Bitcoin 鯨魚錢包在 9 月增加了 73 億美元，Ethereum 和 Solana 也出現累積上升。分析師關注山寨幣如同隱藏的寶藏。

Bitcoin 鯨魚錢包在 9 月增加了 73 億美元，ETH 和 SOL 累積量增加

作者：Blockchainreporter
2025/09/21 22:00
whale bitcoin2 8

Bitcoin 鯨魚錢包在九月增加了數十億美元，引發了關於新資金將流向何處的討論。除了 Bitcoin 外，Ethereum 和 Solana 也吸引了關注。但分析師同時也將 MAGACOIN FINANCE 標記為另一個值得關注的替代幣，因為交易者正在尋找新的投資機會。

MAGACOIN

Bitcoin 鯊魚增持 73 億美元

Glassnode 的最新數據顯示，持有 100 至 1,000 個 BTC 的 Bitcoin 錢包——通常被稱為「鯊魚」——已經加大了購買力度。僅在過去七天內，這些錢包就收購了 65,000 個 BTC，按當前價格計算價值約 73.8 億美元。

他們的總持有量現已達到創紀錄的 365 萬個 BTC，佔流通供應量的 18%。

chart1351 3

這種活動水平突顯了中型玩家信心的增長。通過吸收供應，這些錢包減少了市場上的流動性，這通常會對價格產生上行壓力。

最近的活動也表明，這些持有者可能正在為年底更高的估值做準備，特別是預測範圍在 150,000 美元至 200,000 美元之間。

對於日常交易者來說，這種積累的激增提醒我們 Bitcoin 中的資本集中如何塑造更廣泛的市場流動。當鯊魚錢包大量買入時，歷史表明其他投資者往往會跟隨他們的領導。

短暫暫停後鯨魚再次賣出

儘管鯊魚在積累，但 Bitcoin 最大的鯨魚之一已經恢復了賣出。一個與長期持有者相關的錢包向 Hyperliquid 存入了超過 1,100 個 BTC（約 1.36 億美元），就在幾週前將價值 40 億美元的 Bitcoin 換成 Ethereum 之後。這一舉動引起了關注，因為它表明即使是經驗豐富的持有者也在獲利並重新定位。

這類大規模的動向往往會引發對短期價格壓力的猜測，但它們也為新進入者積累創造了機會。

Ethereum 和 Solana 吸引大量資金配置

Ethereum 和 Solana 也在吸引資金流入，機構正在做出大膽的投資。特別是 Solana，在 Pantera Capital 透露了 11 億美元的配置後，現在成為其最大的單一持倉，引起了新的興趣。分析師強調了 Solana 的效率、交易速度以及在去中心化交易所和 NFT 市場中的增長使用。

Ethereum 仍然是去中心化應用程序和智能合約的核心，即使注意力轉向更快的區塊鏈，它仍然保持穩定的資金流入。ETH/BTC 比率保持穩定，反映了兩者之間的平衡流動。

對於尋找最佳替代幣購買的交易者來說，ETH 和 SOL 仍然在名單上排名很高。但市場觀察者也指向了可能從這種資本輪換中受益的較小、被低估的代幣。

MAGACOIN FINANCE

MAGACOIN FINANCE：資本輪換中的隱藏寶石

除了 Bitcoin、Ethereum 和 Solana 外，分析師還將 MAGACOIN FINANCE 標記為另一個值得關注的替代幣。這個被描述為被低估且有望上交易所的項目正在吸引鯨魚和散戶交易者的關注。分析師將其列為現在最佳加密貨幣購買選擇之一，表明從 Bitcoin 流出的資本可能會推動對這類隱藏寶石的興趣。

隨著分析師將其定位為值得關注的替代幣，人們對 MAGACOIN FINANCE 是否可能成為下一個驚喜表現者的好奇心正在增長。

最終看法：交易者應如何定位

鯊魚錢包正在發出明確的信號，數十億資金流入 Bitcoin，而 Ethereum 和 Solana 繼續從主要基金獲得配置。但尋找頂級替代幣購買的行動正在將注意力推向大型市值之外。尋求多元化的交易者可能想要在 MAGACOIN FINANCE 的入場點仍然具有吸引力時探索它。

了解更多：

  • 網站：https://magacoinfinance.com
  • X：https://x.com/magacoinfinance
  • Telegram：https://t.me/magacoinfinance
免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

