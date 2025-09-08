Bitcoin 的 10 萬美元問題 – 企業購買減少，「投資者焦慮」上升

重點摘要

隨著 MicroStrategy 的 BTC 購買放緩，DAT 溢價持續壓縮。同時，NYDIG 警告，由供應解鎖恐慌驅動的溢價縮減，使其作為市場週期指標的有效性受到質疑。

儘管 Bitcoin 在八月創下新高，但持有大量加密貨幣如 Bitcoin [BTC]、Ethereum [ETH] 和 Solana [SOL] 的上市公司，即數字資產庫藏（DAT）部門，正面臨越來越大的壓力。

截至發稿時間，來自 IntoTheBlock 的數據顯示，以 Bitcoin 為主的庫藏在累積市值方面的下降幅度比其 ETH 和 SOL 同行更為明顯。

DAT 公司溢價下降

根據紐約數字投資集團（NYDIG）的說法，隨著 DAT 溢價持續縮減，情況變得越來越嚴峻。

為了提供背景，這些溢價本質上是指其股價與淨資產價值（NAV）之間的差距。

NYDIG 全球研究主管 Greg Cipolaro 指出，以激進 Bitcoin 積累策略著稱的公司，包括 MicroStrategy (MSTR) 和日本的 Metaplanet，正經歷嚴重的溢價壓縮。

即使在 Bitcoin 於八月中旬飆升至歷史新高時，這一趨勢仍然明顯。

確實，這突顯了一個矛盾：DAT 擴張越多，其估值就越難跟上其持有的基礎資產。

Cipolaro 補充道，

此外，他強調，鑑於樣本有限，DAT 溢價作為週期指標仍然無法得出結論。

MicroStrategy 仍在乘風破浪

在 2021 年，MicroStrategy (MSTR) 相對於 NAV 的溢價在 Bitcoin 達到 64,000 美元前兩個月達到頂峰，而在當前週期中，它在 2024 年 11 月達到頂點。

這引發了重演的猜測，儘管只有一個過去的週期，信號遠非確定。

同時，DAT 購買 Bitcoin 的速度已大幅放緩。

據報導，MicroStrategy 在八月僅增加了 3,700 BTC，相比 2024 年 11 月的 134,000 BTC。其他公司獲得了 14,800 BTC，遠低於 2025 年每月平均 24,000 BTC，更遠低於六月的 66,000 BTC 峰值。

平均購買量降低到了 MicroStrategy 的 1,200 BTC 和同行的 343 BTC，比 2025 年初的高點降低了 86%。

分析師將此與流動性緊張和更大的謹慎性聯繫起來。

庫藏仍具分量

然而，儘管最近收購放緩，Bitcoin 庫藏仍然擁有令人印象深刻的影響力，企業持有量今年達到了 840,000 BTC 的峰值。

順便說一下，根據 CryptoQuant 數據，MicroStrategy 單獨佔據了該儲備的 76%，即 637,000 BTC。

然而，競爭領域將會擴大。

此外，HashKey Group 也在九月宣布了一個 5 億美元的 DAT 基金，旨在在有利的監管下建立多元化的 Bitcoin 和 Ethereum 項目組合

同時，德國在 2024 年中期時機不佳的拋售，在價格翻倍超過 100,000 美元之前清算其 BTC，提醒了過早撤資的風險。

總的來說，這些發展突顯了 DAT 的演變性質：雖然有些踉蹌，但其他則在加倍下注，為迎接 Bitcoin 週期的下一波浪潮做好準備。