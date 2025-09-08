交易所DEX+
買幣行情現貨交易合約交易500X理財活動
更多
ELIZAOS 狂歡盛典
《比特幣是且必須保持抗審查》一文發表於BitcoinEthereumNews.com。「親愛的Bitcoin Core，比特幣是且必須保持抗審查。」這是本週由《The Ordinal Show》主持人Leonidas在激烈的垃圾信息戰爭中提出的承諾、戰鬥和底線，他警告Bitcoin Core：「Bitcoin Core任何嚴肅地嘗試收緊政策規則或審查Ordinals和Runes交易的行為都將面臨果斷行動。」Bitcoin Core：交易審查是一個「危險的先例」Leonidas認為，比特幣網絡的設計初衷是中立、無需許可，並向任何願意支付有競爭力費用的人開放。以「垃圾信息」為藉口審查JPEG、迷因幣或任何鏈上實驗，就是破壞比特幣的與眾不同之處：在基礎層面上抵抗審查。他警告：「將JPEG或迷因幣交易的審查正常化與將國家對某些貨幣交易的審查正常化之間沒有實質性區別。兩者都會設立非常危險的先例。」對於任何關注2025年垃圾信息戰爭的人來說，Core與Knots的辯論無處不在，節點運營商已經開始用行動投票，湧向Knots尋求其積極的反垃圾信息功能。Knots的份額從2024年初的69個節點急劇增加到2025年9月的超過4,200個，現在佔可達網絡的18%以上，這是對Core即將發布的v30版本的一次戲劇性抗議。這裡的風險不僅僅是OP_RETURN數據限制。這是一場關於比特幣靈魂的戰鬥：協議應該保持嚴格的貨幣結算層，還是可以發展支持創新的鏈上用途，只要支付交易費用？Ordinals和Runes的觀點根據Leonidas的說法，Ordinals和Runes生態系統已經帶來了超過五億美元的費用，支持礦工和安全，同時「每天將比特幣作為貨幣使用」，超越了傳統敘事。他們厭倦了被...《比特幣是且必須保持抗審查》一文發表於BitcoinEthereumNews.com。「親愛的Bitcoin Core，比特幣是且必須保持抗審查。」這是本週由《The Ordinal Show》主持人Leonidas在激烈的垃圾信息戰爭中提出的承諾、戰鬥和底線，他警告Bitcoin Core：「Bitcoin Core任何嚴肅地嘗試收緊政策規則或審查Ordinals和Runes交易的行為都將面臨果斷行動。」Bitcoin Core：交易審查是一個「危險的先例」Leonidas認為，比特幣網絡的設計初衷是中立、無需許可，並向任何願意支付有競爭力費用的人開放。以「垃圾信息」為藉口審查JPEG、迷因幣或任何鏈上實驗，就是破壞比特幣的與眾不同之處：在基礎層面上抵抗審查。他警告：「將JPEG或迷因幣交易的審查正常化與將國家對某些貨幣交易的審查正常化之間沒有實質性區別。兩者都會設立非常危險的先例。」對於任何關注2025年垃圾信息戰爭的人來說，Core與Knots的辯論無處不在，節點運營商已經開始用行動投票，湧向Knots尋求其積極的反垃圾信息功能。Knots的份額從2024年初的69個節點急劇增加到2025年9月的超過4,200個，現在佔可達網絡的18%以上，這是對Core即將發布的v30版本的一次戲劇性抗議。這裡的風險不僅僅是OP_RETURN數據限制。這是一場關於比特幣靈魂的戰鬥：協議應該保持嚴格的貨幣結算層，還是可以發展支持創新的鏈上用途，只要支付交易費用？Ordinals和Runes的觀點根據Leonidas的說法，Ordinals和Runes生態系統已經帶來了超過五億美元的費用，支持礦工和安全，同時「每天將比特幣作為貨幣使用」，超越了傳統敘事。他們厭倦了被...

「Bitcoin 是且必須保持抗審查」

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:03
Moonveil
MORE$0.00415-13.25%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.471-3.85%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.0004247-11.24%
COM
COM$0.005941-7.28%
NODE
NODE$0.04012-1.44%

"親愛的Bitcoin Core，比特幣是且必須保持抗審查性。"這是本週由《The Ordinal Show》主持人Leonidas在激烈的垃圾訊息戰爭中提出的承諾、戰鬥和底線，他警告Bitcoin Core：

Bitcoin Core：交易審查是一個「危險的先例」

Leonidas認為，比特幣網絡的設計初衷是保持中立、無需許可，並向任何願意支付有競爭力手續費的人開放。以「垃圾訊息」為藉口審查JPEG、迷因幣或任何鏈上實驗，將破壞比特幣的獨特之處：基礎層的抗審查能力。他警告：

對於任何關注2025年垃圾訊息戰爭的人來說，Core與Knots的辯論無處不在，節點運營商已經開始用行動投票，紛紛轉向Knots以獲取其積極的反垃圾訊息功能。

Knots的份額從2024年初的69個節點急劇增加到2025年9月的超過4,200個，現在佔可達網絡的18%以上，這是對Core即將發布的v30版本的強烈抗議。

這裡的風險不僅僅是OP_RETURN數據限制。這是關於比特幣靈魂的戰鬥：協議應該保持嚴格的貨幣結算層，還是可以演變為支持創新的鏈上用途，只要支付交易費用？

Ordinals和Runes的觀點

根據Leonidas的說法，Ordinals和Runes生態系統已經產生了超過五億美元的手續費，支持礦工和安全，同時"每天將比特幣作為貨幣使用"，超越了傳統敘事。他們已經厭倦了被Knots支持者"煤氣燈操縱"。

他說，礦工們也沒有袖手旁觀。許多控制著比特幣超過一半算力的礦池已經私下表示願意接受任何共識有效的交易，只要安全性和實施是可靠的。這不僅僅是名義上的中立；這是協議彈性在實踐中的實現方式。

「與Degens站在一起」：Shinobi的角度

很少有評論能像Bitcoin Core的Shinobi的評論那樣捕捉到這種情緒：

這是原始的、沮喪的，並且呼應了那些與Knots持不同想法的人的更廣泛情緒：對任何交易審查的抵抗是不可協商的，無論威脅是JPEG、迷因幣還是國家貨幣爭端。

緊張局勢繼續在X和Nostr上升溫，礦工、節點運營商和開發者就幾乎每個技術細節展開激烈辯論，從OP_RETURN上限到什麼構成"垃圾訊息"。

Knots節點份額的急劇增長已經使分裂和鏈分叉不再僅僅是理論上的可能。正如Bitcoin Core開發者Peter Tood評論的那樣：

如果採用繼續增加，Knots可能在10月達到網絡的23%，這代表著共識的臨界點。本週來自Leonidas和許多其他degens的信息很明確：

"當交易審查在比特幣上被正常化時，我們不會袖手旁觀。我們將捍衛一直使比特幣與眾不同的原則，如開放訪問、抗審查和基礎層的中立性"。

對Bitcoin Core的把關者：比特幣是且必須保持抗審查性。任何妥協都將背叛世界上第一個數字貨幣所建立來反對的核心理念。

發表於：Bitcoin, Culture

來源：https://cryptoslate.com/open-letter-to-bitcoin-core-bitcoin-is-and-must-remain-censorship-resistant/

免責聲明: 本網站轉載的文章均來源於公開平台，僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利，請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證，並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考，不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。

您可能也會喜歡

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

TLDR TeraWulf 第三季度營收達到了 $50.6 百萬，隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍，同比增加了 87% 公司開採了 377 個 Bitcoin，相比 2024 年第三季度的 555 個，但平均 Bitcoin 價格從 $61,023 跳升到了 $114,390 數位資產營收總計 $43.4 百萬，其中包括來自高性能計算租賃的新收入 TeraWulf 與 [...] 簽訂了價值 $6.7 十億的 AI 基礎設施交易 這篇文章《TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收隨著 Bitcoin 價格幾乎翻倍而激增 87%》首次發表於 Blockonomi。
4
4$0.06078-5.34%
Sleepless AI
AI$0.06074-4.46%
分享
Blockonomi2025/11/11 19:44
搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

機構支持正在實時塑造穩定幣的未來，隨著風險的增加，只有最強大的項目才能生存。
Threshold
T$0.01275-0.62%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12409-0.51%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Crypto.news2025/11/11 19:18
2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

BlockchainFX 領先 2025 年最佳加密貨幣預售，籌集了 $11M，獲得 AOFA 批准，並提供 50% 獎金優惠，在實際交易實用性方面超越 Maxi Doge。
狗狗幣
DOGE$0.17638-3.08%
Swarm Network
TRUTH$0.02532-13.43%
RealLink
REAL$0.06767-4.06%
分享
Blockchainreporter2025/11/11 19:14

熱門新聞

更多

TeraWulf (WULF) 股票：第三季度營收激增 87%，Bitcoin 價格幾乎翻倍

搖搖欲墜的基礎：當穩定幣不再穩定 | 觀點

2025年最佳加密貨幣預售分析：BlockchainFX ($BFX)、Maxi Doge ($MAXI) 以及關於早期進入優勢的真相

CryptoQuant 警告比特幣巨鯨拋售數十億美元 – 比特幣的牛市結束了嗎？

獨立開發者經濟如何重寫創業指南

快速閱讀

更多

Tether Gold 與實物黃金投資比較（更新於 2025 年 11 月 11 日）

XAUT 費用與交易成本解析

Tether Gold (XAUT) 保存財富的安全性

Tether Gold 支援的區塊鏈與網路

XAUT 流動性與交易量分析

加密貨幣價格

mc_price_img_alt

比特幣

BTC

$104,467.64
$104,467.64$104,467.64

-0.55%

mc_price_img_alt

以太幣

ETH

$3,535.57
$3,535.57$3,535.57

+0.45%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$162.56
$162.56$162.56

-2.24%

mc_price_img_alt

瑞波幣

XRP

$2.4387
$2.4387$2.4387

-3.57%

mc_price_img_alt

狗狗幣

DOGE

$0.17671
$0.17671$0.17671

-1.40%