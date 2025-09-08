交易所DEX+
Bitcoin 長期持有者拋售 241,000 BTC 空頭瞄準 $95K

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 19:53
重點摘要：

  • 長期 Bitcoin 持有者在過去 30 天內售出了 241,000 BTC。

  • BTC 價格熊旗形態目標為 $95,500。 

Bitcoin (BTC) 長期持有者在過去一個月內已售出超過 241,000 BTC。根據分析師表示，持續的拋售可能會使價格降低到 $95,000 或更低。

Bitcoin 長期持有者售出價值 $26 億美元的 BTC

Bitcoin 長期持有者 (LTHs) — 即持有幣至少六個月的實體 — 在 BTC 價格於八月創下超過 $124,500 的歷史新高時，已開始拋售幣。

相關：Bitcoin 觸及 $111.3K，預測稱 10% 下跌為「最壞情況」

分析 LTH 供應變化，CryptoQuant 分析師 Maartunn 表示，在 30 天滾動基礎上，供應量已淨減少了 241,000 BTC，按週一當前市場價格計算約值 $26.8 億美元。他補充道：

Bitcoin 30 天滾動 STH/LTH 供應變化。來源：CryptoQuant

這可能會在未來幾週內繼續對 Bitcoin 價格施加壓力，特別是當與鯨魚結合時，後者在同期內已拋售了超過 115,000 BTC。 

同時，儘管 Bitcoin 財政公司的總持有量達到了 100 萬 BTC 的歷史新高，但過去一個月增長已大幅放緩。

根據 CryptoQuant 的數據，Strategy 的月度購買量從 2024 年 11 月的超過 134,000 BTC 崩跌到 2025 年 8 月僅 3,700 BTC。

其他財政公司在 8 月購買了 14,800 BTC，相比之下，他們在 2025 年 6 月創下了 66,000 Bitcoin 的歷史最高購買記錄。

「8 月的購買量也低於 2025 年的月平均水平，Strategy 為 26K BTC，其他公司為 24K BTC，」該鏈上分析公司在其最新的每週加密報告中表示，並補充道：

Bitcoin 財政公司，月度 BTC 購買量。來源：CryptoQuant

Capriole Investments 創始人 Charles Edwards 也指出，公司每日購買 Bitcoin 的速率持續下降，這是機構可能「疲憊」的跡象。

財政公司減少購買進一步削弱了需求，加劇了下行趨勢。

Bitcoin 價格熊旗形態目標為 $95,000

根據 Cointelegraph Markets Pro 和 TradingView 的數據顯示，Bitcoin 從 8 月 16 日達到的 $124,500 歷史高點下跌了 14%，到 8 月 30 日的七週低點 $107,500。   

價格此後已恢復到目前約 $111,500 的水平。

如下圖所示，這一價格走勢在日線圖上形成了熊旗形態。Bitcoin 在週六跌破旗形，現在正在重新測試旗形的下邊界 $112,000（100 天 SMA）。

若未能將 $112,000 轉為支撐位，將觸發下行趨勢的延續，朝向熊旗測量目標 $95,500，即從當前價格下跌 14.5%。

BTC/USD 日線圖。來源：Cointelegraph/TradingView

然而，根據 X 用戶 Coin Signals 的說法，宏觀圖景看起來更為健康，因為從歷史高點回調 13% 比之前的回調要淺得多。

正如 Cointelegraph 報導的那樣，最新預測現在包括 Bitcoin 可能跌破 $90,000，但仍有望創下新的歷史高點。

BTC/USD 週線圖。來源：Coin Signals

請注意，從當前歷史高點下跌 30% 將 BTC 價格底部置於 $87,000，這與 6-12 個月持有者的實現價格一致。

本文不包含投資建議或推薦。每項投資和交易行為都涉及風險，讀者在做決定時應進行自己的研究。

來源：https://cointelegraph.com/news/bitcoin-long-term-holders-offload-241000-btc-is-sub-100k-btc-next?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

