比特幣因可能審查交易的升級提案而分裂

與比特幣開發者Luke Dashjr相關的洩露訊息暗示，網絡變更可能會讓一個小型委員會審查某些交易。

比特幣社區再次因其核心去中心化理念而分裂，此次源於與比特幣開發者Luke Dashjr相關的洩露訊息，暗示可能進行網絡升級以審查區塊鏈上的非法內容。

在9月25日星期四，科技媒體The Rage報導稱，Dashjr可能正在考慮進行硬分叉，為比特幣創建一個"可信任"的委員會。引用洩露的訊息，The Rage報導稱，該提議的委員會將有權追溯性地清除最大區塊鏈上的非法內容——有人認為此舉可能會損害比特幣抵抗審查的核心原則。

Dashjr在9月26日，即報導發布後不久，通過X平台發文拒絕了這些說法，稱該文章為"假新聞"。然而，他並未否認發送了The Rage發布的訊息，該媒體表示這些訊息已通過視頻證據得到驗證。

BTC自託管平台RITREK的創始人兼CEO Eyal Gruper在對The Defiant的評論中表示，Dashjr關於多重簽名委員會的想法"將破壞中立性"，並補充道：

收益型穩定幣項目Stabolut的CEO兼聯合創始人Eneko Knörr在對The Defiant的評論中指出，整個辯論"在我看來突顯了關於比特幣的一個基本事實：它最大的優勢在於沒有人能控制它。它的抵抗審查能力至關重要。"

根據Knörr的說法，任何提議讓委員會負責決定接受或拒絕哪些交易的建議"將從根本上違反比特幣自由和中立的核心原則。"

正如Stabolut聯合創始人所解釋的，這場辯論主要由Ordinals和Inscriptions的激增引發，這引發了關於比特幣主要目的的討論。

"雖然這些活動確實導致了暫時的網絡擁堵和更高的費用，但網絡已經適應了這種情況。隨著交易費用已經正常化，實施如此激進和危險的變更的論點不再具有說服力，"Knörr說。

OP_RETURN和鏈上非法內容

關於比特幣如何處理非金融數據的辯論已經醞釀多年。核心開發者正準備在10月發布參考客戶端的v30版本，該版本改變了節點通過OP_RETURN中繼數據的方式，OP_RETURN是一個交易字段，允許人們附加少量元數據，如筆記或鏈接。

通過OP_Return在比特幣交易中寫入的元數據示例。來源：區塊鏈

Dashjr和其他Bitcoin Knots的支持者（Bitcoin Knots是他維護的另一個比特幣節點客戶端）反對這一變更，警告稱這可能會使可疑內容更容易在區塊鏈上傳播。

這種潛在的擔憂並不新鮮。早在2018年，來自亞琛工業大學的研究人員發現，比特幣的區塊鏈已經包含非金融內容，包括嵌入的圖像和數百個指向兒童虐待材料的鏈接，顯示了系統的數據字段如何被濫用。

"比特幣的區塊鏈至少包含八個帶有性內容的文件。雖然五個文件僅顯示、描述或鏈接到輕度色情內容，但我們認為其餘三個實例在幾乎所有司法管轄區都是令人反感的，"研究人員在報告中寫道。

《衛報》當時報導稱，即使只有少數此類文件，也可能使在德國、英國和美國等國家擁有區塊鏈在法律上存在風險。

對上週The Rage報導的反應顯示社區仍然存在多大的分歧。Blockstream CEO Adam Back在9月26日的X帖子中表示，Dashjr所謂的提議"直接跳到了審查技術"，這正是他和其他人曾警告過的。

另一方面，Taproot Wizards聯合創始人Udi Wertheimer將該報導斥為"草率低質量的宣傳文章"，同日在X帖子中辯稱，洩露的對話是假設性的，被錯誤地描述為硬分叉計劃。

The Defiant聯繫了Black和Dashjr尋求評論，但截至發稿時尚未收到回覆。

'對比特幣的攻擊'

仔細查看The Rage的截圖可以看出為什麼雙方都在陳述自己的觀點。聊天內容看起來像是關於零知識證明和Knots節點跳過某些交易方式的技術頭腦風暴，這使其更像是一個假設性討論。

同時，同樣的截圖也提到了多重簽名確認和外部法律起草，這給關於治理和審查的擔憂增加了一些分量。

雖然OCEAN的投資者Giacomo Zucco（OCEAN是由Dashjr共同創立並得到Jack Dorsey財務支持的比特幣挖礦池）在週五的X帖子中反駁了文章的框架，但他也暗示截圖的內容"並非Luke過去沒有公開說過數百次的內容。"

在後續帖子中，Zucco解釋說，提到的"硬分叉"是理論性的，與使用ZK證明的假設性輕客戶端相關，並暗示Dashjr不會考慮硬分叉，"直到他獲得所有人的共識。"

The Rage文章的作者L0la L33tz在9月26日的X帖子中為她的框架辯護，寫道Dashjr的訊息相當於"對比特幣的攻擊"，因為它們承認僅靠過濾器不起作用，並提議成立一個有權追溯性改變區塊鏈的委員會。

"讓我非常明確：如果Luke的硬分叉被實施，它將為執法機構請求移除區塊鏈上的其他數據打開大門，使KYC/AML的實施在技術上成為可能，"她補充道。