Bitcoin STH 交易所流入量達到 57 億美元：獲利了結已經開始？

鏈上數據顯示，比特幣短期持有者剛剛向交易所進行了大量存款，這可能是獲利了結正在進行的跡象。

比特幣短期持有者交易所流入量急劇上升

在 X 平台的一篇新帖子中，CryptoQuant 社區分析師 Maartunn 談論了比特幣短期持有者向中心化交易所存款的最新趨勢。

"短期持有者"（STHs）指的是在過去 155 天內購買了比特幣的投資者。STHs 構成了基於持有時間劃分的網絡兩大主要部分之一，另一部分被稱為"長期持有者"（LTHs）。

從歷史上看，前者已被證明包括市場中的弱勢持有者，他們在資產出現波動時會恐慌性拋售，而後者則由區塊鏈的鑽石手組成。

比特幣在過去一週經歷了急劇上漲，價格已突破了 122,000 美元水平。考慮到 STHs 的性質，預計他們會尋求獲利了結。

對於 LTHs 來說，追蹤賣出行為可能很簡單，因為一旦該群體的成員打破其休眠狀態，他們的幣就會離開該群體並進入 STHs，因為他們的年齡計數器會重置為零。然而，在 STHs 的情況下，這並不那麼容易，因為該群體的幣在其成員之間不斷流動。

衡量 STH 賣出行為的一種方法是通過他們向交易所的交易。一般來說，投資者使用這些中心化平台的主要原因之一是與交易相關的目的，因此向它們存款可能表明存在出售加密貨幣的需求。

以下是 Maartunn 分享的圖表，顯示了來自比特幣 STHs 的交易所流入趨勢。

從圖表中可以看出，比特幣 STH 向交易所的存款隨著最新價格上漲而急劇增加。急劇增加的流入量特別是獲利性存款，完全沒有虧損存款。因此，似乎在價格歷史最高點（ATH）期間進入市場的買家選擇在這輪行情中繼續持有。

總計，STHs 在最新一輪行情中的 24 小時內轉移了 46,276 個 BTC。按當前匯率計算，這相當於驚人的 57 億美元。分析師指出，這是該指標最近看到的最大峰值之一。

現在還有待觀察是否會出現足夠的需求來吸收這種賣出壓力，或者獲利了結是否會對比特幣漲勢造成阻礙。

BTC 價格

在撰寫本文時，比特幣價格在 122,700 美元左右浮動，過去七天上漲了超過 11%。

來源：https://www.newsbtc.com/bitcoin-news/bitcoin-sths-5-7b-btc-exchanges-profit-taking/