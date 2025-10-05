交易所DEX+
Bitcoin 突破歷史新高，在週末行情中超過 $125,600

作者：The Daily Hodl
2025/10/05 13:09
比特幣剛剛飆升至新的歷史高點，在週六晚間突破了125,600美元。

這一歷史高點出現在所謂的「Uptober」開始之際，這個月份歷來是BTC全年表現最強勁的月份之一。

這一走勢伴隨著ETF強勁的資金積累，僅本週資金就錄得32.4億美元的淨流入，由貝萊德的iShares比特幣信託基金領頭。

這是2025年單週最大的資金流入。

美國現貨比特幣ETF目前共持有1,325,878個BTC，價值約1661.8億美元。

根據CoinGlass的數據，比特幣的飆升在過去四小時內觸發了1.7352億美元的空頭清算。

BTC在過去24小時上漲了2.3%，過去一週上漲了14.5%，過去一年上漲了102.6%。

隨著這波上漲，比特幣的市值現已達到了2.46萬億美元。

生成圖片：DALLE3

這篇文章《比特幣打破歷史新高，週末集會突破125,600美元》首次發表於The Daily Hodl。

