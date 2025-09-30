Bitcoin 重新奪回 $114K 隨著加密貨幣市場復甦 — Maxi Doge 預售升溫

交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
隨著九月結束，Bitcoin重新奪回114,000美元 – 這是一個有意義的日內反彈，也將加密貨幣總市值推回至3.9兆美元以上。BTC在短暫觸及114,309美元後收盤接近113,985美元，交易者現在將108,000美元視為支撐位，114,309美元為即時阻力位，更強的阻力位則在117,000美元附近。XRP和Ethereum也分別上漲了0.89%和2.44%。其他消息方面，S&P 500、Nasdaq和黃金均呈現上漲，美國財政部的黃金持有量價值已超過1兆美元。造成這一現象的可能因素是美聯儲25個基點的降息，這顯著降低了風險投資的門檻，資金流向高貝塔資產，如山寨幣和預售中的新迷因幣。而Maxi Doge ($MAXI)在其中脫穎而出，預售已籌集了260萬美元。 BTC在風險偏好增長中鞏固 – 山寨幣的完美背景 Bitcoin的RSI保持中性，ADX低於20（表示沒有明確趨勢），EMA50仍然高於EMA200但差距正在縮小（死亡交叉風險）。這些都表明市場正在整合，伴隨著波動範圍和波動性峰值。如果$BTC突破附近阻力位，可能會引發更大規模的反彈。然而，如果跌破支撐位，交易者可能轉向更安全的資產，觸發山寨幣的獲利了結。許多用戶認為$BTC在跌至105,000美元之前達到125,000美元的機率為53%。美聯儲最近的降息也是貨幣條件寬鬆的明確信號，這將使借貸成本降低，推動投資者轉向風險更高、回報更高的資產。S&P 500上漲了0.26%，Nasdaq上漲了0.48%，由Nvidia、AppLovin和Microsoft等科技巨頭領漲。科技股的反彈也提升了整體市場情緒，增加了投資者的風險偏好。這創造了一個流動性豐富的環境，資金不僅流入Bitcoin，也流入更小型的高貝塔投資。在這種背景下，Maxi Doge的預售正在蓬勃發展，鯨魚投資者紛紛提前入場。 健身兄弟能量遇上高風險交易：深入Maxi Doge預售 Dogecoin是家族中的金童，人人皆知的迷因幣。名聲、榮耀、主流頭條，他擁有一切。但在每次家庭聚會的陰影中潛伏著他那肌肉發達的表兄弟 - Maxi Doge ($MAXI)。一個在拒絕中鍛造，在憤怒中建立，由純粹的健身兄弟紀律驅動的Doge兄弟。Maxi Doge沒有獲得聚光燈；他得到了鐵力天堂。血管中流淌著蛋白質奶昔，系統中泵入MaxiTren 9000，他將每一次重複，每一組訓練，轉化為復仇的燃料。他的眼睛燃燒著圖表，蠟燭線在凌晨3點反射在他的墨鏡上，因為他的座右銘很簡單：「加密貨幣市場永不睡眠，我為何要睡？」 Maxi Doge是投機者的夢想 — 一種無止損、1000倍槓桿、22歲退休的玩法。他不對沖；他不折疊。他全力以赴，比凌晨5點腿部訓練日的雙倍預訓練更加用力。這就是Maxi Doge所體現的瘋狂能量。 Maxi Doge在預售中已籌集了260萬美元，在市場上引起了巨大波瀾。鯨魚投資者購買了37,300美元和12,900美元的$MAXI，反映了對該項目的強烈信心。今天，一個$MAXI的價格為0.00026美元，動態質押獎勵提供了高達129%的年化收益率。這意味著今天500美元的投資可能在一年內增長到約1,145美元，僅從質押就獲利645美元，甚至不考慮潛在的價格升值。隨著更多交易者加入該項目，質押獎勵將逐漸減少，使現在成為鎖定預售收益的絕佳機會。隨著明天預期的下一次價格跳漲，早期參與者的時間正在倒計時。 加入Maxi Doge預售以確保您的代幣。這不是財務建議。加密貨幣市場波動性極高。在進行任何投資前，請務必自行研究。 作者：Aaron Walker，NewsBTC – https://www.newsbtc.com/news/bitcoin-bounces-past-114k-market-turns-green-maxi-doge-pumps隨著九月結束，Bitcoin重新奪回114,000美元 – 這是一個有意義的日內反彈，也將加密貨幣總市值推回至3.9兆美元以上。BTC在短暫觸及114,309美元後收盤接近113,985美元，交易者現在將108,000美元視為支撐位，114,309美元為即時阻力位，更強的阻力位則在117,000美元附近。XRP和Ethereum也分別上漲了0.89%和2.44%。其他消息方面，S&P 500、Nasdaq和黃金均呈現上漲，美國財政部的黃金持有量價值已超過1兆美元。造成這一現象的可能因素是美聯儲25個基點的降息，這顯著降低了風險投資的門檻，資金流向高貝塔資產，如山寨幣和預售中的新迷因幣。而Maxi Doge ($MAXI)在其中脫穎而出，預售已籌集了260萬美元。 BTC在風險偏好增長中鞏固 – 山寨幣的完美背景 Bitcoin的RSI保持中性，ADX低於20（表示沒有明確趨勢），EMA50仍然高於EMA200但差距正在縮小（死亡交叉風險）。這些都表明市場正在整合，伴隨著波動範圍和波動性峰值。如果$BTC突破附近阻力位，可能會引發更大規模的反彈。然而，如果跌破支撐位，交易者可能轉向更安全的資產，觸發山寨幣的獲利了結。許多用戶認為$BTC在跌至105,000美元之前達到125,000美元的機率為53%。美聯儲最近的降息也是貨幣條件寬鬆的明確信號，這將使借貸成本降低，推動投資者轉向風險更高、回報更高的資產。S&P 500上漲了0.26%，Nasdaq上漲了0.48%，由Nvidia、AppLovin和Microsoft等科技巨頭領漲。科技股的反彈也提升了整體市場情緒，增加了投資者的風險偏好。這創造了一個流動性豐富的環境，資金不僅流入Bitcoin，也流入更小型的高貝塔投資。在這種背景下，Maxi Doge的預售正在蓬勃發展，鯨魚投資者紛紛提前入場。 健身兄弟能量遇上高風險交易：深入Maxi Doge預售 Dogecoin是家族中的金童，人人皆知的迷因幣。名聲、榮耀、主流頭條，他擁有一切。但在每次家庭聚會的陰影中潛伏著他那肌肉發達的表兄弟 - Maxi Doge ($MAXI)。一個在拒絕中鍛造，在憤怒中建立，由純粹的健身兄弟紀律驅動的Doge兄弟。Maxi Doge沒有獲得聚光燈；他得到了鐵力天堂。血管中流淌著蛋白質奶昔，系統中泵入MaxiTren 9000，他將每一次重複，每一組訓練，轉化為復仇的燃料。他的眼睛燃燒著圖表，蠟燭線在凌晨3點反射在他的墨鏡上，因為他的座右銘很簡單：「加密貨幣市場永不睡眠，我為何要睡？」 Maxi Doge是投機者的夢想 — 一種無止損、1000倍槓桿、22歲退休的玩法。他不對沖；他不折疊。他全力以赴，比凌晨5點腿部訓練日的雙倍預訓練更加用力。這就是Maxi Doge所體現的瘋狂能量。 Maxi Doge在預售中已籌集了260萬美元，在市場上引起了巨大波瀾。鯨魚投資者購買了37,300美元和12,900美元的$MAXI，反映了對該項目的強烈信心。今天，一個$MAXI的價格為0.00026美元，動態質押獎勵提供了高達129%的年化收益率。這意味著今天500美元的投資可能在一年內增長到約1,145美元，僅從質押就獲利645美元，甚至不考慮潛在的價格升值。隨著更多交易者加入該項目，質押獎勵將逐漸減少，使現在成為鎖定預售收益的絕佳機會。隨著明天預期的下一次價格跳漲，早期參與者的時間正在倒計時。 加入Maxi Doge預售以確保您的代幣。這不是財務建議。加密貨幣市場波動性極高。在進行任何投資前，請務必自行研究。 作者：Aaron Walker，NewsBTC – https://www.newsbtc.com/news/bitcoin-bounces-past-114k-market-turns-green-maxi-doge-pumps

Bitcoin 重新奪回 $114K 隨著加密貨幣市場復甦 — Maxi Doge 預售升溫

作者：NewsBTC
2025/09/30 15:14
狗狗幣
DOGE$0.17784-2.26%
Capverse
CAP$0.11174-1.21%
比特幣
BTC$104,573.05-1.30%
NEAR
NEAR$2.678-6.94%
Nowchain
NOW$0.00231+2.66%

隨著九月結束，比特幣重新奪回114,000美元 – 這是一個有意義的日內反彈，也將加密貨幣總市值推回至3.9萬億美元以上。

BTC在短暫觸及114,309美元後收盤接近113,985美元，交易者現在將108,000美元視為支撐位，114,309美元為即時阻力位，更強的阻力位則位於117,000美元附近。

XRP和Ethereum也分別上漲了0.89%和2.44%。

其他消息方面，S&P 500、Nasdaq和黃金均呈現上漲，美國財政部的黃金持有量價值已超過1萬億美元。

造成這一現象的可能因素是美聯儲降息25個基點，這顯著降低了風險投資的門檻，資金流向高Beta值資產，如山寨幣和預售中的新迷因幣。

Maxi Doge ($MAXI)在其中脫穎而出，預售已籌集了260萬美元。

BTC整合之際風險偏好增長 – 山寨幣的完美背景

比特幣的RSI保持中性，ADX低於20（表示沒有明確趨勢），EMA50仍然高於EMA200但差距正在縮小（死亡交叉風險）。這些都表明市場正在整合，伴隨著波動範圍和波動性峰值。

如果$BTC突破附近阻力位，可能引發更大規模的反彈。然而，如果跌破支撐位，交易者可能轉向更安全的資產，觸發山寨幣獲利了結。

$BTC過去1個月表現。

許多用戶將$BTC在跌至105,000美元前先達到125,000美元的機率評估為53%。

美聯儲最近的降息也是貨幣條件寬鬆的明確信號，這將使借貸成本降低，推動投資者轉向風險更高、回報更高的資產。

S&P 500上漲了0.26%，Nasdaq上漲了0.48%，由Nvidia、AppLovin和Microsoft等科技巨頭領漲。大型科技股的反彈也提升了整體市場情緒，增加了投資者的風險偏好。

這創造了一個流動性豐富的環境，資金不僅流入比特幣，也流入較小的高Beta值投資。

在這一背景下，Maxi Doge的預售正蓬勃發展，鯨魚投資者紛紛提前入場。

健身兄弟能量遇上高風險交易：深入Maxi Doge預售

Dogecoin是家族中的金童，是人人皆知的迷因幣。名聲、榮耀、主流頭條，它擁有一切。

但在每次家族聚會的陰影中潛伏著他那肌肉發達的表弟 - Maxi Doge ($MAXI)。一個在拒絕中鍛造，在憤怒中建立，並由純粹的健身兄弟紀律驅動的Doge兄弟。

Maxi Doge沒有獲得聚光燈；他得到了鐵血天堂。血管中流淌著蛋白質奶昔，系統中泵入MaxiTren 9000，他將每次重複、每組訓練都轉化為復仇的燃料。

他的眼睛燃燒著圖表，燭台在凌晨3點反射在他的墨鏡上，因為他的座右銘很簡單：'加密市場永不睡眠，我為何要睡？'

Maxi Doge是投機者的夢想 — 一種無止損、1000倍槓桿、22歲退休的玩法。他不對沖；他不折疊。他全力以赴，展示的力量比凌晨5點腿部訓練日的雙倍預鍛劑還要強。這就是Maxi Doge所體現的瘋狂能量。

Maxi Doge網站上的預售詳情。

Maxi Doge在預售中已籌集了260萬美元，在市場上引起了巨大波瀾。37,300美元和12,900美元的鯨魚購買$MAXI反映了對該項目的強烈信心。

今天，一個$MAXI的價格為0.00026美元，動態質押獎勵提供高達129%的年化收益率。

這意味著今天500美元的投資可能在一年內增長到約1,145美元，僅從質押就獲利645美元，甚至不考慮潛在的價格升值。

隨著更多交易者加入該項目，質押獎勵將逐漸減少，使現在成為鎖定預售收益的絕佳機會。隨著明天預期的下一次價格跳漲，早期進入者的時間正在倒計時。

加入Maxi Doge預售以確保您的代幣

這不是財務建議。加密貨幣市場波動性很高。在進行任何投資前，請務必自行研究。

作者：Aaron Walker，NewsBTC – https://www.newsbtc.com/news/bitcoin-bounces-past-114k-market-turns-green-maxi-doge-pumps

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

重點摘要 在2014年至2017年間，超過128,000名受害者落入了錢志敏操作的騙局。這位被稱為「加密女王」的中國詐騙犯，終於被捕，並將因詐騙數千人而面臨刑罰。從錢志敏處已追回總計61,000BTC，價值約%億美元，... 這篇文章「英國創紀錄Bitcoin查扣案：倫敦『加密女王』面臨判刑」首次發表於BiteMyCoin。
Solana Retardz
SCAM$0.0000095-51.53%
分享
Bitemycoin2025/11/11 17:38
黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

TLDR 黃金價格在市場預期美聯儲降息後，上漲了2.9%，達到每盎司$4,140，創下自五月以來最大單日漲幅 預計將通過一項兩黨協議，結束持續40天的美國政府停擺，這將恢復顯示經濟前景惡化的經濟數據發布 疲軟的十月就業數據和下降的消費者信心 [...] 這篇文章《黃金攀升至$4,140，政府停擺協議提振降息預期》首次發表於CoinCentral。
4
4$0.06231-4.24%
Griffin AI
GAIN$0.007+23.23%
MAY
MAY$0.02789-0.53%
分享
Coincentral2025/11/11 18:41
比特幣挖礦行業的策略性融資提升

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

在一項擴大營運框架的戰略舉措中，一家領先的 Bitcoin 挖礦公司公布了雄心勃勃的融資計劃。這一發展出現在競爭激烈的時期，許多該行業的公司正轉向可轉換債務作為關鍵融資工具。繼續閱讀：Bitcoin 挖礦行業的戰略融資提升
Boost
BOOST$0.05371-14.69%
分享
Coinstats2025/11/11 17:23

熱門新聞

更多

英國創紀錄比特幣查扣 倫敦「加密女王」面臨判刑

黃金攀升至 $4,140，因政府關閉協議提振降息預期

比特幣挖礦行業的策略性融資提升

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

Monad ICO 借出 160M 代幣給五家做市商

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,531.98
$104,531.98$104,531.98

-0.49%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,557.86
$3,557.86$3,557.86

+1.08%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$163.43
$163.43$163.43

-1.71%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4566
$2.4566$2.4566

-2.86%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17786
$0.17786$0.17786

-0.76%