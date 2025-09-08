交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
這篇文章《比特幣預測今日：比特幣財庫買入下跌，Saylor 加入彭博 500，以及更多...》發表於 BitcoinEthereumNews.com。 今日比特幣超級實時更新：比特幣預測今日：比特幣財庫買入下跌，Saylor 加入彭博 500，以及更多... 訂閱我們的通訊！輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。Leah 是一位英國記者，擁有新聞、媒體和傳播學士學位，以及近十年的內容寫作經驗。 在過去四年中，她主要關注 Web3 技術，這源於她對去中心化和最新技術進步的真誠熱情。 她曾為領先的加密貨幣和 NFT 出版物撰稿 – Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport 和 NFT Lately – 這使她在加密貨幣新聞領域擔任高級職位。 無論是撰寫突發新聞還是深度評論，她都致力於用最新的見解和信息吸引讀者。她的文章經常涵蓋最熱門的加密貨幣、交易所和不斷發展的法規。 作為吸引加密貨幣新手進入 Web3 的策略的一部分，她以易於理解且引人入勝的方式解釋甚至最複雜的主題。 進一步突顯她多元化的新聞背景，她曾為各個領域撰寫文章，包括軟件測試（TEST Magazine）、旅遊（Travel Off Path）和音樂（Mixmag）。 當她不深入研究加密貨幣時，她可能正在島嶼間旅行（加拉帕戈斯群島和海南島是她的首選）。或者可能在聽著 Pixies（她最喜愛的樂隊）的音樂時素描粉筆畫。本網站使用 Cookie。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookie。訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意來源：https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/這篇文章《比特幣預測今日：比特幣財庫買入下跌，Saylor 加入彭博 500，以及更多...》發表於 BitcoinEthereumNews.com。 今日比特幣超級實時更新：比特幣預測今日：比特幣財庫買入下跌，Saylor 加入彭博 500，以及更多... 訂閱我們的通訊！輸入您的電子郵件以獲取更新和獨家優惠。Leah 是一位英國記者，擁有新聞、媒體和傳播學士學位，以及近十年的內容寫作經驗。 在過去四年中，她主要關注 Web3 技術，這源於她對去中心化和最新技術進步的真誠熱情。 她曾為領先的加密貨幣和 NFT 出版物撰稿 – Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport 和 NFT Lately – 這使她在加密貨幣新聞領域擔任高級職位。 無論是撰寫突發新聞還是深度評論，她都致力於用最新的見解和信息吸引讀者。她的文章經常涵蓋最熱門的加密貨幣、交易所和不斷發展的法規。 作為吸引加密貨幣新手進入 Web3 的策略的一部分，她以易於理解且引人入勝的方式解釋甚至最複雜的主題。 進一步突顯她多元化的新聞背景，她曾為各個領域撰寫文章，包括軟件測試（TEST Magazine）、旅遊（Travel Off Path）和音樂（Mixmag）。 當她不深入研究加密貨幣時，她可能正在島嶼間旅行（加拉帕戈斯群島和海南島是她的首選）。或者可能在聽著 Pixies（她最喜愛的樂隊）的音樂時素描粉筆畫。本網站使用 Cookie。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookie。訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意來源：https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/

比特幣預測今日：比特幣財庫買入下跌，Saylor 加入彭博 500 強，以及更多...

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:47
Hyperlane
HYPER$0.16988-3.61%
Moonveil
MORE$0.00415-13.17%
DeepBook
DEEP$0.067399-4.68%
COM
COM$0.005934-7.35%
Sign
SIGN$0.03979-2.83%

















































Leah 是一位英國記者，擁有新聞、媒體和傳播學士學位，並有近十年的內容寫作經驗。

在過去四年中，她主要專注於 Web3 技術，這源於她對去中心化和最新技術進步的真誠熱情。

她曾為領先的加密貨幣和 NFT 出版物撰稿 – Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport 和 NFT Lately – 這使她在加密貨幣新聞領域晉升為資深角色。

無論是撰寫突發新聞還是深度評論，她都致力於以最新的見解和資訊吸引讀者。她的文章經常涵蓋最熱門的加密貨幣、交易所和不斷演變的法規。

作為吸引加密新手進入 Web3 的策略的一部分，她以易於理解且引人入勝的方式解釋甚至是最複雜的主題。

進一步突顯她多元化的新聞背景，她曾為各種領域撰寫文章，包括軟體測試（TEST Magazine）、旅遊（Travel Off Path）和音樂（Mixmag）。

當她沒有深入研究加密貨幣時，她可能正在島嶼間旅行（加拉帕戈斯群島和海南島是她的首選）。或者可能在聆聽她最喜愛的樂隊 Pixies 的同時，素描粉筆畫。

本網站使用 Cookie。繼續使用本網站即表示您同意使用 Cookie。請訪問我們的隱私中心或 Cookie 政策。我同意


來源：https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-8-2025/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,449.91
$104,449.91$104,449.91

-0.57%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,536.09
$3,536.09$3,536.09

+0.47%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.51
$162.51$162.51

-2.27%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4378
$2.4378$2.4378

-3.60%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17661
$0.17661$0.17661

-1.46%