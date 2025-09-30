Bitcoin 價格預測：Bitcoin 到 2030 年能否達到 $1,000,000

他們認為這次回調對於比特幣積累動能並大幅上漲是必要的。

他們對比特幣價格的預測變得更加大膽，呼籲加密貨幣到2030年將達到1,000,000美元。雖然他們的理由很明確，但有必要質疑並研究其可行性。

比特幣價格預測：100萬美元會實現嗎？

加密貨幣的採用正在上升，因為各國對其監管變得更加開放，允許公民有更多互動。從歷史上看，隨著比特幣採用率的提高，對它的興趣也隨之增加，因為它是推動市場走勢的主流加密貨幣。

上個月，Coinbase首席執行官在一個播客中確認了這一比特幣價格預測，表示BTC將達到100萬美元的峰值，但讓我們先達到124,000美元。Armstrong指出了幾個支持他的比特幣價格預測的理由，包括在美國開始形成的更清晰的監管，他稱之為"其他G20國家的風向標"。

他強調了最近通過的穩定幣天才法案以及目前在參議院"正在辯論"的市場結構法案。

"希望今年年底前能有所進展，那將是一個巨大的里程碑，"Armstrong說。

他還引用了美國戰略比特幣儲備。"如果你五年前問我，那就像是一個願景板。有人會說你瘋了，美國政府不會正式持有比特幣。"

雖然這個比特幣價格預測看起來可行，但它只是長期投資者的投資選擇。那些尋求短期收益且資金充足的人最好投資於一個名為Remittix的新興PayFi解決方案，該方案預計到2025年底將增加到50倍。

為什麼投資Remittix？

Remittix是一個PayFi平台，可在30多個國家實現即時加密貨幣到銀行的轉賬，並支持40多種加密貨幣。

該平台還提供推薦計劃，用戶可以從被推薦人的USDT預售購買中獲得15%的獎金。獎勵可以通過Remittix儀表板每24小時即時領取，用於提款或再投資。

Remittix亮點：

Remittix團隊現已通過CertiK（第一區塊鏈安全公司）的驗證。RTX在CertiK的預發布代幣中排名第一。

專為加密貨幣原生用戶和非加密貨幣用戶設計，可供企業主、自由職業者和匯款人使用。

通過查看他們的項目，探索PayFi的未來與Remittix：

本出版物為贊助內容。

這篇文章《比特幣價格預測：比特幣能在2030年達到1,000,000美元嗎？》首次發表於Coindoo。