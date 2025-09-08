交易所DEX+
Bitcoin 鯨魚拋售 127 億美元，創 2022 年以來最大規模拋售

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:58
比特幣巨鯨在過去一個月內拋售了高達127億美元的比特幣，分析師表示，持續的銷售可能會在未來幾週內進一步壓低其價格。

CryptoQuant分析師"caueconomy"在週五觀察到："主要比特幣網絡參與者減少風險敞口的趨勢繼續加劇，達到了今年最大的幣量分配。" 

他們補充說，在過去30天內，巨鯨儲備已減少了超過10萬個比特幣(BTC)，"表明大型投資者之間存在強烈的風險規避情緒。"

這種賣出壓力一直在"短期內懲罰價格結構"，最終將價格推

低到108,000美元以下。根據CryptoQuant數據，這是自2022年7月以來最大的巨鯨拋售，截至週六，30天變化為114,920 BTC，按當前市場價格計算價值約127億美元。 

"目前，我們仍然看到主要參與者投資組合的這些減少，這可能會在未來幾週內繼續對比特幣施加壓力。"

比特幣巨鯨一直在拋售。來源：CryptoQuant

巨鯨餘額變化放緩 

七天日變化餘額在9月3日達到自2021年3月以來的最高水平，當週巨鯨轉移了超過95,000 BTC。

上週，比特幣企業家David Bailey表示，如果兩個關鍵巨鯨停止賣出，價格可能會飆升至150,000美元。 

相關：如果我們擊敗這兩個巨鯨，比特幣將飆升至15萬美元：David Bailey

好消息是，激進的賣出似乎已經放緩，截至9月6日，每週餘額變化降低到約38,000 BTC。 

同時，隨著賣出壓力略有減輕，該資產在過去三天內一直在110,000美元至111,000美元之間的狹窄區間內交易。 

CryptoQuant將巨鯨定義為持有1,000至10,000 BTC之間餘額的群體。 

結構性平衡 

LVRG Research的總監Nick Ruck告訴Cointelegraph："雖然最近的巨鯨拋售引發了短期波動和清算，但同期機構積累增加了更多BTC，提供了結構性平衡。" 

他補充說，這種分歧表明巨鯨活動可能會限制近期價格動能，但由於企業購買和ETF驅動的需求，市場的基本韌性仍然完好。

放大來看更健康

長期圖景看起來也更加健康，比特幣僅從8月中旬的歷史高點回調了13%，這比之前的回調要淺得多。 

分析師"Dave the wave"在週日觀察到："一年前的今天，一年移動平均線位於52,000美元，現在位於94,000美元。"他補充說："下個月，它將突破100,000美元。" 

BTC 1年SMA穩步增加。來源：Dave the wave

雜誌：比特幣可能在熊市中跌至"5萬美元以下"，Justin Sun的WLFI傳奇：持有者文摘

來源：https://cointelegraph.com/news/bitcoin-whales-dumped-115000-btc-largest-selloff-since-mid-2022?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

