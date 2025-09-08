Bitcoin 中性趨勢，但 9 月波動風險激增

重點摘要：

AI模型預測比特幣趨勢平穩，但9月底不確定性超過50%。

一位鯨魚開設了1.5億美元的槓桿空頭，如果BTC反彈將面臨下行風險。

機構庫藏購買量大幅下降，顯示企業對比特幣的需求減弱。

比特幣仍在區間內波動，新的AI預測使用時間融合轉換器(TFT)模型顯示趨勢大致平穩。該模型預測30天內將下降了1.72%，到10月6日BTC價格將降低到108,771美元。

然而，預測包含不確定性的急劇上升，信心區間在9月最後一週顯著擴大。這表明風險增加，以及可能由外部事件或情緒轉變引發的高波動性。

7天預測預期輕微下降了1.1%，使BTC保持在接近109,451美元的水平。雖然價格趨勢現在看起來穩定，但模型反映出不可預測性上升，可能影響短期策略。

資料來源：CryptoQuant

結合TFT和WaveNet模型的結果顯示，比特幣本月可能會保持在108,000至120,000美元的範圍內。主要情境支持在這個區間內的整合，而次要情境則允許向任一方向的爆發性走勢。

TFT模型的保守方法仍然承認由於月底接近50%的不確定性讀數，可能出現意外結果。這是本預測週期中記錄的最高水平，提高了最後一週需要謹慎的必要性。

鯨魚空頭倉位和機構撤退增加下行壓力

雖然AI模型強調中性趨勢，但市場行為暗示看跌偏向，因為大型玩家採取積極的空頭倉位。一位比特幣鯨魚最近開設了一筆1.5049億美元的空頭交易，使用25倍槓桿，總計1,350.93 BTC。

入場價格為111,292.60美元，BTC目前交易價格接近111,301.00美元，顯示0.23%的小額未實現虧損。這使交易面臨在115,052.81美元的清算風險，使用的保證金為602萬美元，資金收益為91,645美元。

這種規模的槓桿空頭利息存在表明高資本交易者謹慎，並增加了近期賣出壓力。交易者保持警惕，特別是如果BTC測試接近鯨魚清算區域的水平。

此外，分析師Crypto Rover注意到比特幣庫藏公司活動急劇下降，現在為2.17，此前曾峰值超過4.5。這種下降反映了在今年早些時候強勁積累後，機構需求可能放緩。

比特幣庫藏買家 | 資料來源：X

比特幣現在交易價格約為111,548美元，當日下降了0.22%，因為企業購買活動減弱。這種回調可能表明機構玩家暫時獲利了結或需求疲勞的早期跡象。