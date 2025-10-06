Bitcoin 做到了 — 本次「Uptober」創下超過 $125,000 的新高紀錄

人們說記者從不真正下班。但對於Christian來說，這不僅僅是個比喻，而是一種生活方式。白天，他駕馭著加密貨幣市場不斷變化的潮流，像一位經驗豐富的編輯一樣運用文字，撰寫解釋專業術語的文章，讓大眾能夠理解。然而，當電腦進入休眠模式時，他的追求則轉向更加機械化（有時也更具哲學性）的方向。

Christian與文字的旅程始於比特幣時代之前。在學術殿堂中，他通過為大學報紙撰寫專題文章磨練自己的技藝。這種對講故事的早期熱愛為他在一家數據工程公司擔任編輯的成功經歷鋪平了道路，他第一個月的獲獎文章為他提供了數月的狗糧和貓糧供應——這證明了他對毛茸茸伙伴的奉獻（稍後會有更多介紹）。

Christian隨後遊歷了新聞界，在加拿大甚至南韓的報社工作。他最終在菲律賓家鄉的一家當地新聞巨頭安頓下來，工作了十年，成為一個徹底的新聞迷。但後來，一些新事物吸引了他的目光：加密貨幣。這就像是尋寶與講故事的結合——正合他意！

於是，他在NewsBTC找到了一份絕佳的工作，成為了加密貨幣領域的權威人士之一。他將這些複雜的內容分解成易於理解的小塊，讓任何人都能理解（他向教導他這項技能的管理團隊致敬）。

認為Christian只工作不玩樂？不可能！當他不在電腦前時，你會發現他沉浸在對摩托車的熱愛中。作為一個真正的機械迷，Christian喜歡修理他的摩托車，享受在他的320cc Yamaha R3上馳騁開闊道路的樂趣。曾經是個速度狂魔，達到過120mph的速度（他發誓再也不會重複這一壯舉），現在他更喜歡沿著海岸悠閒騎行，享受風吹過他日漸稀疏的頭髮的感覺。

說到放鬆，Christian家裡有一群毛茸茸的朋友等著他。兩隻貓和一隻狗。他發誓貓比狗聰明得多（抱歉，Grizzly），但他還是愛他們所有。顯然，看著他的寵物們放鬆，有助於他更好地分析和撰寫精心格式化的文章。

關於這個人的事情是：他工作很多，但他通過足夠的咖啡來保持精力充沛度過一天——還有一些非常美味的（菲律賓）食物。他說，美味的一餐是寫出精彩文章的秘密配方。在經過一天的加密貨幣征戰後，他會一邊喝著朗姆酒（混合牛奶）一邊看滑稽電影來放鬆。

展望未來，Christian看到了與NewsBTC的光明前景。他說他很榮幸能成為這個優秀組織的一部分，與他重視的社區以及他深深尊敬的同事編輯和老闆們分享他的專業知識和熱情。

所以，下次當你踏入加密貨幣世界時，請記住文字背後的那個人——加密貨幣鬥士、機械迷和貓咪哲學家，集於一身。