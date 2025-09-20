Saylor 聲稱隨著 ETF 資金流入，Bitcoin 將變得無聊

重點摘要

Michael Saylor 表示隨著波動性減弱，Bitcoin 將變得無趣。

9月19日，Bitcoin ETF 吸引了2.23億美元資金，由 BlackRock 領頭。

山寨幣輪動正在放緩，關注點重新轉向 Bitcoin。

根據 MicroStrategy 董事長 Michael Saylor 的說法，Bitcoin 可能正在失去一些刺激感。隨著大型機構湧入市場，曾經定義 Bitcoin 的極端波動性開始消退。

「你希望波動性降低，這樣大型機構才會感到舒適地進入這個領域並增加投資規模，」Saylor 在 Coin Stories 播客中表示。







但他承認這是一個「難題」，較低的波動性使 Bitcoin 更強大，但也不那麼刺激。「就像他們曾經有過一次大高潮，現在腎上腺素正在消退，他們變得有點看跌，」他補充道。

Bitcoin 陷入中性狀態

Bitcoin 在8月14日創下124,100美元的歷史新高，但此後已經冷卻，現在交易價格約為115,760美元。一些人，如 Arthur Hayes，認為今年它仍可能飆升至250,000美元，使其成為2025年最值得購買的加密貨幣之一。

其他人則預見更緩慢的上漲或甚至急劇回調。市場明顯分歧。

在本週早些時候聯準會降息25個基點，從4.50%降低到4.25%之後，Bitcoin 在115,000美元找到了支撐。這種加密貨幣在過去一年上漲了82%，需要突破117,000美元才能開始向新的歷史高點進發。

機構介入

9月19日，美國現貨 Bitcoin ETF 產生了2.23億美元的資金流入，幾乎全部流入 BlackRock 的 IBIT。Ethereum ETF 也出現活動，由 BlackRock 的 ETHA 領頭。

上市公司現在持有近1,180億美元的 Bitcoin，顯示企業採用已經變得多麼深入。

另一方面，《富爸爸，窮爸爸》作者 Robert Kiyosaki 再次批評交易所交易基金(ETF)，稱它們是直接擁有 Bitcoin 的糟糕替代品。

山寨幣失去動力

CryptoQuant 表示，讓市場保持忙碌的山寨幣輪動開始消退。Ethereum 曾有過一波上漲，較小的幣種緊隨其後，但現在活動正在放緩。

同時，Bitcoin 在通常是其最弱月份中保持穩定。9月歷來表現不佳，但在2025年，它已經上漲了超過8%。

交易所上的幣量減少和穩定的 ETF 需求已經造成供應緊縮，而長期持有者正在謹慎出售，而非恐慌性拋售。這是成熟的跡象，即使感覺「無聊」。

Saylor 稱這是貫穿下一個十年的「數字淘金熱」的開始。錯誤將會發生，財富將被建立，而 Bitcoin 將繼續發展。

