Bitcoin Mining Difficulty 達到 ATH，BTC 價格趨於穩定

比特幣挖礦難度已從134.7兆增加到137兆。

這是自六月以來該指標連續第五次增加。

比特幣挖礦獲利能力受到壓力，導致小型礦工被迫清算持有量。

挖礦難度已飆升至136兆的歷史新高。從先前的歷史最高點(ATH)134.7兆增加，這一指標為礦工間的激烈競爭定下基調，同時也反映了挖礦硬體效率的提升。這一新高記錄於2025年9月6日。

比特幣挖礦難度與獲利能力的並行發展

向區塊鏈添加新區塊並獲得區塊獎勵的競爭日益激烈。礦工需要更多的計算能力來解決驗證交易和獲得獎勵所需的難題。







這是自六月以來該指標連續第五次增加。它在8月4日左右攀升至127.6兆的歷史新高。這種持續增加表明更多礦工正在加入網絡，此舉有助於提升安全性和去中心化程度。此外，這一趨勢扭轉了六月份難度降低到116.9兆的短暫下降。

目前，比特幣的哈希率已顯示出從夏季峰值降溫的跡象。需要說明的是，哈希率是保護比特幣網絡所需的總計算能力。它仍然保持在接近歷史水平，而最近哈希率與難度之間的分歧正引起強烈關注。分析師擔心持續增加的難度可能會使利潤空間變得更加緊縮，

這對那些無法獲得低成本能源或最先進設備的小型運營商尤為明顯。更重要的是，這反映了工業規模挖礦公司鞏固對區塊生產控制的更廣泛趨勢。比特幣挖礦難度的這一飆升伴隨著電力和冷卻的運營成本增加。另一方面，每太哈的收入正在下降。

面臨更大問題的是那些使用較舊或效率較低設備的礦工。對於這類小型礦工來說，經濟狀況變得越來越具挑戰性，他們最終可能被迫關閉機器或出售儲備以維持流動性。

同時，比特幣挖礦獲利能力面臨一些壓力，小型礦工被迫清算他們挖出的幣。他們不得不加快出售比特幣持有量的速度以支付運營開支。較大的公共挖礦設施不會受到這種情況的深刻影響，因為他們能夠獲得融資或對沖策略。

American Bitcoin在納斯達克上市

同時，美國比特幣挖礦公司American Bitcoin最終在納斯達克證券交易所上市。

這家由Donald Trump Jr.和Eric Trump支持的公司與Gryphon Digital Mining(納斯達克-CM: GRYP)合併以實現這一舉措。進入納斯達克的行動已於本月初完成。

合併後，該公司現在以American Bitcoin的名義運營，並以ABTC為股票代碼進行交易。截至撰稿時，這一消息已幫助比特幣價格進入整合階段。該幣目前價值$111,821，24小時內上漲0.64%。

