Bitcoin 鯨魚拋售 127 億美元，創 2022 年以來最大規模拋售

比特幣巨鯨在過去一個月內拋售了高達127億美元的比特幣，分析師表示，持續的銷售可能會在未來幾週內進一步壓低其價格。

CryptoQuant分析師"caueconomy"在週五觀察到："主要比特幣網絡參與者減少風險敞口的趨勢繼續加劇，達到了今年最大的幣量分配。"

他們補充說，在過去30天內，巨鯨儲備已減少了超過10萬個比特幣(BTC)，"表明大型投資者之間存在強烈的風險規避情緒。"

這種賣出壓力一直在"短期內懲罰價格結構"，最終將價格推

低到108,000美元以下。根據CryptoQuant數據，這是自2022年7月以來最大的巨鯨拋售，截至週六，30天變化為114,920 BTC，按當前市場價格計算價值約127億美元。

"目前，我們仍然看到主要參與者投資組合的這些減少，這可能會在未來幾週內繼續對比特幣施加壓力。"

巨鯨餘額變化放緩

比特幣巨鯨一直在拋售。來源：CryptoQuant

七天日變化餘額在9月3日達到自2021年3月以來的最高水平，當週巨鯨轉移了超過95,000 BTC。

上週，比特幣企業家David Bailey表示，如果兩個關鍵巨鯨停止賣出，價格可能會飆升至150,000美元。

好消息是，激進的賣出似乎已經放緩，截至9月6日，每週餘額變化降低到約38,000 BTC。

同時，隨著賣出壓力略有減輕，該資產在過去三天內一直在110,000美元至111,000美元之間的狹窄區間內交易。

CryptoQuant將巨鯨定義為持有1,000至10,000 BTC之間餘額的群體。

結構性平衡

LVRG Research的總監Nick Ruck告訴Cointelegraph："雖然最近的巨鯨拋售引發了短期波動和清算，但同期機構積累增加了更多BTC，提供了結構性平衡。"

他補充說，這種分歧表明巨鯨活動可能會限制近期價格動能，但由於企業購買和ETF驅動的需求，市場的基本韌性仍然完好。

放大來看更健康

長期圖景看起來也更加健康，比特幣僅從8月中旬的歷史高點回調了13%，這比之前的回調要淺得多。

分析師"Dave the wave"在週日觀察到："一年前的今天，一年移動平均線位於52,000美元，現在位於94,000美元。"他補充說："下個月，它將突破100,000美元。"

BTC 1年SMA穩步增加。來源：Dave the wave

