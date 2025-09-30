交易所DEX+
這篇文章「比特幣重新奪回114,000美元，Solana可能在ETF決定前達到250美元，以及更多...」發表於BitcoinEthereumNews.com。

Bitcoin 重新奪回 $114K，Solana 可能在 ETF 決定前達到 $250，以及更多...

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 20:04
作為一名加密貨幣作家，Bogdan 的職責分為研究和撰寫文章，以及用他那接近政治不正確的幽默來娛樂團隊，如果你願意，可以說他是一位有抱負的 Bill Burr。

憑藉他在科技、網絡安全、模型設計、健身、加密貨幣和其他不便命名的主題等眾多領域超過 12 年的寫作經驗，他已成為團隊的真正資產。

雖然他在 PrivacyAffairs 擔任資深作家的職位讓他學到了關於自我管理能力的寶貴經驗，但他的整個寫作生涯一直是自我提升的練習。

現在，他已準備好深入研究加密貨幣，並教導人們如何在區塊鏈上控制自己的資金。隨著法定貨幣永遠貶值，Bitcoin 和其他替代幣似乎是 Bogdan 最合適的選擇。

Bogdan 最大的職業成就，除了在 Bitcoinist 獲得主要作家的職位外，還有他在 Blackwood Productions 擔任寫作經理的五年經歷，在那裡他協調了一個由四名作家組成的團隊。

在那段時間裡，他學到了團隊合作的價值，以及創造一個能夠培養效率、積極性和友誼的工作環境的重要性。

本網站使用 Cookie。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookie。請訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意


來源：https://bitcoinist.com/next-crypto-to-explode-live-news-september-30-2025/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

