Bitcoin Mining Difficulty 達到 ATH，BTC 價格趨於穩定

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:33
重點摘要

  • 比特幣挖礦難度已從134.7兆增加到137兆。
  • 這是自六月以來該指標連續第五次增加。
  • 比特幣挖礦獲利能力受到壓力，導致小型礦工被迫清算持有量。

挖礦難度已飆升至136兆的歷史新高。從先前的歷史最高點(ATH)134.7兆增加，這一指標為礦工間的激烈競爭定下基調，同時也反映了挖礦硬體效率的提升。這一新高記錄於2025年9月6日。

比特幣挖礦難度與獲利能力的並行發展

向區塊鏈添加新區塊並獲得區塊獎勵的競爭日益激烈。礦工需要更多的計算能力來解決驗證交易和獲得獎勵所需的難題。


這是自六月以來該指標連續第五次增加。它在8月4日左右攀升至127.6兆的歷史新高。這種持續增加表明更多礦工正在加入網絡，此舉有助於提升安全性和去中心化程度。此外，這一趨勢扭轉了六月份難度降低到116.9兆的短暫下降。

目前，比特幣的哈希率已顯示出從夏季峰值降溫的跡象。需要說明的是，哈希率是保護比特幣網絡所需的總計算能力。它仍然保持在接近歷史水平，而最近哈希率與難度之間的分歧正引起強烈關注。分析師擔心持續增加的難度可能會使利潤空間變得更加緊縮，

這對那些無法獲得低成本能源或最先進設備的小型運營商尤為明顯。更重要的是，這反映了工業規模挖礦公司鞏固對區塊生產控制的更廣泛趨勢。比特幣挖礦難度的這一飆升伴隨著電力和冷卻的運營成本增加。另一方面，每太哈的收入正在下降。

面臨更大問題的是那些使用較舊或效率較低設備的礦工。對於這類小型礦工來說，經濟狀況變得越來越具挑戰性，他們最終可能被迫關閉機器或出售儲備以維持流動性。

同時，比特幣挖礦獲利能力面臨一些壓力，小型礦工被迫清算他們挖出的幣。他們不得不加快出售比特幣持有量的速度以支付運營開支。較大的公共挖礦設施不會受到這種情況的深刻影響，因為他們能夠獲得融資或對沖策略。

American Bitcoin在納斯達克上市

同時，美國比特幣挖礦公司American Bitcoin最終在納斯達克證券交易所上市。

這家由Donald Trump Jr.和Eric Trump支持的公司與Gryphon Digital Mining(納斯達克-CM: GRYP)合併以實現這一舉措。進入納斯達克的行動已於本月初完成。

合併後，該公司現在以American Bitcoin的名義運營，並以ABTC為股票代碼進行交易。截至撰稿時，這一消息已幫助比特幣價格進入整合階段。該幣目前價值$111,821，24小時內上漲0.64%。

下一頁

免責聲明：Coinspeaker致力於提供公正透明的報導。本文旨在提供準確及時的信息，但不應被視為財務或投資建議。由於市場狀況可能迅速變化，我們鼓勵您自行驗證信息，並在根據本內容做出任何決定前諮詢專業人士。

加密貨幣新聞，新聞


Benjamin Godfrey是一位區塊鏈愛好者和記者，他熱衷於撰寫區塊鏈技術和創新的實際應用，以推動這一新興技術的普遍接受和全球整合。他教育人們了解加密貨幣的願望激發了他對知名區塊鏈媒體和網站的貢獻。

Godfrey Benjamin在X上


來源：https://www.coinspeaker.com/bitcoin-mining-difficulty-hits-ath-as-btc-price-consolidates/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

