數據顯示，Bitcoin 國庫購買規模降低了 86%

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:21
  • BTC 庫存總持有量已達到創紀錄的 840,000 BTC。
  • 然而，平均購買規模已驚人地降低了 86%。
  • 這種減弱的需求是第二季度 Bitcoin 反彈的關鍵驅動因素。

他們曾是上一次大反彈的英雄，在最近的 BTC 亞洲會議上成為熱門話題，他們對 Bitcoin 的貪婪胃口單獨將市場推向新高。

但陰影已籠罩在企業 Bitcoin 庫存的世界上。

一份新報告揭示了表面下令人擔憂的趨勢：雖然他們的總持有量比以往任何時候都大，但他們的信念，以購買規模衡量，已經崩潰。

巨大矛盾：更多參與者，更小的賭注

CryptoQuant 的一份新報告中揭示的鏈上數據，講述了兩個相互矛盾的事實。

一方面，Bitcoin 庫存總持有量已激增至創紀錄的 840,000 BTC，這個戰略儲備由巨頭 Strategy 領導，持有 637,000 BTC。交易活動也保持在接近紀錄的水平，僅 8 月份就有 46 筆交易。

但另一方面，這些購買的平均規模已大幅下降。Strategy 在 8 月份每筆交易僅購買 1,200 BTC，而其他公司平均僅購買 343 BTC。

這兩個數字都比 2025 年初的峰值驚人地降低了 86%。總計，Strategy 在 8 月份僅獲得 3,700 BTC，與去年峰值時購買的 134,000 BTC 相比微不足道。

這不是充滿信心的市場行為；這是更小、更猶豫的購買的跡象，清楚表明流動性限制或信念減弱。

過去反彈的幽靈

這種戲劇性的放緩是投資者的主要擔憂，因為正是庫存積累的不懈引擎推動了 Bitcoin 在第二季度的驚人價格增長。

正如 CoinDesk 當時報導的，到 2025 年 8 月底，機構每天吸收超過 3,100 BTC，而僅有 450 BTC 被開採。

這造成了強大的 6 比 1 需求供應不平衡，導致價格飆升。

現在，那個引擎正在熄火。這種下滑的需求提高了關鍵風險，即如果該領域的巨頭繼續謹慎地小口啃食而不是大規模吞噬，市場當前的價格強度可能無法持續。

新希望？亞洲庫存前線的崛起

但隨著西方巨頭變得猶豫，庫存運動的新前線正在東方開啟。

根據 Bitwise 的報告，僅在 7 月和 8 月就成立了 28 家新的庫存公司，共同向他們的金庫增加了超過 140,000 BTC。

更重要的是，亞洲正成為下一個主要戰場。台灣的 Sora Ventures 已推出一個 10 億美元的大型基金，專門為新的區域庫存公司提供種子資金，初始承諾為 2 億美元。

這個新工具將匯集機構資本，支持新一波進入者，這與該地區目前最大的參與者 Metaplanet 的模式不同。

現在舞台已經為一場引人入勝且關鍵的對抗做好了準備。

將定義 Bitcoin 採用下一階段—以及其價格—的核心問題是，這股新的、飢渴的亞洲庫存浪潮是否能抵消最先開闢道路的現有者日益萎縮的胃口。

市場更新

BTC：Bitcoin 目前仍然保持彈性，交易範圍在 110,000-113,000 美元之間。價格得到廣泛預期的美聯儲降息和通過 ETF 持續（雖然較小）的機構資金流入的支持。

ETH: Ethereum 交易價格接近 4,300 美元水平。其最近的疲軟，標誌著每週降低了 3.8%，被歸因於 ETF 資金外流和歷來特徵為「紅色九月」的低迷交易。

然而，其長期前景仍然積極，受到深厚的機構興趣和不斷增長的質押活動的支持。

來源：https://coinjournal.net/news/bitcoin-treasury-purchase-size-collapses-86-data-shows/

