Bitcoin 跳升至 $120K，使 Strategy 的持有量飆升至創紀錄的 $77.4 Billion

比特幣反彈至六位數大關之上，一家重押這種加密貨幣的公司看到其儲備價值攀升至創紀錄的774億美元。

根據市場追蹤者和其他報告，在比特幣價格朝著12萬美元移動後，比特幣價格的反彈推動了該估值進一步上升。

Strategy的比特幣儲備創新高

報告披露，先前稱為MicroStrategy的公司Strategy現在持有約640,031枚BTC。根據廣泛使用的供應數據，這一數量約佔流通供應量的3.2%。

根據文件和市場追蹤者，在過去七週內，該公司向其資產負債表增加了11,085枚BTC，最近一次是在9月29日購買了196枚BTC。這些購買幫助將持有量的美元價值提升至新高。

大規模購買與市場走勢同步

根據報告，隨著BTC復甦，該公司持續買入。在推動持有量達到774億美元的價格水平下，比特幣價格的每一次波動都會對公司的淨值和頭條數字產生巨大影響。

Strategy的積累一直穩定：近幾個月的收購使其總持有量增加到了數十萬枚幣。

市場觀察者指出，如此大規模的持有意味著公司的命運與比特幣的價格走勢緊密相連。

與其他公司和國家相比的賭注規模

分析師將Strategy的加密貨幣儲備與主要銀行的市值甚至與小型國家的GDP進行了比較。這些比較突顯了一家公司的加密貨幣儲備在美元計價下已變得多麼龐大。

該公司的資產負債表現在包括一筆與幾家長期存在的金融公司市值相當，並與一些小型經濟體年產出相當的金額。

會計衝擊與融資舉措

據報導，Strategy已記錄了幾個季度與加密貨幣價格波動相關的會計虧損。一份文件顯示，在下跌期間出現了數十億美元的未實現虧損，而該公司已採取措施籌集資金。

數據顯示，最近宣布的210億美元股權發行是支持進一步購買和公司需求步驟的一部分。投資者密切關注這一計劃和類似的融資行動，權衡稀釋與持續積累之間的關係。

特色圖片來自Unsplash，圖表來自TradingView