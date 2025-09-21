交易所DEX+
Bitcoin 挖礦難度在九月再次創下歷史新高

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 05:07

比特幣（BTC）挖礦難度，一個追蹤向賬本添加新區塊相對挑戰的指標，在週五攀升到了新的歷史高點142.3萬億。

挖礦難度在八月和九月連續創下歷史新高，這是由於過去幾週新部署的計算能力湧入所推動的。

根據CryptoQuant的數據，比特幣的哈希率，即保障去中心化貨幣協議的總計算能力的平均值，在週五也達到了超過1.1萬億哈希每秒的歷史新高。

不斷上升的挖礦難度和對能源密集型高性能計算能力的持續需求使得網絡安全變得更加困難，這使得個人礦工和企業更難以競爭，引發了比特幣挖礦正變得越來越中心化的擔憂。

比特幣網絡難度在九月創下新的歷史高點。來源：CryptoQuant

相關：比特幣挖礦股票表現優於BTC，因投資者押注AI轉型

上市公司正面臨來自政府和能源基礎設施提供商的壓力

較小的礦工甚至上市公司正面臨來自政府的日益激烈的競爭，這些政府可以獲得免費能源資源，以及能源基礎設施提供商可以將比特幣挖礦垂直整合到其業務運營中。

幾個政府已經在挖掘比特幣或探索使用過剩或溢流能源進行挖礦，包括不丹、巴基斯坦和薩爾瓦多。

五月，巴基斯坦政府宣布計劃分配2,000兆瓦（MW）的剩餘能源用於比特幣挖礦，作為該國監管轉向擁抱加密貨幣和數字資產的一部分。

美國德克薩斯州的能源提供商也正在與德克薩斯州能源可靠性委員會（ERCOT）合作，將比特幣挖礦整合到其基礎設施中，以平衡電力負載。

一張圖表顯示2021-2023年德克薩斯州加密礦工在高峰需求期間的能源使用減少情況。來源：ERCOT

電網可能會在高峰需求期間因缺乏能源滿足消費者需求，或在低消費需求時期因過多剩餘能源而受損，如果不適當地重新引導，這可能會損壞電網並構成危險。

德克薩斯州的能源公司利用比特幣挖礦作為可控負載資源來平衡這些電力差異，在低需求時期消耗過剩能源，並在消費者高峰需求期間關閉他們的挖礦設備。

這為這些電力提供商創造了利潤，而無需擔心能源的可變成本，從而對必須支付費用的上市挖礦公司創造了顯著的競爭優勢。

雜誌：比特幣挖礦是個糟糕商業想法的7個理由

來源：https://cointelegraph.com/news/bitcoin-mining-difficulty-all-time-high-centralization-fear?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

