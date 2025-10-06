交易所DEX+
Bitcoin 突破新歷史高點，超過 $125,750。這波漲勢緊隨波動的九月之後，Bitcoin 在十月增加了超過 9%。關鍵的 $120,000 水平已成功轉變為支撐基礎。加密貨幣之王以驚人的力量和韌性重新奪回了王冠。Bitcoin 已經打破了其 [...] 這篇文章《Bitcoin 打破歷史高點，突破 $125,000》首次發表於 CoinJournal。

Bitcoin 突破歷史新高，飆升至超過 $125,000

作者：Coin Journal
2025/10/06 11:09
  • 比特幣飆升至新的歷史高點，突破了125,750美元。
  • 這波漲勢緊隨波動的九月之後，比特幣在十月份上漲了超過9%。
  • 關鍵的120,000美元水平已成功轉變為支撐基礎。

加密貨幣之王以驚人的力量和韌性重新奪回了王冠。

比特幣打破了先前的歷史高點，強勢突破了125,000美元的重要障礙，這波強勁的上漲標誌著多頭的勝利回歸。

這一破紀錄的表現，在週日早盤交易中使加密貨幣觸及驚人的125,750美元，是市場擺脫了波動九月的低迷情緒，現在正在開闢大膽新路徑的一聲強勁咆哮。

120,000美元的堡壘：突破的解析

這不是隨機的飆升；這是建立在強大技術基礎上的漲勢。

最新的里程碑出現在市場成功守住關鍵的120,000美元水平之後，將曾經的阻力天花板轉變為堅實的支撐地板。

這次成功的轉換是拼圖的最後一塊，是為這波強勁新一輪上漲鋪平道路的技術綠燈，並增強了投資者對加密貨幣長期前景的信心。

這波強勁的上升趨勢，使比特幣的價值僅在十月就上漲了超過9%，證明了這一資產日益增長的接受度及其從動盪時期反彈的卓越能力。

尋求安全，押注貨幣貶值

這波漲勢並非憑空發生。它由宏觀經濟不確定性和傳統法定貨幣價值正在被侵蝕的日益增長的敘事這一強效組合所推動。

正在進行的美國政府關閉已經給全球金融系統注入了深深的不穩定感，這種混亂似乎正在驅使投資者尋找替代的價值儲存方式。

這種「美元貶值敘事」不僅僅提升了比特幣；其影響在整個避險資產範圍內都可見。

現貨黃金在週五也上漲到了每盎司3,876.55美元，使其週漲幅增加到了超過2%，形成了強勁的平行走勢。

「隨著包括股票、黃金甚至像寶可夢卡片這樣的收藏品都創下歷史新高，比特幣從美元貶值敘事中受益並不令人驚訝，」加密貨幣主要經紀公司FalconX的市場聯合主管Joshua Lim在給彭博社的一份聲明中表示。

隨著世界進入經濟不確定性的新時代，比特幣再次證明自己是一個可行且強大的替代選擇。

國王重返王座，市場正屏息以待，看他的新統治會將他帶到多高。

這篇文章「比特幣打破歷史新高，突破125,000美元」首次發表於CoinJournal。

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯,終於被捕,並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC,價值約%億美元,... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後,上漲了2.9%,達到每盎司$4,140,創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議,結束持續40天的美國政府停擺,這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140,政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
在一項擴大營運框架的戰略舉措中,一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期,許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
