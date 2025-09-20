交易所DEX+
Saylor 聲稱隨著 ETF 資金流入，Bitcoin 將變得無聊

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 16:21
重點摘要

  • Michael Saylor 表示隨著波動性減弱，Bitcoin 將變得無趣。
  • 9月19日，Bitcoin ETF 吸引了2.23億美元資金，由 BlackRock 領頭。
  • 山寨幣輪動正在放緩，關注點重新轉向 Bitcoin。
根據 MicroStrategy 董事長 Michael Saylor 的說法，Bitcoin 可能正在失去一些刺激感。隨著大型機構湧入市場，曾經定義 Bitcoin 的極端波動性開始消退。

「你希望波動性降低，這樣大型機構才會感到舒適地進入這個領域並增加投資規模，」Saylor 在 Coin Stories 播客中表示。


但他承認這是一個「難題」，較低的波動性使 Bitcoin 更強大，但也不那麼刺激。「就像他們曾經有過一次大高潮，現在腎上腺素正在消退，他們變得有點看跌，」他補充道。

Bitcoin 陷入中性狀態

Bitcoin 在8月14日創下124,100美元的歷史新高，但此後已經冷卻，現在交易價格約為115,760美元。一些人，如 Arthur Hayes，認為今年它仍可能飆升至250,000美元，使其成為2025年最值得購買的加密貨幣之一。

其他人則預見更緩慢的上漲或甚至急劇回調。市場明顯分歧。

在本週早些時候聯準會降息25個基點，從4.50%降低到4.25%之後，Bitcoin 在115,000美元找到了支撐。這種加密貨幣在過去一年上漲了82%，需要突破117,000美元才能開始向新的歷史高點進發。

機構介入

9月19日，美國現貨 Bitcoin ETF 產生了2.23億美元的資金流入，幾乎全部流入 BlackRock 的 IBIT。Ethereum ETF 也出現活動，由 BlackRock 的 ETHA 領頭。

上市公司現在持有近1,180億美元的 Bitcoin，顯示企業採用已經變得多麼深入。

另一方面，《富爸爸，窮爸爸》作者 Robert Kiyosaki 再次批評交易所交易基金(ETF)，稱它們是直接擁有 Bitcoin 的糟糕替代品。

山寨幣失去動力

CryptoQuant 表示，讓市場保持忙碌的山寨幣輪動開始消退。Ethereum 曾有過一波上漲，較小的幣種緊隨其後，但現在活動正在放緩。

同時，Bitcoin 在通常是其最弱月份中保持穩定。9月歷來表現不佳，但在2025年，它已經上漲了超過8%。

交易所上的幣量減少和穩定的 ETF 需求已經造成供應緊縮，而長期持有者正在謹慎出售，而非恐慌性拋售。這是成熟的跡象，即使感覺「無聊」。

Saylor 稱這是貫穿下一個十年的「數字淘金熱」的開始。錯誤將會發生，財富將被建立，而 Bitcoin 將繼續發展。

免責聲明：Coinspeaker 致力於提供公正透明的報導。本文旨在提供準確及時的信息，但不應被視為財務或投資建議。由於市場狀況可能迅速變化，我們鼓勵您自行驗證信息，並在根據本內容做出任何決定前諮詢專業人士。

Parth 是一位擁有超過5年行業經驗的加密貨幣記者，曾與加密和金融世界的主要媒體機構合作，在經歷多年的熊市和牛市後積累了豐富的經驗和專業知識。Parth 也是4本自出版書籍的作者。

來源：https://www.coinspeaker.com/bitcoin-to-go-boring-claims-saylor-amid-etf-inflows/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

