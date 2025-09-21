交易所DEX+
Bitcoin Mining 難度創新高，各國政府加入競爭

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:54
Bitcoin
  • 2025年9月20日
  • |
  • 22:49 (UTC +8)

Bitcoin的網絡剛剛創下另一項記錄——但慶祝的並非礦工們。生產新區塊的難度已攀升至前所未有的水平，這表明大量計算能力正湧入系統。

與此同時，算力已飆升至一萬億以上，凸顯了競爭的激烈程度。

對於傳統的採礦機構，無論是公共還是私人，這種激增不再僅僅是安裝更快的設備。他們最強勁的對手越來越不是其他公司，而是擁有獨特優勢的政府和能源供應商。

政府將剩餘能源轉化為Bitcoin

幾個國家已開始嘗試國家支持的採礦操作。巴基斯坦今年早些時候透露計劃將2,000兆瓦未使用的電力用於Bitcoin，而不丹和薩爾瓦多已經在探索類似的計劃。這些項目使政府能夠將剩餘或可再生能源貨幣化，而不必擔心通常會讓小型礦工陷入困境的高成本。

德克薩斯州公用事業重新定義遊戲規則

在美國，創新的中心是德克薩斯州。當地公用事業正與電網運營商ERCOT合作，將Bitcoin採礦融入該州的電網。當電力需求低時，採礦機消耗多餘電力，當需求激增時，設備立即關閉以釋放供應。這一策略保持電網穩定，並將浪費的能源轉化為新的收入來源。

對於公用事業來說，這是一個完美的對沖：他們不必承擔困擾採礦公司的能源費用，卻能獲得收益。這種結構性優勢使競爭場地進一步遠離依賴市場定價電力的公司。

中心化擔憂增加

結果是採礦行業看起來越來越集中。較小的參與者已經被高性能硬件成本擠壓，現在又被擁有實質上免費能源的實體超越。即使是大型、公開交易的礦工也發現自己難以跟上政府和基礎設施提供商可以部署的資源。

對Bitcoin來說，好處很明顯：安全性從未如此強大。但懸在行業上方的問題是，去中心化——Bitcoin的核心原則之一——能否在這個新的工業規模採礦階段中生存下來。

本文提供的信息僅供教育目的，不構成財務、投資或交易建議。Coindoo.com不認可或推薦任何特定的投資策略或加密貨幣。在做出任何投資決定之前，請務必進行自己的研究並諮詢持牌財務顧問。

作者

Alex是一位經驗豐富的財經記者和加密貨幣愛好者。他擁有超過8年報導加密貨幣、區塊鏈和金融科技行業的經驗，精通數字資產這個複雜且不斷發展的世界。他富有洞察力和引人深思的文章為讀者提供了市場最新發展和趨勢的清晰圖景。他的方法使他能夠將複雜的概念分解為易於理解且深入的內容。關注他的出版物以了解最重要的趨勢和主題。

來源：https://coindoo.com/bitcoin-mining-hits-record-difficulty-as-governments-join-the-race/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

