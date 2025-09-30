交易所DEX+
Bitcoin 價格預測：Bitcoin 到 2030 年能否達到 $1,000,000

作者：Coindoo
2025/09/30 21:15
1
1$0.0221-26.79%

他們認為這次回調對於比特幣積累動能並大幅上漲是必要的。

他們對比特幣價格的預測變得更加大膽，呼籲加密貨幣到2030年將達到1,000,000美元。雖然他們的理由很明確，但有必要質疑並研究其可行性。

比特幣價格預測：100萬美元會實現嗎？

加密貨幣的採用正在上升，因為各國對其監管變得更加開放，允許公民有更多互動。從歷史上看，隨著比特幣採用率的提高，對它的興趣也隨之增加，因為它是推動市場走勢的主流加密貨幣。

上個月，Coinbase首席執行官在一個播客中確認了這一比特幣價格預測，表示BTC將達到100萬美元的峰值，但讓我們先達到124,000美元。Armstrong指出了幾個支持他的比特幣價格預測的理由，包括在美國開始形成的更清晰的監管，他稱之為"其他G20國家的風向標"。

他強調了最近通過的穩定幣天才法案以及目前在參議院"正在辯論"的市場結構法案。

"希望今年年底前能有所進展，那將是一個巨大的里程碑，"Armstrong說。

他還引用了美國戰略比特幣儲備。"如果你五年前問我，那就像是一個願景板。有人會說你瘋了，美國政府不會正式持有比特幣。"

雖然這個比特幣價格預測看起來可行，但它只是長期投資者的投資選擇。那些尋求短期收益且資金充足的人最好投資於一個名為Remittix的新興PayFi解決方案，該方案預計到2025年底將增加到50倍。

為什麼投資Remittix？

Remittix是一個PayFi平台，可在30多個國家實現即時加密貨幣到銀行的轉賬，並支持40多種加密貨幣。

該平台還提供推薦計劃，用戶可以從被推薦人的USDT預售購買中獲得15%的獎金。獎勵可以通過Remittix儀表板每24小時即時領取，用於提款或再投資。

Remittix亮點：

  • Remittix團隊現已通過CertiK（第一區塊鏈安全公司）的驗證。RTX在CertiK的預發布代幣中排名第一。
  • 專為加密貨幣原生用戶和非加密貨幣用戶設計，可供企業主、自由職業者和匯款人使用。

通過查看他們的項目，探索PayFi的未來與Remittix：

網站：https://remittix.io/       

社交媒體：https://linktr.ee/remittix   

250,000美元贈品：https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

本出版物為贊助內容。Coindoo不認可或承擔本頁面上內容、準確性、質量、廣告、產品或任何其他材料的責任。我們鼓勵讀者在進行任何與加密貨幣相關的行動之前進行自己的研究。Coindoo不會直接或間接對使用或依賴任何提及的內容、商品或服務所造成的損害或損失負責。始終進行自己的研究。

這篇文章《比特幣價格預測：比特幣能在2030年達到1,000,000美元嗎？》首次發表於Coindoo。

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

