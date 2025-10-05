交易所DEX+
Bitcoin 在 1,100 億美元資金流入下創新高

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/05 17:58
重點：
  • 比特幣創下歷史新高，提升市場價值和機構資金流入。
  • 由於強勁的 ETF 需求，比特幣達到了 $125,000。
  • 加密貨幣市值在比特幣價格上漲後增加了 $110 億。

比特幣在 10 月 5 日超過了 $125,000，帶動加密貨幣市場估值增加了 $110 億，美國現貨比特幣 ETF 的機構投資者參與度強勁。

這一里程碑凸顯了機構興趣的增長和 ETF 需求，表明市場動態可能發生變化，以及對加密貨幣的資產配置增加。

比特幣在機構 ETF 需求推動下突破 $125,000

比特幣前所未有地突破 $125,000 歸因於機構需求增加和 ETF 資金流入。這標誌著數字資產的重要里程碑，凸顯其作為主流投資工具的角色日益增長。加密市場資本增加了約 $110 億，進一步突顯了這一趨勢。

比特幣 ETF 的快速資金流入展示了向數字資產轉變的趨勢，這由強勁的機構參與推動。這包括養老基金和資產管理者將投資組合配置轉向比特幣，因為對通脹和傳統市場波動的擔憂上升。

市場情緒普遍積極，金融機構的興趣不斷增長。然而，像 Arthur Hayes 和 CZ 這樣的行業主要人物尚未對這一飆升公開發表評論。關鍵聲音缺乏評論表明謹慎樂觀，等待進一步的市場穩定。

比特幣的歷史意義和市場洞察

你知道嗎？ 比特幣突破 $125,000 不僅標誌著其最高估值，也證明了自 2008 年創立以來機構興趣的持續趨勢，讓人想起之前的牛市。

根據 CoinMarketCap 的數據，比特幣目前的價格為 $123,086.98，市值約為 2.45 萬億。這種加密貨幣在市場中佔有 58.13% 的主導地位。在過去 24 小時內，儘管交易量降低了 19.13%，比特幣的價格仍然增加了 0.67%。該資產的供應量保持穩定，在最大 21,000,000 枚中有 19,928,203 枚。

比特幣(BTC)，日線圖，截圖於 2025 年 10 月 5 日 17:54（UTC +8）的 CoinMarketCap。來源：CoinMarketCap

Coincu 的分析表明，當前的市場條件可能會促進進一步的監管接受，使更廣泛的金融框架與加密貨幣趨勢保持一致。技術進步的潛力，加上有利的政策變動，可能會維持這種增長軌跡。

免責聲明：本網站提供的信息僅作為一般市場評論，不構成投資建議。我們鼓勵您在投資前進行自己的研究。

來源：https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-new-high-institutional-demand/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

