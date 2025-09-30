Bitcoin 重新奪回 $114K 隨著加密貨幣市場復甦 — Maxi Doge 預售升溫

隨著九月結束，比特幣重新奪回114,000美元 – 這是一個有意義的日內反彈，也將加密貨幣總市值推回至3.9萬億美元以上。
BTC在短暫觸及114,309美元後收盤接近113,985美元，交易者現在將108,000美元視為支撐位，114,309美元為即時阻力位，更強的阻力位則位於117,000美元附近。
XRP和Ethereum也分別上漲了0.89%和2.44%。
其他消息方面，S&P 500、Nasdaq和黃金均呈現上漲，美國財政部的黃金持有量價值已超過1萬億美元。
造成這一現象的可能因素是美聯儲降息25個基點，這顯著降低了風險投資的門檻，資金流向高Beta值資產，如山寨幣和預售中的新迷因幣。
而Maxi Doge ($MAXI)在其中脫穎而出，預售已籌集了260萬美元。
比特幣的RSI保持中性，ADX低於20（表示沒有明確趨勢），EMA50仍然高於EMA200但差距正在縮小（死亡交叉風險）。這些都表明市場正在整合，伴隨著波動範圍和波動性峰值。
如果$BTC突破附近阻力位，可能引發更大規模的反彈。然而，如果跌破支撐位，交易者可能轉向更安全的資產，觸發山寨幣獲利了結。
許多用戶將$BTC在跌至105,000美元前先達到125,000美元的機率評估為53%。
美聯儲最近的降息也是貨幣條件寬鬆的明確信號，這將使借貸成本降低，推動投資者轉向風險更高、回報更高的資產。
S&P 500上漲了0.26%，Nasdaq上漲了0.48%，由Nvidia、AppLovin和Microsoft等科技巨頭領漲。大型科技股的反彈也提升了整體市場情緒，增加了投資者的風險偏好。
這創造了一個流動性豐富的環境，資金不僅流入比特幣，也流入較小的高Beta值投資。
在這一背景下，Maxi Doge的預售正蓬勃發展，鯨魚投資者紛紛提前入場。
Maxi Doge在預售中已籌集了260萬美元，在市場上引起了巨大波瀾。37,300美元和12,900美元的鯨魚購買$MAXI反映了對該項目的強烈信心。
今天，一個$MAXI的價格為0.00026美元，動態質押獎勵提供高達129%的年化收益率。這意味著今天500美元的投資可能在一年內增長到約1,145美元，僅從質押就獲利645美元，甚至不考慮潛在的價格升值。
隨著更多交易者加入該項目，質押獎勵將逐漸減少，使現在成為鎖定預售收益的絕佳機會。隨著明天預期的下一次價格跳漲，早期進入者的時間正在倒計時。
這不是財務建議。加密貨幣市場波動性很高。在進行任何投資前，請務必自行研究。
作者：Aaron Walker，NewsBTC – https://www.newsbtc.com/news/bitcoin-bounces-past-114k-market-turns-green-maxi-doge-pumps