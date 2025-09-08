「Bitcoin 是且必須保持抗審查」

"親愛的Bitcoin Core，比特幣是且必須保持抗審查性。"這是本週由《The Ordinal Show》主持人Leonidas在激烈的垃圾訊息戰爭中提出的承諾、戰鬥和底線，他警告Bitcoin Core：

Bitcoin Core：交易審查是一個「危險的先例」

Leonidas認為，比特幣網絡的設計初衷是保持中立、無需許可，並向任何願意支付有競爭力手續費的人開放。以「垃圾訊息」為藉口審查JPEG、迷因幣或任何鏈上實驗，將破壞比特幣的獨特之處：基礎層的抗審查能力。他警告：

對於任何關注2025年垃圾訊息戰爭的人來說，Core與Knots的辯論無處不在，節點運營商已經開始用行動投票，紛紛轉向Knots以獲取其積極的反垃圾訊息功能。

Knots的份額從2024年初的69個節點急劇增加到2025年9月的超過4,200個，現在佔可達網絡的18%以上，這是對Core即將發布的v30版本的強烈抗議。

這裡的風險不僅僅是OP_RETURN數據限制。這是關於比特幣靈魂的戰鬥：協議應該保持嚴格的貨幣結算層，還是可以演變為支持創新的鏈上用途，只要支付交易費用？

Ordinals和Runes的觀點

根據Leonidas的說法，Ordinals和Runes生態系統已經產生了超過五億美元的手續費，支持礦工和安全，同時"每天將比特幣作為貨幣使用"，超越了傳統敘事。他們已經厭倦了被Knots支持者"煤氣燈操縱"。

他說，礦工們也沒有袖手旁觀。許多控制著比特幣超過一半算力的礦池已經私下表示願意接受任何共識有效的交易，只要安全性和實施是可靠的。這不僅僅是名義上的中立；這是協議彈性在實踐中的實現方式。

「與Degens站在一起」：Shinobi的角度

很少有評論能像Bitcoin Core的Shinobi的評論那樣捕捉到這種情緒：

這是原始的、沮喪的，並且呼應了那些與Knots持不同想法的人的更廣泛情緒：對任何交易審查的抵抗是不可協商的，無論威脅是JPEG、迷因幣還是國家貨幣爭端。

緊張局勢繼續在X和Nostr上升溫，礦工、節點運營商和開發者就幾乎每個技術細節展開激烈辯論，從OP_RETURN上限到什麼構成"垃圾訊息"。

Knots節點份額的急劇增長已經使分裂和鏈分叉不再僅僅是理論上的可能。正如Bitcoin Core開發者Peter Tood評論的那樣：

如果採用繼續增加，Knots可能在10月達到網絡的23%，這代表著共識的臨界點。本週來自Leonidas和許多其他degens的信息很明確：

"當交易審查在比特幣上被正常化時，我們不會袖手旁觀。我們將捍衛一直使比特幣與眾不同的原則，如開放訪問、抗審查和基礎層的中立性"。

對Bitcoin Core的把關者：比特幣是且必須保持抗審查性。任何妥協都將背叛世界上第一個數字貨幣所建立來反對的核心理念。

發表於：Bitcoin, Culture