場優先順序轉變的標誌，數字資產正在與既定領導者並列，開闢永久地位。

分析師現在推測白銀也可能很快被 Bitcoin 超越，為這種加密貨幣進入全球前六大資產的精英俱樂部鋪平道路。如果這一趨勢持續下去，Bitcoin 對黃金作為終極價值儲存的主導地位的挑戰可能會比許多人預期的更早到來。

本文提供的信息僅供教育目的，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com 不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alexander Zdravkov 是一個總是尋找事物背後邏輯的人。他精通德語，在加密貨幣領域擁有超過 3 年的經驗，他在這裡巧妙地識別數字貨幣世界中的新趨勢。無論是提供深入分析還是所有主題的日常報告，他對所做事情的深刻理解和熱情使他成為團隊中的寶貴成員。

相關故事







下一篇文章