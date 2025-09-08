交易所DEX+
主要觀點DAT溢價持續壓縮，因為MicroStrategy的BTC購買放緩。同時，NYDIG警告溢價縮減，受供應解鎖恐懼驅動，模糊了它們作為市場週期指標的有效性。儘管比特幣在8月創下新高，但持有大量加密貨幣如Bitcoin [BTC]、Ethereum [ETH]和Solana [SOL]的上市公司，即數位資產財庫(DAT)行業，正面臨越來越大的壓力。截至發稿時，來自IntoTheBlock的數據顯示，比特幣重倉財庫的堆疊市值下降幅度比ETH和SOL同類更為明顯。 來源：IntoTheBlock DAT公司溢價下降 根據紐約數位投資集團(NYDIG)，隨著DAT溢價持續縮小，情況變得越來越嚴峻。這些溢價本質上是股價與淨資產價值(NAV)之間的差距。NYDIG全球研究主管Greg Cipolaro指出，以激進比特幣積累策略著稱的公司，包括MicroStrategy (MSTR)和日本的Metaplanet，正經歷嚴重的溢價壓縮。 來源：NYDIG 即使比特幣在8月中旬飆升至歷史新高，這一趨勢仍然明顯。這無疑突顯了一個悖論：DAT越擴張，其估值就越難跟上所持有的基礎資產。 Cipolaro補充道，"這種壓縮背後的力量似乎多種多樣：投資者對即將到來的供應解鎖的焦慮，DAT管理團隊的企業目標變化，股份發行的實質增加，投資者獲利了結，以及財庫策略間有限的差異化。" 他還強調，鑑於樣本有限，DAT溢價作為週期指標仍不確定。 MicroStrategy仍在乘風破浪 2021年，MicroStrategy (MSTR)對NAV的溢價在比特幣達到64,000美元前兩個月達到頂峰，而在當前週期中，它在2024年11月達到頂峰。這引發了重演的猜測，儘管只有一個過去的週期，信號...

Bitcoin 的 10 萬美元問題 – 企業購買減少，「投資者焦慮」上升

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:20

重點摘要

隨著 MicroStrategy 的 BTC 購買放緩，DAT 溢價持續壓縮。同時，NYDIG 警告，由供應解鎖恐慌驅動的溢價縮減，使其作為市場週期指標的有效性受到質疑。

儘管 Bitcoin 在八月創下新高，但持有大量加密貨幣如 Bitcoin [BTC]、Ethereum [ETH] 和 Solana [SOL] 的上市公司，即數字資產庫藏（DAT）部門，正面臨越來越大的壓力。

截至發稿時間，來自 IntoTheBlock 的數據顯示，以 Bitcoin 為主的庫藏在累積市值方面的下降幅度比其 ETH 和 SOL 同行更為明顯。

來源：IntoTheBlock

DAT 公司溢價下降

根據紐約數字投資集團（NYDIG）的說法，隨著 DAT 溢價持續縮減，情況變得越來越嚴峻。

為了提供背景，這些溢價本質上是指其股價與淨資產價值（NAV）之間的差距。

NYDIG 全球研究主管 Greg Cipolaro 指出，以激進 Bitcoin 積累策略著稱的公司，包括 MicroStrategy (MSTR) 和日本的 Metaplanet，正經歷嚴重的溢價壓縮。

來源：NYDIG

即使在 Bitcoin 於八月中旬飆升至歷史新高時，這一趨勢仍然明顯。

確實，這突顯了一個矛盾：DAT 擴張越多，其估值就越難跟上其持有的基礎資產。

Cipolaro 補充道， 

此外，他強調，鑑於樣本有限，DAT 溢價作為週期指標仍然無法得出結論。

MicroStrategy 仍在乘風破浪

在 2021 年，MicroStrategy (MSTR) 相對於 NAV 的溢價在 Bitcoin 達到 64,000 美元前兩個月達到頂峰，而在當前週期中，它在 2024 年 11 月達到頂點。

這引發了重演的猜測，儘管只有一個過去的週期，信號遠非確定。

同時，DAT 購買 Bitcoin 的速度已大幅放緩。

據報導，MicroStrategy 在八月僅增加了 3,700 BTC，相比 2024 年 11 月的 134,000 BTC。其他公司獲得了 14,800 BTC，遠低於 2025 年每月平均 24,000 BTC，更遠低於六月的 66,000 BTC 峰值。

平均購買量降低到了 MicroStrategy 的 1,200 BTC 和同行的 343 BTC，比 2025 年初的高點降低了 86%。

分析師將此與流動性緊張和更大的謹慎性聯繫起來。

庫藏仍具分量

然而，儘管最近收購放緩，Bitcoin 庫藏仍然擁有令人印象深刻的影響力，企業持有量今年達到了 840,000 BTC 的峰值。

順便說一下，根據 CryptoQuant 數據，MicroStrategy 單獨佔據了該儲備的 76%，即 637,000 BTC。 

然而，競爭領域將會擴大。

此外，HashKey Group 也在九月宣布了一個 5 億美元的 DAT 基金，旨在在有利的監管下建立多元化的 Bitcoin 和 Ethereum 項目組合

同時，德國在 2024 年中期時機不佳的拋售，在價格翻倍超過 100,000 美元之前清算其 BTC，提醒了過早撤資的風險。

總的來說，這些發展突顯了 DAT 的演變性質：雖然有些踉蹌，但其他則在加倍下注，為迎接 Bitcoin 週期的下一波浪潮做好準備。

下一篇：鯨魚積累推動 Hyperliquid – HYPE 歷史新高即將到來？

來源：https://ambcrypto.com/bitcoins-100k-problem-corporate-buying-drops-as-investor-anxiety-rises/

